Как воскрешали лютоволка из «Игры престолов»

Американские ученые смогли воскресить одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Того самого лютоволка из «Игры престолов». Специалисты получили трех ГМО-щенков — Ромула, Рема и Кхалиси. Однако, по словам российских генетиков, вряд ли можно считать полученных животных аналогом вымершего вида. Вдобавок никаких научных статей ученые не опубликовали. Впрочем, получение даже приблизительно похожего на исчезнувшего 10 тыс. лет назад страшного волка животного можно считать событием в мировой науке. Получится ли когда-нибудь действительно воссоздать вымерший вид — «Газета.Ru» узнала у российских генетиков.

© Кадр из сериала «Игра Престолов»

Три ужасных волчонка

Американские ученые из компании Colossal Biosciences смогли создать аналог одного из самых больших волков в истории — ужасного волка. Название вид получил из-за своих размеров. Он обитал в Северной и Южной Америке во времена плейстоцена (примерно 125 –9,5 тыс. лет назад), а вымер около 16 тыс. лет назад из-за начала ледникового периода и появления людей, которые уничтожали основные источники пищи волков.

Ужасный волк и серый волк внешне похожи, но эти виды имеют важные различия. Ноги ужасного волка были короче, но намного мускулистей, чем у серого волка. По строению челюсти, черепа и зубной формуле данный вид похож на современных волков, но его зубы были крупнее, а сила укуса — самой большой среди всех известных видов волка. Строение зубов позволяло волкам иметь бо́льшую режущую способность, чем у современных волков, и наносить добыче более опасные раны. При этом, самые крупные взрослые особи в прошлом достигали в холке 97 см, длины 180 см, а весили в среднем 70 кг. Современные волки, например, серые, достигают высоты 66—86 см, длины 105—160 см, а массы 32—62 кг. Череп у этого вида тоже больше, чем у современных волков, а вот длина лап наоборот короче, из-за чего они не могли так же быстро бегать. Эти адаптации позволяли охотиться на крупную плейстоценовую мегафауну — западную лошадь, западных верблюдов, молодых бизонов, мастодонтов и гигантских ленивцев.

Команда ученых Colossal Biosciences извлекла ДНК ужасного волка из 13-тысячелетнего зуба и 72-тысячелетней ушной кости. Полученный геном сравнили с ДНК серого волка и выявили 20 отличий, которые отвечают за основные различия между обыкновенными и ужасными волками, в том числе — более крупные размеры, широкую форму головы и строение конечностей. Также специалисты заявили о том, что вымершее животное отличалось уникальным воем и светлой шерстью.

Выявив ключевые отличия, ученые отредактировали ДНК клеток крови серого волка. Они внесли около 20 правок в 14 генах, какие именно гены были изменены, не разглашается. Отредактированные ядра выделили из клеток, пересадили их в лишенные ядер волчьи яйцеклетки и дали сформироваться эмбрионам. Всего было получено 45 эмбрионов, которые имплантировали двум самкам домашних собак. У каждой прижился лишь один эмбрион, 1 октября 2024 года у них родились два самца — Ромул и Рем. Спустя несколько месяцев процедуру повторили с третьей суррогатной матерью. В результате 30 января 2025 года она принесла самку, которую назвали Кхалиси.

Сейчас щенки уже достигают 120 см в длину и весят 36 кг. В будущем ученые планируют получить еще от трех до пяти таких волков. Однако, как рассказали «Газете.Ru» генетики, специалисты компании не восстановили древнего волка, они просто изменили внешний вид современного серого волка.

По образу и подобию

Как рассказал «Газете.Ru» генетик, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, поэтапное внесение изменений в геном одного вида с целью получения другого близкородственного — это возможная процедура. Однако она потребует не 20 изменений, а гораздо больше.

«Скорее всего геном вымершего волка будет не так сильно отличаться от генома серого волка. Но это не 20 изменений, а минимум миллион нуклеотидных замен. Думаю, они выявили 14 генов, которые имеют прямое влияние на внешний вид волков. То, что они делают, можно сравнить с пластической хирургией, когда из одного человека пытаются сделать другого. Но вы же понимаете, что сущность человека от этого не меняется. Мы просто стараемся изменить его внешний вид. Точно так же и здесь: вносится ограниченное количество модификаций, которые позволяют внешне изменить волка. Чтобы сделать из современного волка вымершего, нужно сравнить их геномы и выяснить, сколько значимых модификаций необходимо внести. По моим грубым подсчетам, это не 20, а примерно 10 тысяч модификаций», — объяснил генетик Волчков.

Впрочем, ученый заметил, что если производить изменения в несколько итераций и каждый раз вносить по 100 модификаций, то будет возможно получить животное, которое будет сильно похоже на вымершее уже не только по внешним признакам. Но это требует выведения целой линии лютоволков, чтобы каждое следующее поколение приближалось к оригиналу.

«Еще одна проблема — размножение этих животных с целью сохранения изменений. Этих щенков немного, и при их скрещивании высок риск возникновения генетических дефектов. Однако их можно скрещивать с другими видами с определенными характеристиками, которые подобраны так, чтобы сохранить внесенные в геном изменения у потомства», — заметил генетик.

В общем, по словам Волчкова, получение потомства даже от трех щенков и выведение целой линии ужасных волков возможно.

Тем не менее, даже после всех этих усилий, животное нельзя будет назвать ужасным волком. Скорее, это будет гибрид ужасного и современного волка, причем с большим количеством генов от современного, — объяснил «Газете.Ru» генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский. В частности, получить древний вид невозможно из-за отсутствия хорошего «исходника», — древней ДНК, так как в работе с палеогеномом есть много сложностей. Профессор Крутовский, работая в СФУ, некоторое время назад сам занимался восстановлением генома сибирского мамонта с той же самой целью, — воссоздать древнее ДНК, чтобы потом вырастить с помощью самки слона вымершее животное.

«Восстановить исходный генотип очень проблематично и многое зависит от качества древнего ДНК. Но даже при наличии отличного образца, мы не сможем провести полную реконструкцию. И наверняка будут упущены гены, которые во многом определяют эволюцию и адаптацию вот этих древних видов, а они могут существенно отличаться от современных. Причем это касается и ДНК мамонта, и саблезубых тигров, и этих волков и других вымерших видов», — рассказал Крутовский.

По словам ученого, маловероятно, что вымерший вид можно воссоздать в том же виде, в котором он был. Так, например, ученые никогда не смогут получить мамонтов.

«Скорее всего, это будет что-то промежуточное между современным видом и вымершим. Причем ближе к современному, потому что за основу берётся его геном, хоть он и близок к вымершему. Это будет своего рода гибрид. Если удастся создать волосатого слона, похожего на мамонта, то даже средствами постепенной селекции нельзя будет «дойти» до древнего мамонта. Эволюция шла в течение многих поколений, десятки и сотни тысяч лет, и даже близкие виды разделяют огромные промежутки времени. Возможно, удастся восстановить некоторые признаки, такие как шерстистость, отредактировав гены, отвечающие за эти признаки. Однако вернуть мамонта в его исходном виде, вероятно, никогда не получится», — заключил ученый.

Генетик Волчков, проанализировав научную статью в Nature, где рассказывается о выделении ДНК ужасного волка, говорит, что судя по тому как восстанавливался этот геном, можно говорить о точности в 25% букв.

«Как это делается? Условно: у вас есть лишь каждая четвертая буква ребенка, но зато есть полный геном родителей (современных волков). Тогда большую часть генома ребенка вы сможете восстановить», — объясняет он.

Поэтому нынешние «ужасные волчата» могут быть очень и очень далеки от своего прототипа.