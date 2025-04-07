Как появился первый советский орден

95 лет назад было принято постановление Президиума ЦИК СССР об учреждении ордена Красной Звезды. Награда стала массовой, но была очень почётной, так как вручалась за заслуги при обороне страны и обеспечении её безопасности. Награждения орденом Красной Звезды производились до последних дней существования Советского Союза. По словам экспертов, современной России не хватает аналогичной награды.

История создания

Первый орден в советской наградной системе появился вскоре после Октябрьской революции. 16 сентября 1918 года ВЦИК своим декретом учредил орден Красного Знамени для поощрения граждан РСФСР, «проявивших особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности». В 1924-м он получил общесоюзный статус.

Орден Красного Знамени вручался за особо выдающиеся боевые достижения и не был массовым. Известно, что к 1933 году состоялось всего 16 762 награждения. По словам экспертов, СССР нужны были и другие боевые награды.

«Наградная система Российской империи после революции была упразднена, а молодое советское государство нуждалось в собственной полноценной наградной системе для поощрения военнослужащих», — заявил в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

6 апреля 1930 года ЦИК СССР своим постановлением учредил орден Красной Звезды, а 5 мая у награды появился собственный статут.

«Целью учреждения новой награды было отметить заслуги воинов, проявивших отвагу при защите нашей Родины от врагов. А их и до Великой Отечественной войны было достаточно», — отметил в беседе с RT полковник юстиции в отставке Сергей Бычков.

Знак ордена Красной Звезды разработали художник Василий Куприянов, ещё до революции работавший на российском монетном дворе, и скульптор Владимир Голенецкий.

По словам историков, красная пятиконечная звезда со времён Гражданской войны устойчиво ассоциировалась у населения с РККА, поэтому орден получил соответствующие название и форму. В центре звезды находился щит с рельефной фигурой красноармейца, державшего в руках винтовку. По ободу щита располагалась надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в нижней части обода — «СССР», а под щитом — рельефное изображение скрещённых серпа и молота. Знак изготавливался из серебра и красной эмали. Орденская лента была цвета бордо с продольной серой полоской.

Хотя общий вид ордена Красной Звезды за время его существования сохранился, отдельные небольшие детали всё же корректировались. Красноармеец сначала изображался лицом к смотрящему на знак, однако после того, как было вручено около 800 наград, голову бойца развернули налево. Также художники со временем заменили обмотки на ногах красноармейца на сапоги. Немного другим стало выражение лица бойца и положение винтовки в его руках.

До лета 1943 года орден Красной Звезды носился на левой стороне груди, а затем — на правой. При наличии других орденов располагался после ордена Отечественной войны II степени.

Кавалеры ордена

Орденом Красной Звезды награждались военнослужащие, сотрудники государственной безопасности и внутренних дел, воинские части, корабли, коллективы, учреждения, объединения, предприятия и общественные организации за выдающиеся заслуги в деле обороны СССР в военное и мирное время. Кавалерами ордена могли стать и иностранцы.

С 1944 по 1957 год существовала практика вручения ордена Красной Звезды за 15 лет выслуги в армии, органах внутренних дел, государственной безопасности и на флоте. По словам экспертов, это приравнивалось к заслугам в сфере обеспечения обороны страны. Однако от награждения за выслугу лет со временем решили отказаться.

Первым кавалером ордена Красной Звезды вскоре после его учреждения стал советский военачальник Василий Блюхер. Награду ему вручили за проведение боевой операции в ходе конфликта на Китайско-Восточной железной дороге.

В 1930-е годы орденом Красной Звезды награждали за освоение новой техники, дальние перелёты, организационные достижения и мужество в экстремальных ситуациях. Массовые награждения прошли по результатам боёв с японскими милитаристами и советско-финской войны.

Больше всего орденов Красной Звезды — около 2,86 млн — вручили в годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем им награждали участников локальных конфликтов и дальних походов, воинов-афганцев и военнослужащих, совершивших подвиги в мирное время.

© Военный лётчик, кавалер шести орденов Красной Звезды полковник Филипп Оноприенко — заместитель командира 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии (аэродром Кубинка) по боевой подготовке // РИА Новости

В истории СССР пять человек стали шестикратными кавалерами ордена Красной Звезды: лётчики Иван Кошель, Филипп Оноприенко и Пётр Панченко, танковый техник Василий Силантьев и артиллерист Николай Ситцевой.

Образ ордена Красной Звезды использовали в искусстве. Его можно увидеть на памятниках в честь героев СССР, на советских марках, в живописи и кино. Многим запомнилась Красная Звезда на груди Владимира Высоцкого в роли сотрудника МУР Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

За всё время существования ордена Красной Звезды им наградили более 3,8 млн человек. Самые поздние указы о награждении датируются 24 декабря 1991 года. В ряде источников указывается, что последний из них был «закрытым».

В наградную систему Российской Федерации, созданную в 1992 году, орден Красной Звезды уже не вошёл.