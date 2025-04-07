Как в СССР разрешили казнить детей

Фраза «Сталин казнил детей» кому-то может показаться гротескным преувеличением, вроде утверждений, что он их еще и ел. Насчет «ел» информации и правда нет, зато смертную казнь для детей, начиная с 12-летнего возраста, в СССР официально разрешили в 1935 году. Изначально это мотивировали борьбой с преступностью среди несовершеннолетних, но очень быстро практику расширили и на политические репрессии.

Спасибо любимому Сталину за счастливое детство

«В целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних ЦИК и СНК Союза ССР постановляют: несовершеннолетних начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания <...>», — гласило постановление СНК «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля 1935 года.

Постановление также предписывало отредактировать уголовные кодексы в союзных республиках. Так, 12 статья УК РСФСР, которая ранее допускала применение к лицам до 16 лет лишь «мер социальной защиты судебно-исправительного характера» либо медико-педагогических, а до 14 лет — только медико-педагогических, теперь звучала так же, как цитата из постановления выше.

Спустя две недели после реформы Политбюро ЦК выступило с разъяснением. В нем подтверждалось применение уголовных наказаний к детям, к которым «относится и высшая мера уголовного наказания (расстрел)».

Прямо подчеркивалось, что с этого момента отпадает «указание в примечании… по которым расстрел к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, не применяется».

Впрочем, по историческим меркам решение о казнях малолетних не выглядит чем-то уникальным. Идея, что детство — это особый период жизни, когда человек нуждается в особом отношении, возникла относительно поздно и окончательно сформировалась в XIX веке. До того детей воспринимали как маленьких, слабых и глупых взрослых. Из-за слабости и глупости они заслуживали снисхождения, но лишь до определенных пределов, а в целом их задачей было поскорее вырасти и начать работать (либо выполнять другие обязанности).

Например, в России норма о приравнивании детей по невменяемости к душевнобольным появилась лишь во второй половине XVII века, и законодатели имели в виду маленьких детей, до 7-10 лет. В Англии XVIII века за убийство случались казни 9-10-летних детей.

«В епископстве Бамбергском, в одном из миниатюрных немецких княжеств прошедших времен, с 1625-1630 г. было сожжено в числе 600 женщин, обвиняемых в колдовстве, 23 девочки семи, восьми, девяти и десяти лет», — писал дореволюционный историк права Александр Кистяковский. Также он сообщает о как минимум одном случае, когда средневековые германцы казнили за «противоестественный грех» (вероятно, гомосексуальный контакт или схожее действие) 13-летнего мальчика.

Однако время шло, и к середине XX века преднамеренные убийства детей стали восприниматься исключительно как атрибут злодеев, независимо от обстоятельств.

Малолетний Остап Бендер

Историк Юрий Борисёнок считает, что непосредственным поводом к постановлению СНК об уголовном наказании для детей стал конкретный случай в конце 1934 года. Пропаганда тех времен на Западе объявила пионеров «легкой кавалерией» большевиков, способной контролировать государственные учреждения. Вряд ли она имела в виду что-то конкретное, вроде пол-потовских массовых казней классовых врагов мотыгами руками детей, но идея была на слуху.

Этим не преминул воспользоваться 12-летний Валентин Егоров — пусть и не пионер. Он приходил в различные советские учреждения и представлялся пионерским инспектором от подшефной школы, проверяющим сектор питания. Чаще всего это был способ бесплатно пообедать, но иногда мальчик обчищал шкафы и столы сотрудников.

Следуя этому методу, инспектор Егоров посещал Наркомтяжпром, Наркомсовхоз, Наркомснаб, Наркомздрав, Цекомбанк и множество других организаций, куда мечтал проникнуть любой уважающий себя профессиональный вор-форточник или медвежатник. Действовал мальчик как герой романов Ильфа и Петрова.

«23 сентября я пошел в Наркомфин на Ильинке, д. № 9, и пришел в партком, подойдя к председателю, я сказал, — я легкий кавалерист из подшефной школы, пришел проверить ваше питание, а она, не проверив документов, сказала — «мы этим делом не ведаем, а иди к председателю месткома Орловской, она тебя допустит по проверке столовой. <...> [Орловская] познакомила меня со своей столовой, водила во все цеха питания, на кухню, в кладовую и накормила обедом, после чего я ушел из столовой около 18 часов и, не выходя из наркомата, поднялся на 3-й этаж в 12-м подъезде, зашел в комнату месткома, где убиралась уборщица, которой сказал: «Ты не убирай и не запирай комнату, здесь будет собрание комсомольцев». Уборщица тут же, немножко убрав, ушла в другую комнату, а я в это время вскрыл ножом стол председателя, у которой и нашел много других ключей, которыми открыл стоявший здесь же шкаф, где и нашел маленький несгораемый ящик, открыл его лежащим в шкафу ключом и взял себе 95 рублей лежащих в нем денег, после чего вскрыл еще три стола в другой комнате, где нашел только одни ключи и, ничего не взяв в них, совсем ушел из наркомата», — цитирует Борисёнок показания Егорова.

