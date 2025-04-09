Назван последний обед перед казнью заключенного с крайней степенью ожирения

В американском штате Флорида казнили 48-летнего Майкла Танци, приговоренного к высшей мере наказания за похищение женщины и расправу над ней. Об этом сообщает издание New York Post.

© Lenta.ru

Адвокаты Танци пытались добиться отмены приговора, ссылаясь на то, что у него крайняя степень ожирения и боли в пояснично-крестцовой области. По их словам, из-за этого инъекция может причинить ему нестерпимые страдания. Верховный суд штата Флорида признал аргументы несостоятельными.

Во вторник, 8 апреля, приговор был приведен в исполнение. Перед этим заключенному подали последний обед, состоящий из свиной отбивной, бекона, жареной картошки, кукурузы, газированного напитка, мороженого и шоколадного батончика.

В 2000 году Танци похитил, изнасиловал и задушил женщину, работавшую в газете Miami Herald. Вскоре его поймали, и он предстал перед судом. Присяжные единогласно рекомендовали приговорить его к высшей мере наказания. После этого он почти 25 лет провел за решеткой.

Ранее сообщалось, что приговор 73-летнему маньяку Томасу Кричу не смогли привести в исполнение из-за его слабых вен. Несмотря на это, он успел съесть последний обед, состоявший из жареной курицы, картофельного пюре с подливкой, кукурузы, булочки и мороженого.