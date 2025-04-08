Как появилась Антанта

8 апреля 1904 года между Францией и Англией был подписан договор, который известен как «Сердечное согласие». Он делил сферы колониального влияния в мире между двумя державами. Нам бы никакого дела не было до него, если не одно обстоятельство. Таким образом 120 лет назад было завершено создание союза, который сыграл драматическую роль в истории России – Антанты.

Что такое Антанта («Сердечное», фр.) в советское время знал даже ни дня не проучившийся в школе. Это в ее составе страна вступила в Первую мировую войну и воевала три года. А после революции, во время Гражданской войны, прогоняла войска Антанты со своей территории – бывшие союзники стали интервентами.

Но началось с Германии. Ее усиления, милитаризации и желания поспеть к дележке остатков колониального пирога. И крайне агрессивного, напористого поведения на международной арене. Объединение в империю и успехи настолько вскружили голову немцам, что они отвергали все дружественные предложения и смело рушили уже имеющиеся отношения.

Единственным своим союзником они видели Австро-Венгрию. А основным противником на тот момент – Францию. В 1879 году в Вене был подписан договор, который получил название Двойственного союза. Через три года к нему присоединится Италия и он станет Тройственным – с ним и будет воевать Антанта.

Но при этом в договоре чаще упоминалась Россия, а Франция лишь подразумевалась. Так уже в первом пункте было прописано, что если Россия нападет на одну из стран, то вторая объявит ей войну.

В Петербурге были обескуражены – вот уж кого у нас считали чуть ли не за родных, так это немцев. Даже правящая династия уже давно была больше Голштейн-Готторпская, а не Романовская – русской крови совсем не осталось.

© wikipedia.org // Российский плакат 1914 года

Канцлер Германии Отто фон Бисмарк полагал, что Россия и Франция никогда не сумеют договориться. И сильно просчитался. Причем инициативу проявили французы, чего от них немецкий политик никак не ожидал. 1890 году Париж внезапно арестовал 27 русских эмигрантов-оппозиционеров. Русский император Александр III довольно хмыкнул: «Наконец-то во Франции есть правительство».

Началось стремительное сближение двух держав. Этот период, конец XIX века можно считать самым теплым в истории двух стран, причем во всех слоях общества. Когда в июле 1891 года в Кронштадт с дружественным визитом прибыла французская эскадра, то ей был оказан сердечный прием. Александр III даже встал, когда заиграли запрещенную в России Марсельезу. Это произвело впечатление. На русских даже более сильное.

27 августа того же года было заключено соглашение о консультации по всем вопросам и политической договоренности. Еще через год, 27 августа 1892 года, начальники генеральных штабов Николай Обручев и Руаль Франсуа де Буадефр дополнили его военным соглашением. По нему в случае войны Франция выставляла 1 млн 300 тысяч солдат, а Россия – 700 тысяч.

8 января 1894 года все соглашения были сведены в конвенцию и подписаны Александром III и президентом Франции Сади Карно. Но это уже была чистая формальность. За основу появления союза, кторый потом вырастет в Антанту принято считать дату подписания военного соглашения в 1892 году.

А что же Англия? А она наслаждалась политикой «Блестящей изоляции» — отказ от всех союзов. То есть плевать на всех хотела. Поскольку была уверена в своих силах. И так продолжалось до самого начала XX века.

Но к этому времени Германия в экономическом и военном плане усиливается настолько, что у Лондона «зачесалось». Вначале попытались договориться с немцами, но те интереса не проявили. Но зато имели много претензий к самой Англии, особенно в Африке. Даже на Египет начали откровенно посматривать – все эти киношные приключения Индианы Джонсона там не на пустом месте появились.

Россия была соперником в Азии, но это было на суше. А немцы начали неслыханными темпами создавать флот и это уже угрожало могуществу на море. А кто владеет морем, тот и мировой гегемон. Так было во все времена, и сейчас, между прочим, тоже.

Поэтому заключив союз с Японией Англия ставила целью лишь отвлечь внимание России от Азии. И как только та проиграла в русско-японской войне острых претензий к ней не имела.

© Военно-политические союзы в Европе перед началом Первой мировой войны

Тем более, что и Россия тоже стремилась к сближению с ней, а председатель Совета министров Владимир Коковцев еще до войны считал это наиважнейшим делом. Впоследствии ради союза с Великобританией Россия отказалась от претензий на Афганистан.

Французы тоже стремились к сближению с Англией. Оба союзника, Россия и Франция, понимали, что их силы лишь равны Тройственному союзу и нужен решающий перевес.

Еще в 1898 году министр иностранных дел Теофил Делькассе предлагал Англии генеральное соглашение, но там от него отказались. Но уже через несколько лет ситуация изменилась. На нее сильно повлияли не только описанные политические события, но и англо-бурская война. В Париже также испугались, что поражение союзника в русско-японской войне оставит их в одиночестве.

Инициатором соглашения стал французский посол в Англии Поль Камбон. Он уже с 1902 года по своей инициативе вел предварительные переговоры с министром иностранных дел Генри Лендсдауном.

За это время двум державам удалось разрешить противоречия в Марокко. Причем обе страны помогали друг другу, чтобы противодействовать Германии, которая разинула рот и на этот кусок.

Стало ясно, что подобным образом можно убрать противоречия и в остальных сферах. В результате 8 апреля 1904 года было подписано двустороннее соглашение. Франция уступала претензии в Северной Америке, в частности остров Ньюфаундленд. А взамен получала более широкие возможности в Африке. Также урегулированы все противоречия по Египту и Марокко.

Таким образом, завершилось более, чем столетнее соперничество двух держав за колонии. Именно поэтому полюбовное соглашение и назвали «Сердечным согласием». Но это еще не все. Весь его тон не оставлял сомнений – это союзнический договор. В 1907 году двусторонний договор с Англией подпишет и Россия.

Но с момента англо-французского договора считается, что Антанта была окончательно сформирована. Ведь это французское выражение, IEntente cordiale, и переводится как «Сердечное согласие».