"Обреченные звезды" обнаружены недалеко от Земли

Астрономы из Уорикского университета (Англия) обнаружили редкую систему двух белых карликов всего в 150 световых годах от Земли. Эти плотные остатки мертвых звезд, запертые в смертельной спирали, через миллиарды лет взорвутся как сверхновая типа 1а. Опубликованное в Nature Astronomy, это открытие впервые доказывает, что такие взрывы могут происходить в парах белых карликов, подтверждая давнюю теорию.

Белые карлики — это ядра звезд, подобных Солнцу, сгоревших и сжавшихся до размеров Земли, но невероятно плотных. Обычно сверхновая типа 1а случается, когда белый карлик «ворует» массу у обычной звезды и взрывается от перегрузки. Здесь же — два белых карлика, вращающихся друг вокруг друга. Более тяжелый (из пары массой 1,56 массы Солнца — самая тяжелая такая система из известных) вытягивает материал у партнера. Со временем они сольются и взорвутся.

Расстояние между звездами

всего 1/60 пути от Земли до Солнца — для космоса это почти столкновение.

Сейчас оборот занимает 14 часов, но перед взрывом сократится до 30-40 секунд.

Время до взрыва

около 23 миллиардов лет — больше возраста Вселенной (13,8 млрд лет).

Сверхновые типа 1а — «стандартные свечи» астрономии. Они всегда взрываются с одинаковой яркостью, что помогает измерять расстояния в космосе. Например, если такая сверхновая выглядит тусклее, чем должна, значит, она дальше. Это ключ к изучению расширения Вселенной. Теперь доказано, что такие взрывы могут происходить не только с обычной звездой, но и в двойных системах белых карликов. А близость системы — 150 световых лет — делает ее «соседкой» по галактическим меркам.

«Найти такую систему на нашем галактическом пороге — указание на то, что они должны быть относительно распространены», — Ингрид Пелисоли, соавтор исследования

Звезды сближаются из-за гравитационных волн — «ряби» в пространстве, создаваемой движением массивных объектов (предсказаны Эйнштейном, доказаны в 2015 году). Когда они почти сольются, начнется «четверная детонация»:

Взрыв поверхности одного карлика.

Взрыв его ядра.

Ударная волна достигает второго карлика.

Финальный взрыв уничтожает обе звезды.

Этот мощный взрыв осветит небо на недели, став в 10 раз ярче Луны.

«Обнаружив, что две звезды разделены всего на 1/60 расстояния Земля-Солнце, я быстро понял, что мы открыли первую двойную систему белых карликов, которая приведет к сверхновой типа 1а», — Джеймс Мандей, ведущий исследователь.

Открытие меняет взгляд на сверхновые типа 1а, показывая, как часто они могут происходить в Млечном Пути. Хотя взрыв случится через миллиарды лет, его изучение уже помогает разгадать тайны Вселенной.

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