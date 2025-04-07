Разбитое сердце и несломленный дух: тайны второго брака Высоцкого

Она была ослепительной красавицей, за которой ухаживали самые перспективные мужчины ВГИКа. Случайная встреча с пьяным хулиганом могла закончиться ничем, но судьба распорядилась иначе. Семейная драма, о которой многие годы предпочитали не говорить, разворачивалась на фоне рождения легенды советской культуры.

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Роковой обет девушки, изменивший ход истории

Её считали недосягаемой. Глядя на эту утонченную студентку с проникновенным взглядом огромных глаз, однокурсники понимали: такая красота бывает раз в поколение. Талантливая, гордая, целеустремленная – ей прочили блистательное будущее в мире кино. Но один трагический случай перевернул все её приоритеты, заставив дать обещание, которое полностью изменило её судьбу.

Мало кто знает, что за несколько месяцев до судьбоносной встречи произошло нечто ужасное. Владимир Китайский, подававший большие надежды студент и любимец самого Михаила Ромма, не смог пережить отказа в любви. Новость о его самоубийстве потрясла всех, но особенно девушку, ставшую невольной причиной трагедии.

Стоя у свежей могилы, она поклялась себе в двух вещах: никогда не оставлять людей в беде и выйти замуж за первого, кто предложит ей руку и сердце. Никто и представить не мог, как скоро судьба проверит её обещание.

Встреча, ставшая легендой

Промозглый ленинградский вечер, моросящий дождь и случайное столкновение в дверях гостиницы – так начиналась одна из самых драматичных историй любви советской эпохи.

Она возвращалась после прогулки, когда заметила странного незнакомца: растрепанный, в рубашке нараспашку несмотря на холод, с разбитой бровью. Он явно был нетрезв, и в обычной ситуации девушка прошла бы мимо. Но не в этот раз.

«Девушка, у вас найдется 200 рублей?» – произнес незнакомец с отчаянием в голосе.

Оказалось, он устроил дебош в ресторане, разбил посуду, и администрация забрала его паспорт, требуя немедленной оплаты астрономического счета.

Денег у неё не было, но вместо того, чтобы пройти мимо, она сняла с пальца фамильное золотое кольцо с аметистом – драгоценный подарок бабушки – и отдала его совершенно незнакомому человеку.

Утром в дверь её номера постучали. Когда она отказалась открыть, устав от приключений, дверь попросту вылетела с петель. На пороге стоял вчерашний незнакомец – с цветами, шампанским и возвращенным кольцом.

«Девушка, выходите за меня замуж!» – выпалил он с порога.

И она согласилась, верная своему обещанию. Так Людмила Абрамова познакомилась с Владимиром Высоцким, ещё не ставшим легендой, но уже демонстрирующим свой неукротимый характер.

Рождение музы и легенды

О том, что Высоцкий уже женат на Изольде Жуковой, Абрамова узнала позже. Все вокруг были против их отношений.

«От живой жены не женятся», – отрезала свекровь при первой встрече.

Родители Людмилы тоже мечтали о совсем другом зяте. Но кто мог остановить этот вихрь чувств?

В 1962 году родился их первенец – Аркадий, названный в честь писателя-фантаста Стругацкого. Через два года на свет появился Никита. И только когда младшему исполнился год, влюбленным удалось официально зарегистрировать отношения – Высоцкий наконец получил развод.

© Личный архив Людмилы Абрамовой

Именно рядом с Абрамовой Высоцкий превратился из подающего надежды актера в настоящую культурную икону. В этот период родились его знаменитые песни и были сыграны лучшие роли в Театре на Таганке. А Людмила полностью отказалась от собственной карьеры ради семьи и детей.

«Володя сформировал меня как личность. Возможно, я не самый яркий пример его влияния, но именно благодаря ему я стала той, кто я есть. Не берусь утверждать, что я безупречна – у каждого есть свои грехи. Однако тот факт, что я не свернула на неправильный путь – это целиком его заслуга», – признавалась она годы спустя, ни разу не пожалев о своем выборе.

Домашняя жизнь с гением

За лаконичными фактами биографии скрывалась настоящая феерия чувств и неподдельная нежность. Когда Высоцкий узнал о рождении первенца, первый вопрос был не о весе и росте ребенка, а о том, можно ли теперь его жене нормально питаться!

