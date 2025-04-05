«Великая Финляндия»: на какие земли России претендуют финны

На протяжении нескольких веков существует идея создания «Великой Финляндии». Данная концепция поддерживается на государственном уровне у финнов, а также в некоторых других странах Европы. Хельсинки уверяют, что финскими должны стать территории северной Норвегии, часть Швеции, Эстония и Карелия, Выборг и Кольский полуостров. А самые отпетые националисты из Финляндии даже замахиваются на Архангельскую область и площадь вплоть до Северного Урала. Но насколько обоснованы такие земельные притязания?

Ботаник – националистам

Идея «Великой Финляндии» начала формироваться с подачи… ботаника Вирцена в середине XIX века. Он выяснил, что ареал распространения характерных для Суоми растений не ограничивается территорией, находящегося под контролем России княжества Финляндского, а доходит до восточной границы Белого моря. В 80-х годов позапрошлого столетия результатами его исследований вдохновились националистически настроенные художники, писатели и композиторы. Так появилось течение «карелиализм».

Воплощать задуманное финны начали сразу после развала Российской империи, добившись поддержки немцев. Главнокомандующий Густав Маннергейм в 1918 году обратился к своим бойцам с речью о необходимости изгнать большевиков не только из Финляндии, но и из Восточной Карелии.

В том же году финской армии удалось взять под контроль восточную часть Карелии и Кольский полуостров. Большевикам, которые ещё не успели стабилизировать ситуацию в молодом государстве, пришлось пойти на незначительные уступки. Но в 1921 году финнам захотелось большего. Под предлогом содействия восставшим против Советов карелам финские националисты снова перешли в наступление.

Примерно в это же время Финляндия предъявила претензии слабой и экономически бедной тогда Норвегии, потребовав отдать провинцию Финнмарк, где, в том числе, проживали квелы – народ, говорящий на финском языке. Следующей целью ненасытного северного государства стали шведская провинция Норрботтен и Эстония, населённая народностью финской языковой группы.

Аппетит приходит во время еды

Националистические настроения вспыхнули с новой силой после завершения Второй мировой войны. Финские власти предприняли попытку вернуть земли, утраченные в 1940 году в ходе Зимней войны с СССР. Только на этот раз в Хельсинки решили добиваться своего хитростью, а не напором. Президент Юхо Паасикиви надеялся, что дружба с СССР поможет договориться о возврате территории вокруг Сайменского канала. Но Москва чётко должна понять – вопрос изменения существующих государственных границ закрыт навсегда.

Преемник Паасикиви Урхо Кекконен начал торговаться с СССР более активно. Он неоднократно предлагал обменять Выборг на северо-восточный район финского Заполярья, а также признать Восточную Германию и поддержать Советский Союз на международной арене. План финского лидера сорвался из-за отставки Никиты Хрущёва.

А в 2008 году финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорилось, что в начале 1990-х Борис Ельцин якобы неофициально предлагал президенту Мауно Койвисто купить земли Карелии, но дальше разговоров дело не пошло.

После распада Советского Союза финские русофобы объединились в группировку «ПроКарелия», в состав которой вошли финские радикальные маргиналы из военных, научных и финансовых кругов. Они спят и видят, как захватить, как они считают, «финские земли», являющиеся частью Российской Федерации, избавиться от местного населения и переселить на их место 300 тысяч финнов.