7 апреля: какой праздник отмечают в России и мире
7 апреля по всему миру отмечают День здоровья. Также этот день считается Днем рождения Рунета. Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Подробнее о торжествах, приметах и традициях 7 апреля — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День памяти погибших подводников
7 апреля 1989 года при возвращении с задания глубоководная атомная подлодка К-278 «Комсомолец» ВМФ РФ был учрежден День погибших подводников.
День рождения Рунета
7 апреля 1994 года, ровно 30 лет назад, международный сетевой центр InterNIC официально зарегистрировал домен .RU. Тогда же в сети появился первый сайт рунета — каталог со ссылками на различные ресурсы в русскоязычном и англоязычном Интернете.
Праздники в мире
Всемирный день здоровья
7 апреля 1948 года была создана Всемирная организации здравоохранения. Ежегодно в память об этой дате по всей планете отмечается Всемирный день здоровья, причем каждый год праздник посвящают конкретной проблеме, связанной с медициной или здоровым образом жизни.
Какие еще праздники отмечают в мире 7 апреля
- День косметолога
- Международный день бобра
- День подвига
- День рождения регби
- День метрической системы
- День материнства и красоты в Армении
Какой церковный праздник 7 апреля
Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение Богородицы каждый год отмечают 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества. Согласно Евангелию, в этот день архангел Гавриил сообщил Деве Марии о том, что скоро она станет матерью сына Божия. Мария приняла благую весть, проявив смирение перед волей Бога. Считается, что в этот момент и произошло непорочное зачатие.
День Московской иконы Благовещения Божией Матери
Московская икона Благовещения Богородицы Иоанна Грозного к невиновному узнику, заточенному в темнице на Житном дворе, явилась Богородица и пообещала спасение. Тогда же на стене возникла икона. Царь, узнав о чуде, помиловал воеводу. Позже вокруг образа возвели храм, однако до наших дней он не сохранился.
Какие еще церковные праздники отмечают 7 апреля
- День преставления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России
- Праздник в честь Киевской Иконы Благовещения Божией Матери.
Приметы на 7 апреля
- Если 7 апреля на крышах еще лежит снег, значит, холода еще долго не отступят.
- Если ночь на Благовещение теплая, осень будет морозной.
- Если ярко светит солнце, то летом будут грозы.
- Если 7 апреля ласточки еще не вернулись, то весна будет холодная.
Кто родился 7 апреля
Джеки Чан (71 лет)
Джеки Чан начал карьеру в качестве каскадера, однако благодаря артистизму и мастерству стал одним из самых популярных героев боевиков в мире. Самые известные фильмы с его участием: «Доспехи Бога», «Час пик», «Шанхайский полдень», «Случайный шпион» и многие другие. Также Джеки Чан снимает собственные картины и является главным режиссером старейшей киностудии в Китае.
Валентина Матвиенко (76 лет)
В настоящее время Совет Федерации, однако в течение многих лет она занималась дипломатической деятельностью — в том числе была послом в Республике Мальта и Греции. В 2003 году Матвиенко стала губернатором Санкт-Петербурга, а в 2011-м ее единогласно избрали председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
- Кто еще родился 7 апреля
- Михаил Полицеймако (49 лет) — российский актер
- Марианна Максимовская (55 лет) — российская журналистка
- Рассел Кроу (61 год) — новозеландский актер
- Михаил Круг (1962-2002) — советский и российский певец
- Фрэнсис Форд Коппола (86 лет) — американский режиссер