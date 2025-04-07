«Тайное бегство»: почему агенты США искали Гитлера после Второй мировой войны

Шокирующие документы, рассекреченные ЦРУ, раскрыли секретную миссию по поиску немецкого нацистского фюрера Адольфа Гитлера - спустя 10 лет после его смерти. Согласно многочисленным отчетам из архивов ЦРУ, агенты в Южной Америке в 1950-х годах были убеждены, что национал-социалистический диктатор все еще жив, и изменил свое имя, чтобы скрываться от правосудия.

Один оперативник даже утверждал, что в Колумбии удалось найти фотографию, на которой изображен человек, похожий на печально известного главного нациста, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что войска союзников обнаружили обгоревшее тело, свидетельствовавшее, что Гитлер покончил с собой в немецком бункере в апреле 1945 года, документы, рассекреченные в 2020 году, показали, что сотрудники американской разведки все равно пытались найти его "убежище в Аргентине" всего через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны.

В течение следующего десятилетия эти поиски, по-видимому, так и не закончились, и ЦРУ все еще вело в 1955 году переговоры с информаторами, которые якобы знали о тайном побеге Гитлера, пишет Daily Mail.

Хотя след документов, по-видимому, обрывается в ноябре 1955 года, шокирующее заявление, сделанное в Аргентине, сейчас вновь всколыхнуло это дело. В марте президент Аргентины Хавьер Милей распорядился, чтобы его правительство рассекретило все документы о нацистах, которые искали убежища и находились под защитой страны после Второй мировой войны.

Как отмечает Daily Mail, 80 лет назад Аргентина сделалась печально известным убежищем для бывших членов нацистской партии, скрывавшихся от наказания за военные преступления, и теперь рассекречиваемые документы могут дополнить загадку печально известного нераскрытого дела ЦРУ.

В обнаруженных документах описывалось, как Военное министерство США направило в ФБР информацию о том, что у Гитлера может быть секретное убежище в спа-отеле в Ла-Фальде (Аргентина). Досье за октябрь 1945 года показало, что владельцы этого отеля были сильными сторонниками нацистской партии, делали финансовые взносы руководителю нацистской пропаганды Йозефу Геббельсу и считались близкими друзьями Гитлера. По данным американской разведки, Гитлер никогда не забывал о преданности этой семьи нацистам и даже жил с ними в одном отеле во время их отпусков в Германии.

Военное министерство США заявило ФБР, что есть вероятность того, что Гитлер поселится в этом отеле, если Германия проиграет Вторую мировую войну или его свергнут с поста нацистского лидера.

В то время как победители нашли в Берлине обугленные останки Гитлера, в другом документе ЦРУ, опубликованном в 2020 году, была фотография человека, который, как полагают, был нацистским лидером, сидящим со своим другом в Колумбии в 1954 году.

В отчете от 3 октября 1955 года четко указывалось, что разведывательная операция США проводилась с целью подтвердить, выжил ли Адольф Гитлер и тайно ли он перебрался в Южную Америку.

Из досье следовало, что информатор, известный как ЧИМЕЛОДИ-3, разговаривал со своим верным другом, который служил под командованием Гитлера в Европе и бежал в Маракайбо (Венесуэла). Этот друг рассказал, что человек по имени Филипп Ситроен, бывший солдат СС, утверждал, что Гитлер все еще жив в Колумбии, что он ежемесячно общался с бывшим нацистским лидером и недавно сфотографировался с ним. Друг ЧИМЕЛОДИ-3, имя которого не называется, смог незаметно украсть фотографию 28 сентября 1955 года. В этом материале человек, которого считают Гитлером, был назван "Адольфом Шриттельмайором". Он был сфотографирован сидящим на скамейке рядом с упомянутым эсэсовцем Ситроеном в Тунхе (Колумбия). В отчете также говорится, что бывшие нацистские солдаты утверждали, что Гитлер в конце концов переехал в Аргентину в январе 1955 года.

К тому времени, когда агенты американской разведки заполучили фотографию и сделали копии, Вторая мировая война закончилась уже десять лет назад, и нацисты считали, что это дает им иммунитет от судебного преследования.

"Филип Ситроен - прокомментировал, что, поскольку с момента окончания Второй мировой войны прошло десять лет, союзники больше не могли преследовать Гитлера как военного преступника", - говорилось в странном документе.

Несмотря на заявления предполагаемого солдата СС, американские агенты продолжали охоту за Гитлером, хотя скептики в разведывательном сообществе назвали эту фотографию "фантазией", отмечает Daily Mail.

4 ноября 1955 года штаб-квартира разведки в Вашингтоне разрешила агентам вступить в контакт с человеком, известным в досье как "ГИРЕЛЛА", с целью дальнейшего расследования истории "Адольфа Шриттельмайора" в Колумбии до 1955 года. Однако в том же секретном документе, который был распространен среди агентов в Южной Америке, также содержалось предложение о прекращении дела.

"Есть ощущение, что на это дело могут быть потрачены огромные усилия, но вероятность установления чего-либо конкретного невелика", - признали представители разведки.

Никакие другие документы из этой серии отчетов, по-видимому, не находятся в открытом доступе в рассекреченных файлах ЦРУ, что позволяет предположить, что дело было закрыто или что-либо еще, что было обнаружено, все еще может быть рассекречено правительством США, отмечает Daily Mail.

Решение Аргентины последовать примеру Америки в рассекречивании старых дел может вскоре открыть еще больше информации о связях Пентагона с нацистами в Южной Америке. Общеизвестно, что после Второй мировой войны правительство США привлекло бывших немецких ученых для работы на Америку. В результате этой программы, известной как операция "Скрепка", в США прибыло около 1600 немецких ученых, в том числе Вернер фон Браун, который, как известно, проложил путь НАСА и первым американским космическим полетам.

Ожидается, что в новых аргентинских документах будет подробно рассказано о причастности страны к "крысиным путям" - секретным международным маршрутам эвакуации, которые нацисты использовали для бегства из Германии до и после окончания Второй мировой войны. В настоящее время неизвестно, добавит ли какой-либо из рассекреченных в ближайшее время отчетов какие-либо дополнительные доказательства в досье ЦРУ о предполагаемом спасении Гитлера от смерти, заключает Daily Mail.