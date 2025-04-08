Как исчез запрет на брак цыганок с русскими

Несмотря на множество стереотипов о цыганах в России, далеко не все из них продолжают жить закрытыми таборами, гадать прохожим и вступать в брак еще в детстве. Как воспитывают в городах современных цыганок, какие запреты остаются в их семьях и почему на цыганской свадьбе все еще не обойтись без золота — «Газете.Ru» рассказала руководитель кавер-группы «FeelGood» и преподаватель по вокалу Ангелина Котляр.

© Кадр из фильма «Табор уходит в небо»

Цыганских девочек воспитывают в любви и строгости

Я родилась в Самарской области, где проживает много разных цыганских кланов, я отношусь к сэрвам — это сербские цыгане. Семья у меня русско-цыганская: папа цыган, а мама русская. Поэтому я выросла в городской среде, в квартире, как обычные русские дети училась в школе, потом в музыкальном колледже, работала с русскими. Мое окружение — это больше именно такие обрусевшие цыгане, которые живут как русские. Кто-то работает на заводе, у кого-то даже есть свои бутики, обычная жизнь.

Да, остались таборные цыгане, которые как раз промышляют гаданием, всякими мошенничествами, но среди моего окружения таких нет. Таборные вообще не общаются с городскими, потому что большинство цыган [из разных кланов] даже понять друг друга не могут. Слишком много разных диалектов, на основе разных языков, например сербского или молдавского.

© Из личного архива Ангелины Котляр

В плане традиций сейчас уже нет каких-то жестких запретов, но некоторые сохраняются. Цыганских девочек воспитывают в любви и строгости. Они обязаны помогать по хозяйству родителям, должны уважать своих родителей.

Нельзя ходить в рестораны, бары без сопровождения взрослых, родителей.

Только с отцом или с матерью, в основном именно с отцом, потому что матери постоянно занимаются домашним бытом. Если есть старший брат, так-то, в принципе, можно и с ним, но все-таки лучше, чтобы это был именно отец. Конечно же, есть запреты на встречи с мальчиками.

Нельзя курить, алкоголь можно, если только разрешат родители полбокальчика шампанского на Новый год. Но вообще-то выпивать и курить всем запрещено, пока не станешь взрослым, не только цыганам. Среди цыганских женщин в целом курить не принято, очень редко такое встречается. Мужчины курят. А выпивать по праздникам, конечно, могут все взрослые, и мужчины, и женщины.

Что касается внешнего вида, традиционную цыганскую одежду я никогда вне сцены не носила, потому что, как я уже сказала, выросла в такой семье, находилась в русском обществе. Традиционная одежда у цыганок — это просто длинная черная или темная вельветовая юбка, какая-то блуза, кофта, и на голове должен быть платок, если девушка замужем. Но я этого не придерживаюсь и хожу, как все обычные девушки, и в джинсах, и в коротких юбках.

Прятали от меня вещи и боялись порчи

На мою национальность люди реагировали по-разному. Кто-то реально просил гадать, часто такое бывало. Кто-то обходил меня стороной, прятал личные вещи, потому что боялись, что я могу их украсть.

Прятали взгляд, потому что думали, что могу навести порчу.

Когда я училась в школе, я столкнулась прямо с жестким буллингом, одноклассники и дразнили, и оскорбляли. Преподаватели при этом очень уважительно относились к моей национальности и моим талантам, потому что я постоянно защищала честь школы на всяких мероприятиях, конкурсах, фестивалях.

Поэтому до поступления в колледж я стеснялась говорить посторонним людям, что я цыганка. Когда поступила, и наша семья приняла участие в шоу «Наш выход» на канале «Россия-1» , это стеснение прошло. Ко мне стали уважительно относиться и преподаватели, и студенты.

Запретов на образование у нас нет. Современное образование может получить не только девочка-цыганка, но и мальчик-цыган. И это может быть любая сфера. Чаще, конечно, получают музыкальное образование, но сейчас стали популярны технические и юридические специальности.

Работать тоже можно везде, девушка может работать и в баре, и в офисе, к чему лежит душа.

Я с пяти лет работала в семейном цыганском ансамбле под руководством моего отца, Эдуарда Лиманского. Наш клан сэрвы — это как раз цыгане, которые больше занимаются творческими профессиями. В целом в России очень много цыганских коллективов. В основном цыгане играют на гитаре, на скрипке и на аккордеоне или баяне, и, как мне кажется, в любом цыганском коллективе есть бубен. Сейчас я сама в цыганском коллективе не работаю, потому что почти шесть лет назад с супругом переехала в Москву.

Жених должен выкупить невесту золотом

В таборное время нельзя было выходить замуж за мужчин другой национальности. Неважно, русский, татарин, в принципе нельзя. Но сейчас 21 век, разрешено и встречаться, и выходить замуж за мужчин другой национальности. Если девушка выбрала себе мужчину другой нации, то ее родители должны одобрить выбор.

На свадьбах есть определенные традиции, к примеру, выкуп невесты, но жених должен выкупить с помощью золота. Либо это будут золотые монеты в большом количестве, либо золотые украшения. Также надо получить благословение родителей, жених с невестой при этом встают на ковер, но не обычный, а меховой, такой небольшой коврик. В конце вечера жениха с невестой увозят в дом или отель, ну сейчас, наверное, чаще в отель. У них там первая брачная ночь, а потом они возвращаются обратно в ресторан, где все отмечалось, и гостям на подносе показывают простыню с лепестками роз, чтобы показать, что невеста хранила свою честь до свадьбы. Это такой обязательный ритуал.

Вообще даже в интернете цыгане в основном любят смотреть именно цыганские свадьбы.

Чужие смотрят либо выкладывают свои. Потому что там так все дорого выглядит, все поют, танцуют, это все очень красочно.

Разводы в цыганских семьях редки, в основном как выбрали спутника по жизни, так все и остается. Любая цыганская девушка, которая вышла замуж, должна создавать уют в семье, независимо, вышла она за цыгана или за представителя другой нации. Естественно, цыганская женщина больше хранительница очага, а цыганский мужчина как бы добытчик. Но, опять же, современный мир, цыганская девушка теперь тоже может быть добытчицей, и это считается нормой.

В основном семьи многодетные, но сегодня не у всех много детей. Я, например, одна в семье. У моего папы только один брат.

По праздникам обязательно стараются собраться с родственниками. На Пасху, например, мы собираемся семьей в Самарской области, и туда приезжают и из Саратовской области, и из Екатеринбурга, все-все-все добираются. На кладбище у нас есть специальное место, где установлен стол с навесом, и на Пасху мы там жарим шашлыки, накрываем большое застолье, такая традиция.

Православные цыгане (есть и цыгане-мусульмане) отмечают те же праздники, что и все православные люди, с теми же традициями. В целом все праздники обычные — все, как у русских. Кроме нашего национального праздника — Международного дня цыган 8 апреля. Цыганские коллективы его отмечают, иногда даже в больших масштабах, когда устраивают фестивали, где на сцене может собраться 500-700 человек минимум из разных городов. Но в семье этот день не особо отмечается, просто проснулся, поздравили друг друга: «Ну с праздником — с праздником» и все.