Погорел воришка лишь когда попытался сбыть фотоаппарат, украденный у корреспондента «Известий». Вероятно, маленький мальчик, предлагающий за копейки купить дорогую технику, заведомо не положенную ему по возрасту и статусу, смутил даже тех покупателей, к которым готов обратиться профессиональный вор.

Дальнейшая судьба Егорова неизвестна, но случай обсуждался советским руководством на самом высоком уровне. Первым и самым очевидным решением было усиление охраны государственных предприятий, а вторым — введение уголовной ответственности для детей.

Разумеется, изолированный случай Егорова и ему подобных не сыграл бы роли, если бы в СССР не было проблемы массовой детской преступности. К 1940 году в колониях сидело 4126 одних только пионеров и 1075 членов ВЛКСМ, — притом что беспризорники и шпана в пионеры не вступали.

Дети-антисоветчики

Летом 1935 года Иосиф Сталин заявил в беседе с французским писателем Роменом Ролланом, что на самом деле расстреливать детей никто не собирается. Якобы реформа УК имела сугубо педагогическое значение, чтобы припугнуть малолетнюю шпану и, в особенности, их старших подельников.

Это было ложью. Как минимум, постановление очень быстро расширили на «подстрекательскую и контрреволюционную деятельность».

Доступ к архивам с материалами по репрессиям невероятно труден и почти всегда носит фрагментарный характер, но даже имеющихся документов достаточно, чтобы доказать массовый и системный характер репрессий против детей.

Так, в «Спецсообщении Л.П. Берии И.В. Сталину о ликвидации в школах Москвы и Ленинграда «антисоветских» групп» от 07.06.1939 говорится:

«В январе 1939 года в г. Коврово арестован бывший ученик 8 класса средней школы Левин-Соболенский, готовивший террористические акты против учителей-общественников. На допросе Левин-Соболенский показал, что он под влиянием антисоветских настроений в семье пришел к мысли о необходимости борьбы с советской властью. С этой целью он написал письмо немецкому послу в СССР, в котором предложил свои услуги в шпионской и диверсионной работе против СССР. По своей инициативе в школе он произвел отравление питьевой воды и пытался устроить взрыв самодельной гранаты.»

8 класс — это примерно 14 лет, и с учетом возраста НКВД наверняка не пришлось даже ломать ему пальцы дверью, чтобы добиться таких показаний.

Другая запись: «В школе № 114 Советского района по инициативе сына осужденного за к.-р. деятельность Гавриленко сформировалась антисоветская группа учеников 8 и 9 классов, ставящая задачу организации «общества анархистов». Группа разрабатывает «конституцию» общества и пытается организовать нелегальную газету для пропаганды идей анархизма. Участники группы изготовили печать «общества» с рисунком черепа и костей, которую они ставят на расклеенных в школе лозунгах и плакатах. Напротив стоит резолюция Сталина «арестовать, выслать», — то есть, направить в спецпоселения с полутюремным образом жизни.

Наконец, не стеснялись при Сталине детей и расстреливать.

«У меня есть один конкретный пример: Петраков Александр Егорович, 1921 года рождения. Судя по данным из книги памяти жертв политических репрессий, этого подростка обвинили в контрреволюционной агитации и расстреляли из-за наколки с [оскорбительным] портретом Сталина на ноге. Сначала его посадили в тюрьму №2 города Москвы, а в 1938 году казнили на Бутовском полигоне под Москвой. Я своими руками перебирала учетные данные погибших на Бутовском полигоне и насчитала там 69 несовершеннолетних. Самому младшему из них, по имеющимся сведениям, было то ли 15 лет, то ли 13 лет», — рассказывала историк Дарья Дурнева.

То ли 15-, то ли 13-летний мальчик — это Михаил Шамонин, расстрелянный за якобы кражу двух буханок хлеба (но эти данные не точны).

Подобных случаев было множество по всей стране. Например, Кузьменок Павел Антонович 1923 года рождения, из Томской области. 4 августа 1937 года, в 14 лет, арестован как «польский контрреволюционный националист», расстрелян 9 ноября 1937 года. Или Толпышев Иван Михайлович, 1921 года рождения, житель Пермского края. 28 августа 1937 года расстрелян по обвинению в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности, в 15 либо 16 лет.

Многие сотни подобных историй можно найти в региональных книгах памяти, а еще больше содержится в еще не опубликованных документах.

Так что насчет педагогического характера и желания припугнуть Сталин немного слукавил.