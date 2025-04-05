Как наказывали за прелюбодеяние русских дворянок

«Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества», — поется в известной песне. И эти слова довольно четко характеризуют жизнь российских дворянок — уединенную и замкнутую. Но, даже несмотря на строгость, в которой воспитывали девиц из высшего сословия, случаи прелюбодеяний и супружеской неверности были явлением нередким.

Скука скучная

Что же толкало женщин дворянского происхождения на такие неблаговидные поступки? Зачастую скука, становящаяся следствием строгого воспитания и постоянного контроля. Так, например, австрийский барон Мейерберг, много времени проведший в Москве, писал о «жалком» досуге русских княжон: «заключенные во дворце, терпят постоянную муку в девственности своей плоти и ведут жизнь, лишающую их отрады в самых милых между людьми именах и в самых нежных чувствах».

Каждый хочет любви

Согласитесь, молодой девушке 16-18 лет непросто контролировать свое сердце, которое хочет любви, и плоть, жаждущую ласки. Поэтому дворянки иногда сбегали «тайком через окно», как это сделала в свое время младшая сестра поэта Державина. Правда, история закончилась для девушки вполне благополучно — она тайно обвенчалась со своими женихом и вернулась домой уже в официальном супружеском статусе. Но так везло далеко не всем. В документах XIX века описан случай с дворянкой Яньковой, которая сбежала из дома с офицером. Но тот оказался женатым и «обрюхатив» бросил девушку, обрекая ее на «великий позор».

Рай в шалаше

Впрочем, не меньшим позором была и связь с тем, кто не считался девице ровней — простолюдином, слугой, любым мужчиной более низкого сословия. Даже если этот брак совершался официально в церкви, он мог быть признан недействительным по настоянию родителей. Неравные браки были не в чести. Супруги могли оставаться вместе и прожить счастливую жизнь, нарожав детишек, но при этом последние уже не считались дворянами. Да и супруг не мог претендовать на титул жены.

Мужнина наука

Нередко, чтобы не выносить сор из избы, супружескую измену тщательно скрывали. При этом мужу разрешалось «учить» жену — вплоть до рукоприкладства. Та же, чтобы не получить на всю оставшуюся жизнь публичное клеймо изменницы, была вынуждена безропотно сносить «мужнину науку», каковой могла стать и ответная измена супруга.

Если же факт измены был неоспорим и становился публичным, девушка, несмотря на дворянское происхождение, могла понести и куда более строгое наказание — развод и отправку в монастырь с последующим постригом в монахини. Обратной дороги оттуда уже не было — всю оставшуюся жизнь грешница должна была молиться и каяться в своем проступке…