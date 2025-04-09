Смерть гиганта: как погиб самый мощный линкор в мире

Гигантский японский линкор «Ямато» погиб в Восточно-Китайском море 7 апреля 1945-го. Этот корабль был построен для решающего морского сражения, в котором ему предстояло сойтись с американскими линкорами. Однако помериться силами с кораблями своего класса ему так и не удалось, а смерть свою он нашел в схватке с авиацией.

Большой, но бесполезный?

В 1937 году японцы закончили разработку проекта линкоров с водоизмещением почти 70 тыс. тонн и девятью 460-миллиметровыми орудиями, размещенными в трех башнях. Два из этих линкоров, «Ямато» и «Мусаси», были введены в строй в 1941–1942 годах, став самыми большими линейными кораблями в истории. В Токио были уверены: мощный флот с крупнокалиберными орудиями позволит установить контроль над Тихим океаном. Поэтому, чтобы разместить на «Ямато» три огромные орудийные башни, каждая весом с эсминец, конструкторы сделали корпус линкора очень широким, защитив борта толстой броней. В результате корабль получился настолько громадным, что в нем легко было заблудиться. Внутри «Ямато» даже были указатели, помогавшие понять, «в каком направлении находится передняя часть, а в каком – задняя».

Строительство суперлинкоров велось в обстановке строжайшей секретности. Поэтому в США не знали, что 16 декабря 1941-го в состав ВМС Японии вошел первый гигант – «Ямато». Когда 28 мая 1942-го «Ямато» был неудачно атакован подлодкой «Флайинг Фиш», ее командир не смог найти в справочнике корабль такого типа и решил, что это был линкор типа «Конго».

Долгое время «Ямато» был флагманом командующего Объединенным флотом адмирала Исороку Ямамото. Тот не спешил вводить корабль в бой, считая «Ямато» слишком ценным для этого. Кроме того, адмирал не хотел рисковать кораблем, носящим легендарное название древней Японии – его потеря могла деморализовать японцев. Поэтому, а также по ряду других причин самый мощный в мире линкор в 1942–1943 годах в основном стоял у атолла Трук, играя роль «гостиницы» для адмиралов.

После гибели Ямамото «Ямато» начали использовать в боевых операциях, правда, без особого успеха. 25 декабря 1943-го линкор торпедами повредила американская подлодка «Скейт». После ремонта «Ямато» вернулся в строй. Но настоящее дело нашлось для него лишь осенью 1944-го во время сражения в заливе Лейте.

24 октября «Ямато» и его близнец «Мусаси» в бою в море Сибуян были атакованы многочисленными самолетами с авианосцев США. В результате «Мусаси» погиб, а «Ямато» получил повреждения. На следующий день он наконец по-настоящему применил свой главный калибр, потопив эскортный авианосец «Гэмбир Бэй». Но этим достижения «Ямато» и ограничились. В конце 1944-го линкор вернулся в Японию на ремонт.

Операция «Тэн-ичи-го»

Ответом японского флота на высадку американцев на Окинаву в апреле 1945-го стала операция «Тэн-ичи-го». Ее суть заключалось в отправке отряда кораблей («Ямато», крейсер «Яхаги» и восемь эсминцев), который должен был прибыть к острову 8 апреля и потопить там как можно больше вражеских войсковых транспортов. После израсходования боезапаса кораблей их экипажи должны были сойти на берег и присоединиться к японскому гарнизону. При этом командование полагало, что, если корабли будут атакованы вражескими ВВС, это пойдет на пользу операции, поскольку позволит самолетам-камикадзе беспрепятственно нанести массированный удар по американским силам, окружившим остров.

На практике реализовать этот план было невозможно. Командиры кораблей единодушно выступили против него, потребовав разрешить им совершать самостоятельные рейды на слишком растянутые американские линии снабжения. Никто из них не боялся погибнуть в бою, но нападение в дневное время, как это было запланировано, они считали глупостью. Кроме того, без прикрытия с воздуха им даже не удалось бы приблизиться к Окинаве. Однако, когда командирам сообщили, что такова воля императора, все они подчинились. Им также предоставили возможность отказаться от участия в миссии, но никто из них ею не воспользовался.

Американцы узнали о миссии «Ямато» 26 марта, когда перехватили и расшифровали радиосообщение о подготовке «Тэн-ичи-го». Поэтому, когда 6 апреля японский отряд вышел в море, там его ждали подлодки США. Они получили распоряжение не атаковать японские корабли, а докладывать об их передвижениях. Вечером того дня лодка «Тредфин» сообщила, что японцы замечены в проливе Бунго, между островами Кюсю и Сикоку. Вслед за ней о проходе эскадры донесли и другие субмарины. Их доклады были перехвачены японцами, которым стало ясно, что противник следит за ними.

Получив сообщения подлодок, командование американскими ВМС немедленно приказало четырем авианосным группам как можно быстрее занять позиции к северо-востоку от Окинавы, чтобы уничтожить «Ямато» еще до подхода к острову. Кроме того, для подстраховки в том же районе был создан заслон из шести американских линкоров, двух линейных крейсеров и эсминцев. Таким образом, у японского гиганта не было шанса выполнить миссию. Но он упрямо шел к Окинаве, прямо в расставленную противником ловушку.

Они идут!

