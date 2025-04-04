«Договоры» или «договора»: как правильно

В русском языке нередко возникают вопросы о правильном употреблении слов во множественном числе. Один из таких случаев — слово «договор». Как правильно: «договоры» или «договора», и где ставить ударение в разных формах этого слова, разобралась «Газета.Ru».

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Как правильно «договоры» или «договора»

Согласно норме русского литературного языка, правильной формой множественного числа слова «договор» — «договоры». Эта форма соответствует стандартным правилам образования формы множественного числа существительных мужского рода.

В русском языке большинство существительных мужского рода в форме множественного числа получают окончания «-ы» или «-и». Слово «договор» не исключение.

Форма «договорА» считается разговорной, ее не рекомендуется использовать в официальной и письменной речи.

Примеры употребления

Мы подписали новые договоры с партнерами.

В архиве хранятся все предыдущие договоры.

Где ставится ударение в слове «договор»

✅ В слове «договоры» ударение падает на третий слог: договОры.

Это соответствует нормам современного русского литературного языка и является предпочтительным вариантом произношения, отметил в беседе с «Газетой.Ru» филолог, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена Валерий Ефремов.

❌ Ударение на первый слог — «дОговоры» — считается ошибкой.

Сравните с аналогичными словами: приговоры, разговоры и так далее. По падежам они изменяются точно так же. Никто не говорит «в разговорАх», поэтому не нужно говорить «в договорАх». Ударение всегда будет падать на предпоследний слог — «в разговОрах», «в договОрах». Валерий Ефремов доктор филологических наук

Почему в словарях можно встретить ударение «дОговор»

В русском языке слово «договор» традиционно произносится с ударением на последний слог: договОр. Однако в разговорной речи часто встречается вариант с ударением на первый слог: дОговор.

Словари фиксируют оба варианта произношения, но с различными пометками относительно их нормативности.

• Отражение реального употребления. Словари стремятся фиксировать не только нормативные, но и широко распространенные в обществе варианты произношения. Если определенная форма, пусть и не соответствующая строгим литературным нормам, активно используется носителями языка, лексикографы включают ее в словари с соответствующими пометами, такими как «разговорное» или «допустимо». Это указывает на степень приемлемости того или иного варианта в различных контекстах.

• Эволюция языковых норм. Язык постоянно развивается, и нормы произношения могут меняться со временем. Фиксация в словарях вариантов, ранее считавшихся ошибочными, может свидетельствовать о переходе этих форм в разряд допустимых или даже нормативных. Например, Министерство образования и науки РФ утвердило список словарей, отражающих современные нормы русского языка, где вариант «дОговор» признан допустимым наряду с традиционным «договОр».

Как запомнить правильный вариант

Стихотворные мнемоники. Используйте рифмованные фразы для запоминания. Это помогает закрепить правильное ударение на третий слог.

«Мы вели переговОры, составляли договОры»

или

«Не мошенники, не воры заключают договОры»

Сравнение с синонимами. Слово «контракт» является синонимом «договора» и имеет фиксированное ударение на втором слоге: контрАкт. Проводя аналогию, запомните, что в слове «договор» ударение падает на последний слог.

Обращение к классической литературе. В произведениях русских классиков, таких как «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, слово «договоры» употребляется с правильным ударением:

Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые...

Чтение подобных текстов способствует запоминанию нормативного произношения.

Тест для проверки знаний

1. Какая форма множественного числа слова «договор» является литературной нормой?

а) договора

б) договоры

в) обе формы допустимы

Правильный ответ:

б) договоры

Согласно нормам русского языка, правильной формой множественного числа слова «договор» является «договоры». Форма «договора» считается разговорной и не рекомендуется в официальной речи.

2. На какой слог падает ударение в слове «договоры»?

а) первый

б) второй

в) третий

Правильный ответ:

в) третий

Правильное ударение в слове «договоры» падает на третий слог: договОры.

3. В каком стиле речи может быть допустимо использование формы «договора»?

а) официально-деловой

б) разговорный

в) научный

Правильный ответ:

б) разговорный

Форма «договора» считается допустимым (но не предпочтительным) вариантом только в разговорной речи. Лучше в любых контекстах говорить «договоры».

4. Как правильно: «подписать несколько...»

а) договОров

б) дОговоров

в) обе формы допустимы

Правильный ответ:

а) договОров

В данном контексте слово «договор» стоит в родительном падеже множественного числа, форма которого — «договоров», и ударение, по правилам русского языка, ставится на третий слог.