Всю беременность Людмила могла есть только манную кашу и жидкую овсянку без соли. Узнав, что диетические ограничения сняты, новоиспеченный отец ринулся в ближайший ресторан и каким-то чудом уговорил персонал роддома принять передачу почти в полночь.

Медсестры с удивлением вкатили в палату каталку, на которой вместо медицинских инструментов красовалось блюдо с горячим цыпленком, свежим салатом и фруктами. Такие неожиданные жесты были характерны для Высоцкого.

Он мог разбудить жену посреди ночи, чтобы она первая услышала новую песню. Тихо перебирая струны гитары на кухне, чтобы не разбудить детей, он создавал то, что потом войдет в золотой фонд советской культуры.

«Настоящую радость невозможно описать словами – она не имеет четкой структуры, только последовательность моментов: мой муж, дети, родные. Смена времен года. Театральные роли и творческие образы. Круг близких друзей и единомышленников. Единственное, что меня тревожит до сих пор – истинное счастье часто сосредоточено на собственных переживаниях. И теперь я уже никогда не пойму, чувствовал ли он то же самое, что и я, в те годы нашей совместной жизни», – делилась Абрамова своими сокровенными мыслями.

Драма разбитого сердца и несломленного духа

К 1968 году в жизни Высоцкого появилась французская звезда Марина Влади. Кумир миллионов, «Колдунья» с золотыми волосами и европейскими манерами словно вышла из другого мира – мира, к которому стремился вырваться Высоцкий.

О романе мужа с иностранной красавицей Людмила узнала последней, когда все вокруг уже обсуждали неизбежность разрыва их брака. Но даже тогда она проявила невероятное достоинство.

«Решение о расставании приняла я, а не он. Ему не хватало решимости открыться мне – он опасался, что известие о его новых отношениях станет для меня смертельным ударом. Не то чтобы я планировала что-то с собой сделать – он боялся, что мое сердце просто не выдержит. Он чувствовал, что мне нужна какая-то опора, чтобы не сломаться психологически после нашего разрыва», – рассказывала Абрамова без тени обиды.

Высоцкий, чувствуя вину, позаботился о благополучии бывшей семьи: купил квартиру для матери Людмилы, чтобы их общее жилье осталось бывшей жене с сыновьями. Он никогда не забывал о детях, хотя их общение и стало реже.

После официального развода в 1970 году Абрамова сумела вновь обрести личное счастье, выйдя замуж за инженера Юрия Овчаренко и родив дочь. Но часть её сердца навсегда осталась с человеком, перевернувшим её судьбу.

Последняя встреча и вечная верность памяти

В жаркие июльские дни 1980 года, когда весть о смерти Высоцкого потрясла всю страну, Людмила Абрамова сидела у гроба рядом с Мариной Влади. Две главные женщины его жизни, не испытывающие друг к другу ни ревности, ни вражды. Людмила никогда не винила французскую актрису – она понимала, что Высоцкий сделал свой выбор, и уважала это решение.

Вместо того, чтобы писать скандальные мемуары или давать разоблачительные интервью, Людмила Владимировна посвятила жизнь сохранению памяти о великом барде. Долгие годы она работала в Музее Высоцкого, заботясь о его наследии с той же преданностью, с которой когда-то заботилась о нем самом.

Меньше десяти лет жизни с ним и больше сорока – без него. Известный священник как-то сказал ей: «Вы инвалид Высоцкого», и Людмила согласилась с этим диагнозом без колебаний.

Она ушла из жизни в феврале 2023 года, оставив после себя двух сыновей, поразительно похожих на отца, и неизгладимый след в истории отечественной культуры. Тихая и самоотверженная хранительница памяти великого поэта, она заслужила любовь и уважение всех, кто когда-либо с ней общался.

Вероника Долина написала о ней строки, проникающие в самую суть:

«Была еще одна вдова в толпе гудящей. Любовь имеет все права быть настоящей... А ей остались сыновья с его чертами».

Возможно, в этом и заключалось главное счастье женщины, которая когда-то не побоялась отдать фамильное кольцо незнакомцу в беде – в ее храбрости любить по-настоящему.