7 апреля с 6:30 до 10:00 в общей сложности 14 истребителей небольшими группами обеспечивали прикрытие «Ямато». Но далее японским кораблям пришлось идти без «зонтика», и американцы об этом знали. Их воздушная разведка заметила «Ямато» в 8:23 и продолжала следить за ним в течение нескольких часов. Американские авианосцы подняли в воздух 132 истребителя, 50 бомбардировщиков и 98 торпедоносцев. Но 53 из них не смогли обнаружить японцев, поэтому первая ударная волна состояла из 227 самолетов. Впрочем, японская воздушная разведка также не дремала, еще в 10:17 сообщив об обнаружении к востоку от Окинавы авианосцев США.

В 11:07 радар линкора засек большую группу самолетов, и японские корабли увеличили ход. Затем радарный пост доложил о разделении вражеской авиации на две группы. Командир «Яхаги» Тамеичи Хара позже вспоминал, что, узнав об этом, командовавший эсминцами адмирал Комура со зловещей улыбкой произнес: «Они идут!»

«Ямато» и его эскорт приготовились к бою. Спустя час отставший от них из-за поломки эсминец «Асасимо» доложил о нападении авиации. Вскоре он замолк, потопленный самолетами с авианосцев «Банкер Хилл» и «Сан-Хасинто».

Когда в 12:32 в небе показалась первая группа вражеской авиации, линкор открыл огонь из зениток и носовых орудийных башен. Американцы обрушились на него спустя пять минут. При этом сначала истребители поливали «Ямато» из пулеметов и обстреливали ракетами, чтобы выбить орудийную прислугу, а затем атаковали бомбардировщики и торпедоносцы. Заградительный огонь японцев оказался малоэффективен, но их корабли удачно маневрировали, избежав множества бомб и торпед.

В 12:50 воздушный налет закончился. Его итог оказался довольно скромным, хотя американские пилоты утверждали обратное. «Ямато» был поражен одной торпедой и двумя бомбами. Это не слишком сказалось на боеспособности гиганта. А вот другим кораблям досталось куда сильнее. Крейсер «Яхаги» получил прямое попадание торпеды в машинное отделение, из-за чего погибла вся машинная команда и корабль остался без хода. Эсминец «Исокадзе» бросился на помощь «Яхаги», но не успел приблизиться, как был потоплен бомбами. Тем временем более 50 самолетов работали над другими японскими эсминцами. В результате торпедами и бомбами были тяжело повреждены «Хамакадзе» и «Сузуцуки».

Гибель суперлинкора

В 13:02 японцев накрыла вторая волна американского авианалета. Первыми прибыли 50 самолетов с авианосцев «Эссекс» и «Батаан». Линкор стрелял по ним из всех уцелевших орудий, но не смог избежать попадания бомб. В 13:33 к месту боя прибыла еще одна группа из 110 торпедоносцев и бомбардировщиков, сразу сосредоточившая усилия на «Ямато».

В этот раз американцы использовали тактику концентрированной торпедной атаки с одного борта, целью которой было опрокидывание корабля после попадания в одно место нескольких торпед. Линкор попытался увернуться, но не смог избежать трех попаданий в левый борт. Он принял несколько тысяч тонн воды и накренился. Крен удалось выправить контрзатоплением помещений правого борта, но «Ямато» пришлось снизить скорость, сделавшись легкой мишенью.

Спустя 10 минут еще две торпеды попали в левый борт линкора. В это же время бомбы уродовали его верхнюю палубу. Между 14:02 и 14:17 американцы всадили в «Ямато» еще три торпеды, доведя число торпедных попаданий до девяти. С этого момента началась агония корабля, так как разбитый и горящий линкор уже не мог защищаться.

Приблизительно в это же время старший помощник Номура Дзиро доложил командиру «Ямато» Косако Ариге, что все специалисты по борьбе за живучесть корабля погибли и растущий крен уже не остановить. Тогда Арига отдал приказ покинуть линкор, а находившийся на линкоре командующий флотом адмирал Ито приказал уцелевшим кораблям подобрать как можно больше выживших.

В 14:23 линкор перевернулся, а через несколько минут в его носовой части произошел мощный взрыв, поднявший в небо столб дыма, заметный даже на расстоянии 100 миль. Из-за этой детонации погибли почти все остававшиеся в живых моряки. А после того как корабль скрылся под водой, на нем громыхнул еще один взрыв.

Итог боя 7 апреля 1945-го таков: американцам удалось потопить «Ямато» и «Яхаги», а также три эсминца. Четвертый эсминец, потерявший управляемость, был добит самими японцами. США потеряли 10 самолетов, причем считается, что от взрыва линкора их погибло больше, чем от зенитного огня. После того как «Ямато» затонул, американские летчики перестали атаковать уцелевшие японские корабли, что позволило тем подобрать выживших. Их число составило чуть более 1600, причем из экипажа линкора уцелело лишь 276 человек. Всего же в тот день погибли свыше 4000 японских моряков.

© Взрыв японского линкора «Ямато» после атаки самолетов США 7 апреля 1945 года // history.navy.mil

Самый мощный линкор в мире оказался бессилен против атак нескольких сотен самолетов. Его потопление символизировало как конец некогда непобедимого императорского флота Японии, так и закат эры линкоров.