Как советский истребитель сбил над Балтикой американский самолет-разведчик

Первый серьезный воздушный инцидент периода "холодной войны" произошел в небе над Балтийским морем неподалеку от латвийского порта Лиепая. Советские истребители Ла-11 8 апреля 1950 года перехватили и сбили американский разведывательный самолет PB4Y-2 Privateer. Все 10 членов экипажа погибли.

© Истребитель Ла-11

Согласно советским данным, четыре истребителя Ла-11 поднялись по тревоге с аэродрома, чтобы перехватить неопознанный четырехмоторный самолет, который вторгся в воздушное пространство СССР на глубину до 21 километра. Летчики предприняли попытку принудить нарушителя к посадке, однако тот развернулся в сторону открытого моря. После предупредительной очереди, как утверждали советские источники, американский самолет открыл ответный огонь, в результате чего был атакован и, скрывшись в облаках на высоте около 500 метров, предположительно упал в 5-10 километрах от берега.

Американская сторона настаивала на иной версии. По заявлению правительства США, самолет выполнял разведывательный полет в международном воздушном пространстве и не имел на борту вооружения, за исключением пистолета у одного из офицеров. Первоначально в западной прессе даже настаивали на том, что был сбит гражданский самолет, направлявшийся в Швецию, но вскоре США официально признали принадлежность борта к ВМС и его разведывательную миссию. В то же время в советских документах самолет продолжал фигурировать как B-29, вероятно, из-за внешнего сходства с более известным американским бомбардировщиком.

PB4Y-2 Privateer был оборудован секретной радиоэлектронной аппаратурой. По современным данным, целью полета было наблюдение за строительством советских подводных лодок и аэродромов на Балтике. Отправной точкой маршрута был Висбаден в ФРГ. Последний сеанс связи с самолетом зафиксирован в 14:40 по местному времени.

После инцидента обе стороны организовали поисковые операции. Советский ВМФ задействовал четыре тральщика и водолазов, однако обломки самолета найти не удалось. Впоследствии сообщалось, что британское судно обнаружило в районе крушения спасательный плот, а шведское - еще один, но оба оказались пустыми. Соединенные Штаты также вели активный поиск в районе между островами Готланд и Борнхольм, предположительно из-за наличия на борту секретных документов и оборудования.

Инцидент вызвал бурный дипломатический обмен: ноты, как утверждали современники, редактировали лично Иосиф Сталин и Гарри Трумэн. В Вашингтоне был издан приказ не приближаться к советским границам ближе чем на 20 миль и не вооружать разведывательные самолеты.

Однако напряженность не спадала. В последующие годы США и СССР продолжали вести активную воздушную разведку, что неоднократно приводило к новым инцидентам.

Сегодня в Лиепае установлен памятный знак в честь погибших американских летчиков. Останки самолета с бортовым номером 59645 до сих пор находятся на дне Балтийского моря.

Инцидент с PB4Y-2 стал первым в череде трагических столкновений двух сверхдержав в небе - и одним из символов начавшейся эпохи холодной войны, когда разведка и информация стали не менее важным оружием, чем танки и ракеты.