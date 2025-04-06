Гаремы турецких султанов: главные правила у жен правителя

Какие ассоциации возникают у человека при слове «гарем»? Наверняка, множество красавиц, которые находятся в ожидании того, когда же к ним «на огонёк» заглянет султан. На самом же деле всё было не так безоблачно и спокойно. Порядок в женском коллективе нужно было поддерживать…

Институт гарема, который турки-османы переняли у арабов приблизительно в XIV веке, имел чёткую иерархическую структуру. Социальная пирамида начиналась с джарийе (только что прибывшие в гарем девушки). Далее шли фаворитки султана (гюзде), потом — его жёны (кадын). Во главе гарема стояла мать государя, валиде-султан.

Гарем занимал большие площади — внутри располагались десятки комнат, сады и множество других бытовых помещений. На его территории, как правило, жили ещё и те, кто не относился к этой структуре — дочери, сёстры и наследники (шахзаде) султана.

Большое количество комнат в гареме объяснялось просто — всем его обитателям нужно же где-то размещаться. Численность одалисок (наложниц) практически всегда переваливала за сотню. Так, если верить амбарным книгам дворца Топкапы в Стамбуле, Сулейман Великолепный в 1552 году располагал 167 женщинами, а Мурад III — 150. Но непосредственно в семью султана входило не более 4% от всех жительниц гарема — это были женщины, с которыми правитель вступал в интимную связь.

Новых наложниц для гарема отбирала лично валиде-султан. Попасть в него мечтали не только девочки. Родители страстно желали, чтобы их дочь оказалась в гареме. В этом случае ребёнку было обеспечено качественное (для того времени) образование и перспектива «карьерного роста». Те наложницы, которые рожали правителю наследника, переводились в отдельные покои. Им полагалась собственная прислуга и даже «зарплата» — «на башмачки».

Султан мог разрешить особо отличившимся подчинённым жениться на одалиске из его гарема. Многие об этом даже мечтать не смели. Все девушки в султанском гареме были красивыми и воспитанными. Кроме того, такое разрешение означало и милость государя. Правда, отдавались в жёны другим мужчинам только одалиски-«пенсионерки».

Был из гарема и путь назад. Если султан на протяжении девяти лет не притрагивался к наложнице, то её отпускали со статусом свободного человека. Таких девушек обеспечивали хорошим домом и приличным доходом из казны.