Как легендарные пулеметы помогли Советскому Союзу разгромить нацистов

Во время Великой Отечественной войны пистолеты-пулеметы сыграли ключевую роль в изменении тактики боя. Популярность этого оружия объяснялась высокой маневренностью, легким весом и мощным огнем, что делало их идеальными для городских боев и на открытых пространствах. «Лента.ру» в рамках цикла, посвященного 80-летию Победы, рассказывает о советском автоматическом стрелковом оружии ближнего боя, о таких его образцах, как ППД, ППШ и ППС.

© Lenta.ru

Господство люфтваффе в воздухе над Сталинградом летом 1943 года стало большой проблемой для Красной армии. В экстремальных условиях рождались неожиданные тактические решения. Генерал Василий Чуйков, которому было суждено отстоять город и победить в битве, ставшей для нацистов началом конца, предложил использовать тактику ближнего боя. Именно для того, чтобы свести на нет господство вражеской авиации в воздухе. Поначалу это казалось авантюрой и парадоксом, но потом выяснилось, что в этом есть резон. Но это будет потом.

А пока в разгаре Сталинградская битва. Что делать с немецкими самолетами, с которыми не справляется советская ПВО? В воздухе стоял непрерывный гул от немецких самолетов, летевших бомбить город на Волге, над которым, казалось, навсегда повисло сплошное марево черного дыма.

«Гитлеровцы не терпели ближнего боя (...) Мы должны находиться как можно ближе к противнику, тогда его авиация не сможет бомбить наш передний край, первую траншею, — подчеркнул Василий Чуйков. — Надо, чтобы каждый немецкий солдат чувствовал, что он находится под дулом русского оружия, которое всегда готово угостить его смертельной дозой свинца».

И советские солдаты, к тому времени уже снабженные пистолетами-пулеметами системы Шпагина, пошли на противника, не скупясь на свинец. В очередной раз выяснилось, что немецкие автоматчики не любят ближнего боя, боятся его, предпочитают стрелять из своих шмайссеров с расстояния в в километр и больше, откуда пули не способны пролететь и половины расстояния.

Именно ППШ были вооружены бойцы, которые обороняли знаменитый дом Павлова в Сталинграде. При штурме этого дома нацисты потеряли больше бойцов, чем при взятии Парижа. И все тщетно — cоветские ППШ не подвели.

Неслучайно ППШ стал главным символом Великой Отечественной. Именно его сжимал в руках Александр Матросов, который грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Огнем ППШ прокладывал себе путь солдат Образцов, водрузивший первый советский флаг над освобожденным Орлом.

Бои за Воронеж тоже стали одними из самых ожесточенных в истории Великой Отечественной. Как вспоминали ветераны 5-й гвардейской стрелковой дивизии имени Франца Перхоровича, то, как в Воронеже поднималась в атаку советская пехота, произвело на нацистов самое деморализующее воздействие. С криками «ура» и с ППШ наперевес они шли на врага.

Чижовский плацдарм, где развернулись самые ожесточенные бои, прозвали долиной смерти, ведь именно там, под непрерывными артобстрелами и бомбардировками люфтваффе, пехотинцам с ППШ удалось сковать значительные силы противника. Сохранилась даже фотография Семена Фридлянда, датированная июлем 1942 года: «Советские автоматчики ведут бой из окна дома в Воронеже».

ППШ неслучайно фигурирует в начале этой истории, ведь именно он стал символом Великой Отечественной, как танк Т-34 и «Катюша». Как у любого легендарного оружия, у него есть предшественники и наследники, точнее — продолжатели его дела.

«Не везде усвоена мысль о той громадной будущности»

Веками солдаты сражались оружием, выдающим одиночные выстрелы. К концу XIX века появились винтовки с магазинами, что увеличило скорострельность армий.

Появились станковые пулеметы. Однако не было чего-то среднего, что сегодня называется автоматом. Более того, первые пистолеты-пулеметы не воспринимались серьезно. Все изменилось в Первую мировую. Интересно, что именно Россия первой стала создавать особые стрелковые роты автоматчиков.

«Пистолеты-пулеметы являются оружием сравнительно молодым, выдвинутым опытом мировой войны, причем еще и до настоящего времени не везде усвоена мысль о той громадной будущности, какую со временем будет иметь это чрезвычайно мощное, сравнительно легкое и в то же время простое по своей конструкции оружие при условии его некоторых усовершенствований», — писал в 1939 году оружейник Владимир Федоров, создатель первого русского автомата, в книге «Эволюция стрелкового оружия».

Владимир Федоров создал первый в мире автомат, который, увы, в широкое распространение не пошел. А его ученику Василию Дегтяреву за два года до начала Великой Отечественной удалось создать один из первых надежных пистолетов-пулеметов (ППД). Начал он его разработку еще в конце 1923-го.

В конце конце декабря 1939 года по указанию Главного военного совета было развернуто массовое производство ППД. 6 января 1940 года новое оружие приняли на вооружение РККА.

