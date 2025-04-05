Почему в царской России общественные туалеты назывались «ретирадами»

В фильме «Посол Советского Союза», снятом в 1969 году, главной героиней которого является советская женщина-дипломат Елена Кольцова (прообразом послужила А. Коллонтай), есть такая сцена: западный журналист с насмешкой спрашивает у Кольцовой, почему же это в такой великой стране, как СССР, ему не удалось найти даже нормальных туалетов? И Кольцова отвечает:

«Каждый видит то, что его интересует!».

Ответ убийственно остроумный, однако, сути проблемы так и не раскрывающий. В самом деле, почему в нашей стране вплоть до начала «оттепели» большинство населения пользовалось туалетами на улице?

До 1917 года

Чтобы понять, какой именно была ситуация с общественными туалетами в СССР в 30-40-е годы, надо разобраться с тем «наследством», которое Страна Советов получила от предшествующих эпох. До 1917 года в большинстве крупных городов России существовала сеть уборных, которые назывались «ретирады» (от французского «se retirer», что значит «удаляться»). Устроены эти ретирады были так же, как привычные нам уличные туалеты «типа сортир»: выгребная яма, над которой возведено строение со специальными отверстиями в полу.

Такие укромные домики были построены во дворах больших домов, в которых жила «простая» публика, а также при фабриках и заводах. В домах, где жили представители привилегированных классов, дворяне и богатое купечество, помещения для отправления естественных надобностей были устроены в квартирах.

С 80-х годов XIX века в столицах стали распространяться ватерклозеты, но доступны эти чудеса гигиенической мысли были только состоятельным людям – унитаз стоил от 6 рублей и дороже, а это по тем временам были весьма немалые деньги. В тех же богатых домах на «черных» лестницах были устроены туалеты для прислуги: кухарок, горничных, истопников и т.п. Такие туалеты помещались на лестничных площадках и выглядели, как обычные стульчаки с дыркой. Отходы жизнедеятельности как господ, так и простого люда, скапливались в выгребной яме под домом. Эти выгребные ямы периодически очищались специально нанятыми людьми — «золотарями».

Впрочем, туалеты на этажах «черных» лестниц и ватерклозеты в квартирах были почти что редкостью. Подавляющее большинство жителей городов Российской империи пользовались «ретирадами» во дворах своих домов.

Первый общественный туалет-«ретирада» появился в Москве в начале 1900-х годов. В Петербурге – примерно в то же время.

Канализация была только в больших городах, да и то не во всех. В Санкт-Петербурге, например, к 90-м годам XIX столетия существовала лишь ливневая канализация. В Москве канализация для отвода отходов человеческой жизнедеятельности действовала только в пределах Садового кольца. К началу XX века в Российской империи насчитывалось 1063 города. Из них канализацию имели 11.

В деревнях с организацией туалетов было еще проще. Крестьяне, жившие в северных губерниях, устраивали «нужники» позади избы (поэтому эти места носили еще одно название – «задок»). Иногда обходились и вовсе без нужника, ходили в хлев, где разнообразных фекалий было и без того в избытке. В южных губерниях и вовсе не затрудняли себя возведением специальных строений. Брали лопату, чтобы прикопать свои «отходы» и удалялись в кусты или заросли лопуха.

После 1917 года

Проект канализации Петрограда приобрел завершенный вид к 1917 году. В столице Империи была к этому моменту лишь «ливневка», и более 40 тысяч выгребных ям. Реализовать проект помешали всем известные события. Примерно так же обстояли дела в Москве, которая была канализирована несколько лучше, чем северная столица, но все равно, совершенно недостаточно. К 1917 году в Москве благами канализации могли пользоваться 675 тысяч человек. Население города к тому моменту составляло 1 854 400 человек. В других городах ситуация была еще хуже.

Тем не менее, власти республики Советов предпринимали кое-какие меры для исправления ситуации, несмотря на разруху и всеобщий хаос. В 1925 году было начато строительство канализации на Васильевском острове в Петрограде, которое продлилось десять лет. В Москве к 1927 году в канализированных квартирах жили уже 1 440 000 человек, примерно половина тогдашнего населения города. В 30-е годы, в «буднях великих строек» стране было по-прежнему не до больших и малых нужд строителей коммунизма. Однако, в столичных городах наметился перелом. Бытует анекдот, что связано это было с военными парадами, которые тогда проводили очень часто. В Москву свозили большое количество военнослужащих, которых отлично кормили. В результате после каждого парада подъезды ближайших к Красной площади домов – тех самых, в которых жили представители советской элиты – были загажены донельзя. Это подтолкнуло руководство города к мысли о необходимости строить общественные туалеты.

Тем не менее, несмотря на то, что количество городов с канализационной системой медленно, но неуклонно росло вплоть до 1940 года (от 200 в 1928 году до 370 перед самой войной), большинство населения продолжало пользоваться уличными туалетами с выгребными ямами. Это неудивительно. На протяжении 30-40-х годов более 25% населения советских городов жило в одноэтажных частных домах с соответствующими удобствами.

Все изменилось лишь в эпоху «оттепели», когда началось повсеместное строительство легендарных «хрущевок».