Почему в древности люди не видели голубого цвета

Знаменитый лингвист Жозеф Скалигер ещё в 1577 году обратил внимание на то, что античные авторы «скупятся» на цветовые описания. К такому же выводу пришёл в 1858 году Уильям Гладстоун, который опубликовал исследование о Гомере и его произведениях: там были указаны "виноцветное море", "зеленый мед" и "небо цвета бронзы".

Это исследование легло в основу теории «Обучения зрению», согласно которому цветовосприятие развивалось со временем. Например, древним грекам не был известен голубой цвет, так как они просто «не доросли» до его «понимания».

Цветная революция

Теория Гладстоуна наделала много шума и была подвергнута тщательной проверке. У исследователя появилось много последователей, которые продолжили начатое дело. Так, лингвист Лазарь Гейгер обнаружил отсутствие синего цвета в Библии, в индийской Ригведе зелёного, а в самой древней сохранившейся литературе – красного. Офтальмолог Гуго Магнус это объяснил не отсутствием возможности к цветовосприятию, а всего лишь отсутствием название для того или иного цвета. Получается, что если Гомер не упоминал голубого, то это вовсе не от того, что он его не различал. В те времена данный оттенок просто не имел своего названия.

За цветовосприятие отвечают специальные клетки в нашем глазу – колбочки. Они делятся на несколько групп, каждая из которых воспринимает волны света определённой длины. Клетка отправляет сигнал в мозг, а тот определяет, что с этим сигналом делать: принять во внимание и отреагировать или же игнорировать. Несколько веков назад вся деятельность людей оценивалась с точки зрения практической пользы, поэтому можно предположить, что голубой цвет не выделяли в отдельный из-за отсутствия в этом необходимости. Следовательно, и придумывать ему персональное название в древности не требовалось.

Им это не нужно!

В наши дни существует множество профессий, связанных с цветовосприятием оттенков. В качестве примера можно привести дизайнера. Ему для продуктивной работы требуется максимально систематизировать цвета и оттенки, что удалось сделать не только с помощью появления уникальных названий («зелёная сосна», «мокрый тропический лес», «тёмный циан» и так далее) и кодировки. В древности же всё было намного проще – для выживания требовалось знать и различать десяток цветов, в число которых голубой не входил. Аборигены Суматры обходились и вовсе четырьмя: черный, белый, красный и жёлтый. А индейцы Сиу использовали одно слово для описания зелёного и синего. При этом цветок растения от стебля они отличали, но вот данные различия закрепить на лингвистическом уровне не посчитали необходимым.