Далее ППД модернизировался. В истории отечественного оружия Дегтярев стал неким эволюционным мостиком от устаревшего и громоздкого пулемета «Максим» к мобильному автоматическому стрелковом оружию типа ППШ. Это, в свою очередь, открыло дорогу автомату Калашникова, которым до сих пор воюет весь мир и который все еще не устарел.

Но сейчас речь о ППД. К его созданию Дегтярев подходил долго, сократил число деталей, повысил надежность. По сути, ППД стал первым пистолетом-пулеметом, принятым на вооружение РККА. Почему же его так не хватало в первый год войны, когда советские солдаты сражались преимущественно устаревшими мосинками? Об этом вспоминал в своих мемуарах Калашников: как раз нехватка автоматического оружия подтолкнула его к выбору собственного оружейного пути.

Дело в том, что ППД был сложным и дорогостоящим для массового производства. С 1934 по 1942 год было произведено около 90 тысяч ППД. Массовым оружием он не стал, хотя обладал достаточными убойными характеристиками.

Характеристики ППД

Калибр: 7,62x25 мм.

Вес: 5,45 кг со снаряженным магазином на 71 патрон; 3,63 кг без магазина.

Длина: 788 мм.

Темп стрельбы: до 800 выстрелов в минуту.

Магазины: рожковые на 25 патронов и барабанные на 71 патрон.

Эффективная дальность стрельбы: 200 метров.

Пистолетами-пулеметами Дегтярева были вооружены защитники Брестской крепости. Тогда немцам и показали, что блицкрига не выйдет, а война будет затяжной и фатальной для Германии.

Проблема ППД состояла в том, что для его производства требовалось не только профессиональное оборудование и почти сутки времени на выработку одной единицы, но и опытные высококвалифицированные кадры. Но многие из них ушли на фронт. Требовалась какая-то модель, которую смогут собрать рабочие с минимальной подготовкой. И тут на выручку пришел Геннадий Шпагин, ученик Дегтярева.

Можно проследить, как в этой истории идет своего рода эстафета поколений и технологических эпох. Предвестником эры компактного автоматического оружия стал ППШ.

«Если я остался жив на войне, то обязан этим ППШ»

Как отмечал Шпагин, главное для конструктора — умение отрешиться от прежних систем, «совершить решительный и качественный скачок, новый поворот в конструкторском мышлении и помнить, что при создании оружия нет мелочей: каждый лишний паз, соединение, деталь ведут к усложнению оружия, его эксплуатации».

До него никто не верил, что в СССР можно организовать производство пистолетов-пулеметов методом штамповки. Однако он это сделал. Если на изготовление одного ППД требовалось 25,3 часа, на ППШ — 5,6 станкочасов.

Если символом немецкого стрелка стал MP-40, так называемый шмайссер, то символом советского автоматчика — ППШ.

Первый ППШ был изготовлен 26 августа 1940 года, в ноябре участвовал в конкурсных испытаниях наряду с пистолетом-пулеметом Дегтярева и пистолетом-пулеметом Шпитального. 21 декабря 1940-го изделие Шпагина было принято на вооружение РККА с индексом ППШ-41. За годы Великой Отечественной войны было произведено около шести миллионов пистолетов-пулеметов Шпагина.

«Ни отечественная, ни мировая практика ничего подобного не знала», — отмечал заместитель наркома вооружения СССР Владимир Новиков.

Узнав о творческих успехах Шпагина, Дегтярев прислал ему телеграмму:

«Сердечно поздравляю с замечательным успехом, дружески обнимаю, желаю новых творческих удач. Дегтярев».

12 октября 1941 года в штат стрелкового полка по приказу Сталина была введена рота автоматчиков. ППШ выпускался с 1941 до 1955 года. За время войны ППШ-41 выпустили в количестве более шести миллионов экземпляров.

Характеристики ППШ

Масса: 3,6 кг (без патронов); 5,3 кг — со снаряженным барабанным магазином); 4,15 кг — со снаряженным рожковыми магазином.

Калибр — 7,62 мм.

Патрон — 7,62х25 мм.

Скорострельность — 900 выстрелов в минуту.

Емкость магазина — барабан на 71 патрон, магазин на 35 патронов.

Прицельная дальность стрельбы — 200-300 метров.

Максимальная дальность стрельбы — 600 метров.

«Если я остался жив на войне, то обязан этим ППШ… Если советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне, то в этом есть крупнейшая заслуга изобретателя и конструктора Георгия Семеновича Шпагина», — писал генерал-лейтенант Василий Быченко.

Детище Шпагина воспевалось и во фронтовом фольклоре. Пели, например, такие песни:

Я на фронте нашел себе друга,

Его просто зовут ППШ,

Я хожу с ним в метели и вьюги,

И привольно живет с ним душа.

***

Пишет девушке одной

Пулеметчик молодой,

Что, мол, ты, моя душа,

Хороша, как ППШ.

