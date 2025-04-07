День космонавтики: история и традиции праздника

Рассказываем, как отмечают событие в России и во всём мире.

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Космос всегда манил людей своей загадочностью. Но человек от природы был упорен в достижении любой, казалось бы, фантастической цели. Ежегодно День космонавтики отмечается 12 апреля, в этом году праздник приходится на субботу.

Первые космические полёты

Советский Союз сделал мощный прорыв в этом направлении, и 4 октября 1957 года к звёздам галактики полетел первый в мире искусственный спутник Земли. Наступила пора важных научных экспериментов. В этом же году, 3 ноября, в полёт отправился аппарат «Спутник-2», на борту которого находилась Лайка – первая собака-космонавт. Печально, но животное не выдержало нагрузок и погибло.

Участь собак Белки и Стрелки оказалась более счастливой. 19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5». На его борту находились отважные собаки, которые в полёте продолжительностью 25 часов вели себя на удивление дисциплинированно и спокойно. Белка и Стрелка вернулись на Землю живыми и невредимыми.

Космическая гонка набирала обороты: американцы, ошеломлённые грандиозными успехами советской науки, стремились наверстать упущенное. 29 ноября 1961 года с мыса Канаверал стартовал космический аппарат «Меркурий-Атлас-5» с шимпанзе по кличке Энос на борту. Полёт и приземление прошли вполне успешно.

Попытку подобным образом освоить безграничные просторы Вселенной предприняли и французы. 18 октября 1963 года с космодрома Хаммагир на западе Алжира они запустили ракету-носитель, пассажиром которого стала бездомная кошка Фелисетт. Полёт не был орбитальным: аппарат поднялся на высоту около 160 км.

Полёт Юрия Гагарина в космос

Перечисленные выше достижения меркнут перед самым главным и значимым. 12 апреля 1961 года в жизни нашей планеты произошло поистине историческое событие. Юрий Гагарин совершил настоящий подвиг, который останется в веках.

Он первым в мире облетел Землю на борту космического корабля «Восток-1», и можно с полным правом сказать, что советский космонавт открыл человечеству дорогу в бескрайнее пространство Вселенной. После 108 минут полёта Юрий Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Правительство высоко оценило мужество и стойкость космонавта, с честью выполнившего особо важное задание страны.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1961 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В тот же день вышло постановление об учреждении почётного звания «Лётчик-космонавт СССР». Разумеется, первым эту награду получил Юрий Гагарин.

Достижения космонавтики и знаковые фигуры в истории

Вклад России в освоение космоса просто неоценим и связан с достижениями, которые ранее казались выдумкой писателей-фантастов. Научные гении страны создали уникальный многоместный пилотируемый корабль. Это событие произошло в 1964 году.

Успехи отечественной космонавтики были очевидны. И вызывали восхищение во всём мире. 18 марта 1965 года Алексей Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Следует сказать, что орбитальная станция «Мир» стала настоящим домом для многих российских и зарубежных космонавтов, проводивших здесь различные научные эксперименты.

Достижения отечественной космонавтики – это плод творческого труда талантливых учёных, которые претворили свои идеи в жизнь. Роль Сергея Королёва в этом процессе была чрезвычайно велика. Можно с полным правом сказать, что он стал основателем практической космонавтики.

Немалую помощь в освоении Вселенной ему оказывал и Анатолий Кириллов, боевой генерал, прошедший через горнило войны. Он принял участие почти во всех проектах, был начальником стартовой команды во время запуска в космос Юрия Гагарина.

Учреждение Дня космонавтики

В ознаменование первого полёта человека в космос было решено добавить в календарь ещё одну памятную дату. 12 апреля 1962 года был учреждён День космонавтики.

Этот праздник, инициатором проведения которого был Герман Титов, вскоре получил самое широкое признание. Например, в 1968 году на генеральной конференции Международной авиационной федерации все участники высказались за изменение его статуса. И с общего согласия он уже назывался «Всемирный день авиации и космонавтики».

13 марта 1995 года в России приняли федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», который закрепил День космонавтики как памятную дату. Однако он не является выходным.

На этом нововведения не закончились. Ещё одно знаменательное событие произошло 12 апреля 2011 года. На специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

Празднование Дня космонавтики в России

День космонавтики в России всегда проходит ярко, с особым чувством гордости за страну, за её высокие научные достижения. 12 апреля по традиции начинается с торжественного возложения цветов к мемориалам Юрия Гагарина в Москве и других российских городах.

Можно попасть на открытые лекции и мастер-классы от специалистов Роскосмоса, побывать на интересных тематических выставках и даже проявить свои знания и грамотность в космическом диктанте. Принято чествовать виновников торжества – учёных, инженеров, конструкторов, космонавтов и лётчиков, которые связаны с самой передовой и современной отраслью производства. Художественные фильмы и телепередачи, посвящённые покорителям космоса, – неизменная часть праздника.

