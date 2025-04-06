Украинские солдаты опубликовали видео с уничтоженной автотехникой, ранее переданной Украине из Европы в качестве гуманитарной помощи.

Автомобили в кадре раздавили танком.

"Такое бывает, когда танк есть, а мозгов нет", - говорит автор видео.

Его товарищ извлекает из обломков иконку - скорее всего, она была прикреплена к приборной панели.

"Украинцы так насытились гуманитарной помощью, что забавы ради давят танками присланные из Европы автомобили", - заметил Чингис Дамбиев.

Только в 2022 году и только по официальным каналам Украина импортировала из Евросоюза более 436 тысяч автомобилей - в пять раз больше, чем пятью годами ранее.

Эта статистика не учитывает автомобили, которые перегоняют волонтеры и благотворительные фонды. Общее число может быть удвоено.