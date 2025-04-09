День Иллариона - выверни оглобли: в какие приметы верили наши предки

В православном календаре это день преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского. А по народному - день Иллариона - выверни оглобли. Считалось, что именно с этого дня нужно пересесть с саней на телегу. Хотя 10 апреля 2025 года пересаживаться в черте столичного региона явно рано - повсюду снег.

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Много примет для этого дня связано с цветами. Считалось, что первоцветы способны исцелять больных и избавлять людей от беды и горя. И это было очень кстати, поскольку терял свою магическую силу Степанов венок, в который заплетали двенадцать трав, включая мяту, клевер, полынь, ромашку и другие.

Настоящим кладезем здоровья была мать-и-мачеха. Из травы готовили чай и настойки, а еще она помогала в сложных ситуациях. Например, если в семье не ладили свекровь и невестка, то последняя заваривала из мать-и-мачехи настойку и, повернувшись в полдень на восток, выпивала пару глотков, а также закусывала щепоткой соли. Аналогичный обряд сделать должна была и вторая женщина. После этого считалось, что съев вместе условный "пуд" соли, разногласия прекратятся. В этот день нежелательно выяснять отношения и выворачивать карманы, это приведет к нищете. Свечи не тушили, дав возможность им догореть - иначе жди пожара. Не хлопали дверями, чтобы домовой не побил всю посуду.

Если в этот день сильный ветер - придут хорошие новости. Дождь пошел - свекла и морковь уродятся, а снег в этот день предвещает дождливый июль. Если прилетела к окну сорока - сильно похолодает. Птицы низко летают - будет засуха. Солнечный день - много будет меда. Мать-и-мачеха расцвела - к теплому лету.