Несмотря на массу бесспорных положительных качеств, ППШ был достаточно тяжелым оружием: масса снаряженной модели составляла 5,5 килограмма, а дисковый магазин делал его не слишком удобным для экипажей танков и бронемашин.

«Был лучшим пистолетом-пулеметом периода Второй мировой войны»

Недостатки ППШ, выявленные за первые годы войны, привели к появлению более компактной альтернативы. Пистолет-пулемет системы Судаева был принят на вооружение в 1942 году, но в массовом количестве начал поступать в армию только во второй половине 1943 года. В период Великой Отечественной было выпущено около трех миллионов единиц ППС.

«Танкисты очень просили заменить им пистолет-пулемет Шпагина чем-то более компактным. Это, собственно говоря, стало одной из причин появления ППС в 1942 году. Залезть и вылезти, например, из Т-34 с ППШ очень трудно, тогда как плоский ППС с металлическим убирающимся прикладом прижимается к груди, позволяя существенно сэкономить время», — отмечал в интервью «Ленте.ру» военный историк Андрей Уланов.

У ППС-43 не установлен переводчик огня, он может стрелять только очередями. Этот недостаток частично компенсирован уменьшенной до 600 выстрелов в минуту скорострельностью. При должной сноровке можно было вести огонь одиночными выстрелами. Пистолет-пулемет пользовался у солдат большой популярностью и производился даже после войны. Долго находился на оснащении воздушно-десантных войск.

«За высокие тактико-технические, боевые свойства в сочетании с небольшими габаритами и массой судаевское оружие очень любили десантники, танкисты, разведчики, бойцы-лыжники, — такую характеристику ППС дал Калашников в своей книге «Записки конструктора-оружейника». — Можно со всей ответственностью сказать, что пистолет-пулемет системы Судаева, созданный им и начавший поступать на вооружение Красной армии в 1942 году, был лучшим пистолетом-пулеметом периода Второй мировой войны».

С появлением ППС и перевооружением на этот пистолет-автомат частей Красной армии практика использования трофейных немецких МР-38/40 прекратилась. Пистолет-пулемет Судаева был легче немецкого, а скорострельность, кучность боя и надежность оружия в бою — в разы выше.

От Дегтярева до Калашникова — полшага

Когда более основательно погружаешься в историю советского автоматического оружия, особенно в столько переломный период, как Великая Отечественная война, понимаешь, что наша страна, несмотря на трудности, уже тогда была в авангарде оружейного дела.

Пистолеты-пулеметы Дегтярева, Шпагина и Судаева были не только грозным оружием, изменившим правила игры, но и предтечей революции автоматического оружия, венцом которой стал автомат Калашникова.

Драматизм и даже трагизм ситуации заключается в том, что все свершения происходили в условиях постоянного цейтнота. То есть конструктор, склонившись за своим письменным столом и верстаком, буквально чувствовал, как в эту минуту нуждаются в его оружии солдаты на фронте. С одной стороны — невероятная ответственность, с другой — осознание собственной нужности, даже необходимости, творили чудеса и подталкивали конструкторов к самым незаурядным решениям. Шпагин придумал дешевый и быстрый способ производства своих автоматов, так как фронт не мог ждать. Такой невероятной спайки между мыслью и железом в истории еще не было.

Трудно представить, как развивалась бы ситуация на фронте без автоматического оружия, ведь именно оно дало стрелкам больше инициативы, позволило эффективно воевать на ближней дистанции и достигать высокой плотности огня. Существует расхожий миф, внедренный кинематографом, о том, что немцы, вооруженные автоматами, шли как терминаторы и поливали свинцом несчастных советских солдат, держащих в руках бесполезные мосинки. На деле же — и многие мемуаристы это подтверждают — массово использовать автоматическое оружие стали именно советские солдаты.

И немцы у них учились. Об этом свидетельствуют многочисленные мемуары оккупантов. И многие мечтали завладеть трофейным ППШ или ППС:

«Мы старались добыть русский «маленький пулемет». В диске было, кажется, 72 патрона, и при хорошем уходе это было очень грозное оружие. Вообще, русское оружие ценилось за простоту и надежность».

Так что отсталость по автоматическому оружие — лишь один из мифов о войне, и далеко не последний, который требует опровержения. А опровергнуть его может лишь сила факта. И то, как относился советский солдат к своему ППШ, ППС, ППД.

Одушевляя, одухотворяя и поэтизируя свое оружие, он раскрывал уже не физическую, а метафизическую сторону войны. Оружие, которое становилось близким другом, единственным помощником в самые трудные минуты... Погрузившись в такие страницы истории, начинаешь чуть лучше понимать, что происходило под Сталинградом, под Курском, при взятии Берлина наконец.

Парадокс войны состоит в том, что, изучая историю оружия, невозможно не коснуться человеческих судеб, а судьбу советского воина невозможно понять без погружения в историю оружия. Таким образом, осмысление войны возможно лишь при изучении всех ее составляющих в совокупности.