День космонавтики в мире

В США и западных странах День космонавтики назвали на свой лад – Юрьевой ночью (Yuri's Night) в честь Юрия Гагарина. Инициаторами подобного праздника стали астробиолог НАСА Лоретта Идальго Уайтсайдс и её супруг Джордж – исполнительный директор.

Юрьева ночь проходит без каких-либо рамок, без единого формата. Одни отмечают этот день с весельем, музыкой и танцами, другие заслушиваются в барах научными лекциями о космосе. Юрьева ночь – это также тематические вечера, концерты, всегда посвящённые одной теме – чествованию первого человека, покорившего звёздную Галактику.

В европейских странах уже давно придерживаются сложившейся традиции. Кафе предоставляют для участников Юрьевой ночи свои площадки, где проходят встречи с космонавтами, познавательные викторины и конкурсы. Отметим, что победители получают в награду одно из космических блюд.

Современные проекты и исследования

Освоение космоса всегда связано с новыми проектами, которые продолжают славные традиции прошлого. К примеру, сейчас полным ходом идут работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС).

По намеченным планам её введут в строй к 2032 году. Уникальность станции состоит в том, что количество сегментов огромного космического дома будет увеличиваться по мере роста научных и технических задач.

Кроме того, Россия вместе с Китаем и другими странами планирует построить Международную научную лунную станцию. Завершается создание спутника связи «Ямал-501». Вероятно, его выведут на орбиту уже в 2026 году.

Поиски следов жизни на самой горячей планете Солнечной системы Венере, где отсутствует вода и температура поверхности составляет 462°C, – заманчивая идея для многих учёных, которые занимаются освоением космоса. К примеру, в России для достижения этой цели тщательно готовится экспедиция, намеченная на 2031 год.

Венера – близнец Земли и по размеру, и по составу. Планеты даже вращаются вокруг одной звезды. И «Венера-Д» – единственная миссия в мире, в которой предусмотрено построить орбитальный, атмосферный и посадочный аппарат, а также – аэростат.

Добавим к вышесказанному, что первый запуск ракеты среднего класса «Амур» с космодрома Восточный, работающей на жидком кислороде и сжиженном природном газе, состоится по планам в 2030 году.

Подготовка космонавтов

На базе космонавты тренируются три раза в неделю по два часа. Чтобы получить доступ к последующим испытаниям, нужно сдать следующие нормативы:

бег на 3 км — не более 12 минут 20 секунд;

бег на 100 м — не более 13,2 секунды;

прыжок в длину — не менее 2,5 м;

заплыв на 800 м вольным стилем — не более 19 минут;

забег на лыжах на 5 км — не более 24 минут;

подтягивания — 14 раз;

ныряние под воду — не менее 25 м.

После тренировок кандидат в космонавты должен пройти испытания в специальных аппаратах.

Сурдокамера

Это герметичное помещение с звуконепроницаемыми стенами и очень слабым искусственным светом. В нём человек чувствует себя изолированным от внешнего мира – как в космосе. В сурдокамере кандидат обязан провести трое суток. При этом 48 часов без сна, выполняя определённую деятельность. Сурдокамера даёт проверку психологической готовности к жизни в изолированных условиях.

Имитация открытого космоса

Одно из самых интересных, но в то же время пугающих и опасных исследований в работе космонавта – это выход в открытый космос. Для того чтобы проверить способность человека адаптироваться и ориентироваться в пространстве, оборудуют макет модуля орбитальной станции. Он устанавливается на подвижной платформе в гигантском бассейне. Кандидатам следует передвигаться в воде, противясь её плотности. И это в полном обмундировании – скафандре весом более 100 кг.

Центрифуга

Установка, которая вращается с огромной скоростью (до 70 оборотов в минуту). Это финальный этап испытаний и один из самых сложных. Плохо подготовленные кандидаты могут потерять сознание во время проверки.

Космический туризм

28 апреля 2001 года с Байконура стартовал российский корабль «Союз ТМ-32», на борту которого находился первый космический турист – американский предприниматель Деннис Тито. Он провёл на МКС восемь дней, заплатив, по его словам, за небывалое удовольствие $ 20 млн.

Похоже, коммерческая сторона освоения космоса очень привлекла китайцев. И уже ведётся строительство космоплана, способного поднимать на борт до 20 туристов. Работы по необычному проекту заметно продвигаются: учёные успели представить на научный суд две версии дизайна будущего аппарата. Обе модели по форме смахивают на американские шаттлы. Хотя у космоплана есть определённая техническая новинка: он способен выходить на орбиту без использования ракет-носителей.