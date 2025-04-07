Почему порно и война неразрывно связаны

Любая война — это всегда много молодых и полных сил мужчин, лишенных женского общества. Такой аскетизм далеко не всем идет на пользу и только усугубляет психологические проблемы, связанные с окружающими военных ужасами и лишениями. Частично компенсировать отсутствие дам могли только эротические и порнографические издания.

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Когда появились в армии эротика и порно

Во время Первой мировой войны в распоряжении бойцов были только пикантные открытки. Они были неважного качества и очень однообразными. Первые плакаты и журналы эротического содержания начали издавать в 40-х годах, когда шла Вторая мировая. Сначала в моду вошли изображения в жанре пин-ап. В журналах публиковали нарисованных девушек, частично или полностью обнаженных.

Встречалась и более серьезная продукция. В 1918 году, как у немцев, так и у британцев, была очень популярной книга «Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех» (Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure Illustrated). Она была насыщена описаниями секса и хорошо иллюстрирована.

Чуть позднее начали делать фото «для взрослых» и появились первые популярные эротические модели. Самыми известными были американки Бетти Грейбл и Мэрилин Монро. Плакаты и вырезки из журналов с ними можно было встретить в любой казарме и блиндаже.

На совершенно новый уровень вывел эротику в армии основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Он сделал свое издание главным для американских солдат. Это был период войны во Вьетнаме, и регулярными поставками свежих номеров дело не ограничилось. Playboy организовывал концерты и шоу, нередко в полевых условиях, солдаты писали моделям письма. Часто на страницах издания или на фирменных плакатах появлялись сюжеты в стиле милитари.

Эротика и порно в современной армии

С тех пор ничего не изменилось. Во время операции в Персидском заливе, проходившей в 1991 году, Playboy согласовал с военным руководством «Операцию Playmate». Девушки месяца переписывались с солдатами и офицерами и даже высылали им фото в купальниках. Позднее такие же акции проводились в армии США в 2001 и 2003 году. Правда, во время ведения боевых действий в Ираке и Афганистане в свои права вступил интернет и все значительно упростилось.

С развитием глобальной сети отпала необходимость отправлять военным вагоны эротических журналов. Каждый получает неограниченный доступ к любому контенту на свой вкус через компьютер, планшет или смартфон. При этом запреты на использование интернета в зоне боевых действий ничего не меняет. Военнослужащие заранее закачивают видеоролики и фото в память устройства, чтобы потом наслаждаться ими в любое время.

Внедрение эротики и порнографии в военную сферу нравится далеко не всем. В 2010 году религиозные деятели развернули в США кампанию по запрету распространения продукции «для взрослых» в армии. Они утверждали, что это вредит моральному развитию солдат и вызывает падение боевого духа. В 2013 году нападки клерикалов достигли цели и из армейских магазинов убрали журнал Playboy и Hustler. Подали это обществу как способ борьбы с сексуальным насилием в армии.

Секс — тайное оружие

Это был не первый случай, когда ополчались на эротику в армии. Еще в середине 20 века в своей книге «Psychological Warfare» професор Пол Лайнбаргер писал:

«Молодые мужчины склонны уделять сексу много времени. В районах военных действий они остаются без удовлетворения половых потребностей, к которым привыкли в повседневной жизни: эротические журналы, свидания, плакаты с девушками. Наши враги пытаются использовать это увлечение, чтобы вызвать напрасное возбуждение у солдат и снизить боевой дух».

Сегодня выводы профессора психологии выглядят смешно. Но в 40-50-х годах 20 столетия у Лайнбаргера было немало сторонников, причем в самых высоких кругах. Сейчас все иначе, и даже военный человек вправе выбирать, что ему по душе, а что нет. Разумеется, не выходя за рамки морали и закона. В 2017 году в армии США разгорелся скандал. Группа морских пехотинцев создала в соцсети сообщество, где выкладывала интимные фото своих сослуживиц.

После обращения нескольких женщин в суды, Министерство обороны провело расследование и нашла виновных. Они были оштрафованы на крупные суммы и с позором изгнаны из вооруженных сил. Но на момент вынесения приговора фото, хранящиеся на облаке в свободном доступе, скачали более 30 тыс. человек.