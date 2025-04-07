«Танковой стояние»: как едва не началась Третья мировая война

Считается, что спровоцировать Третью мировую войну может инцидент, связанный с ракетами, оснащёнными ядерными боеголовками. Совсем необязательно. Однажды мир оказался на пороге новой мировой бойни из-за противостояния танков США и СССР в Берлине.

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Берлинский кризис 1958 — 1963 годов

Как пишет ряд исследователей, в том числе Веттиг, в книге, посвящённой Берлинскому кризису (переведена с немецкого в 2007 году), начало положили ноты протеста СССР от 27 ноября 1956 года с требованием о выводе войск США, Великобритании и Франции из Западного Берлина. Городу предполагалось придать статус демилитаризованной зоны и вольного города. На эвакуацию контингентов СССР отвёл полгода.

Мировая общественность восприняла советскую инициативу как попытку присоединения Западного Берлина к ГДР. В реальности планы были скромнее — вывести город из-под западного влияния и договориться с его властями об ограничении потока жителей ГДР, бегущих на Запад. Власти ФРГ были в этом смысле непреклонны.

Социалистическая Единая партия Германии, поддерживавшая советский проект, с треском проиграла выборы 7 декабря 1958 в Западном Берлине, набрав 2%, и СССР разразился новой серией нот, уже и к 23-м странам, участвовавшим в борьбе против Гитлера. Предлагалось заключить мирный договор как с ФРГ, так и с ГДР или с их возможной конфедерацией. План более тепло встретили на Западе. Прошёл ряд конференций и встреч, включая переговоры Хрущёва и Эйзенхауэра в Кемп-Дэвиде, в течение 1950 года. Но потом мировая обстановка накалилась, СССР сбил 1 мая 1960 года самолёт-шпион У-2 Гэри Пауэрса, в США арестовали советского разведчика Абеля и в мире стала нарастать напряжённость. НАТО и Варшавский Договор наращивали военные потенциалы, Хрущёв угрожал военными действиями.

Танки против танков

Противостояние достигло пика 27 октября 1961 года, когда в район контрольно-пропускного пункта «Чарли» ( с 13 августа того года был введён пограничный контроль на границе между восточным и западными секторами Берлина) выдвинулись американские подразделения, попытавшиеся силой уничтожить фортификационные советские сооружения на границе. Колонну из бульдозеров и трёх джипов сопровождали 10 танков в полной боевой готовности. Вся кавалькада миновала КПП «Чарли» и въехала на советскую территорию Берлина. Бульдозеры начали рушить советские сооружения, когда показались советские танки. Бульдозеристы бросили свою работу и на джипах скрылись в американском секторе. Бронированные машины двух стран замерли друг напротив друга, готовые открыть огонь, если последует такой приказ. До начала Третьей мировой оставалось совсем немного.

Стоит отметить, что, по воспоминаниям высокопоставленных чиновников, и в США, и в СССР нашлись горячие головы, требовавшие открыть огонь. В США ещё с конца 40-х годов имелись разнообразные планы агрессии против СССР. В свою очередь, Советский Союз разработал схему вторжения в Западную Европу, где как раз танковым клиньям отводилась решающая роль. И начаться всё должно было бы именно в Западной Берлине, докатившись до берегов Ла Манша, как минимум.

К танкам подтягивались подкрепления, занимавшие позиции по свою сторону границы. Шли напряжённые переговоры между лидерами США и СССР. В закрытом режиме.

В результате американская техника развернулась и покинула советский сектор. Историки и военные эксперты уверены, что война не разразилась благодаря выдержке и хладнокровию танковых экипажей обеих сторон. Раздайся хотя бы один выстрел и события начали бы развиваться по самораскручивающейся спирали, независимо от воли политического или военного руководства.

Кто именно командовал американской мини-армией вторжения неизвестно, а вот советские танкисты подчинялись командиру третьего танкового батальона 68-го гвардейского танкового полка майору В. Я. Мика, который непосредственно командовал танками, вставшими на пути американцев.

В итоге советское руководство приняло решение о постройке Берлинской стены, которая вплоть до своего падения в 1989 году была символом разделенности немецкого народа. Но стена имела вполне практический военно-оборонительный смысл — не допустить инцидентов, подобных происшествию возле КПП «Чарли». Но еще много месяцев после возведения Берлинской стены танки СССР и США находились неподалёку от неё.