«Малютка» вернулась с задания через 84 года

У берегов Приморского края в заливе Петра Великого экипажу спасательного судна "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота удалось обнаружить подводную лодку типа "Малютка", которая пропала здесь в годы Великой Отечественной войны.

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Участники экспедиции, которые занималась поиском подлодок, считают, что речь идет о дизельной субмарине "М-49" Тихоокеанского флота, пропавшей в августе 1941 года. Важно учитывать, что одновременно с ней тогда на связь перестала выходить и еще одна подлодка данного типа - "М-63".

По данным историков, лодки ТОФ пропали без вести в период между 10 и 17 августа 1941 года в ходе выполнения боевого задания. Экипаж "М-49" составлял 22 человека, а на борту "М-63" в том походе был 21 человек.

Обе лодки относятся к XII серии. "Малютки" были заложены на заводе "Красное Сормово" в городе Горьком и в 1939 году спущены на воду. Водоизмещение кораблей составляет 258 тонн. Лодки были вооружены двумя торпедами и 45-миллиметровым орудием. Вскоре они вошли в состав ТОФ. На берега Тихого океана они были перевезены в разобранном виде по железной дороге.

По версии, которую принято считать официальной, обе лодки погибли, столкнувшись с одним из советских оборонительных минных заграждений, которые прикрывали морские подходы к главной базе ТОФ городу Владивостоку. Лодки тогда искали, но они так и не были обнаружены.

Найти и распознать погибшую 84 года назад субмарину поисковикам помогли подводные телеуправляемые аппараты спасательного судна "Игорь Белоусов". Активный поиск погибших кораблей начался около 20 лет назад силами ТОФ при содействии ветеранских и патриотических организаций. В частности, для поиска в разное время привлекались научно-исследовательское парусное судно "Искра", гидрографическое судно "Вице-адмирал Воронцов" и другие суда флота.

"РГ" связалась с Владимиром Майстером - 101-летним ветераном Великой Отечественной войны, участником боев с Японией и капитаном I ранга в отставке. На Тихоокеанском флоте ему довелось служить на "Малютке" и даже быть ее командиром. Владимир Леонтьевич рассказал об условиях службы на подлодках этого типа:

- На "Малютке" на 18 человек экипажа был только один маленький диванчик для командира подводной лодки и две подвесные койки между торпедными аппаратами в первом отсеке. Большая часть личного состава, отстояв вахту, бросала ватник на железную палубу и отдыхала так. Я, как помощник командира, отдыхал под штурманским столиком: ложился, подкладывал под голову спасательный аппарат - вот и весь отдых. Усталость в походе была сильная, конечно. Условия были тяжелые, даже помыться возможности не было. Правда, и автономность там всего 10-12 суток. На "Малютке" двухсменная вахта. То есть нужно было простоять либо на центральном посту, у перископа, либо на мостике вахту в 12 часов, потом отдых. Хотя, конечно, часто было не до отдыха, - подчеркнул Майстер.

Он также рассказал, что в суеверия на флоте не верили. По словам подводника, об этом стали стали говорить много позже.

- Вот сейчас, например, в первый выход на подводной лодке новобранец должен выпить стакан морской воды. Не было у нас такого обычая и даже разговоров об этом. Никто никого не заставлял морскую воду пить, - вспоминает ветеран. - Может, это где-то и было, но я сам не суеверен и не слышал об этом. И религиозных людей среди нас в советское время не было. Зато беспартийных офицеров на подводных лодках я не припоминаю.

Морские поисковики продолжат свою работу. Моря Дальнего Востока хранят еще много тайн о погибших кораблях, в том числе в эпоху освоения региона русскими моряками, во время Русско-японской войны и революционного лихолетья.