Американцы с Google Pixel Watch 3 только сейчас получили детектор потери пульса

Google начал внедрять функцию обнаружения потери пульса для владельцев Pixel Watch 3 в США. Эта технология, которая может спасти жизнь, использует оптические датчики сердечного ритма на часах, чтобы определить, прекратился ли пульс пользователя. Если это происходит — например, из-за остановки сердца или других серьезных сбоев — и человек не реагирует, часы автоматически вызывают экстренные службы.

Функция, впервые представленная в августе 2024 года вместе с Pixel Watch 3, уже работала в ряде европейских стран. Однако в США ее запуск ждал одобрения Управления по санитарному надзору (FDA), полученного в феврале 2025 года. Google тщательно тестировал алгоритм, проанализировав более 100 тысяч часов данных, чтобы свести к минимуму ложные срабатывания. Результаты даже опубликовали в научном журнале Nature.

Пользователи увидят на часах предложение включить функцию — это не автоматическая настройка. После активации часы будут следить за пульсом и, при необходимости, запускать экстренный протокол.