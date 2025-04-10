Зачем собирают и продают кошачьи усы

Для кошек усы это важный инструмент ориентации в пространстве. Без них животное теряет способность осязать, видеть в темноте, оценивать движение добычи и даже определять температуру пищи. Отсутствие вибриссов может привести к стрессу и ухудшению самочувствия питомца. Однако в последнее время усы кошек стали представлять ценность не только для самих животных, сообщает Общественная Служба Новостей.

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В сети все чаще появляются объявления о купле-продаже кошачьих усов. На первый взгляд это кажется странным, ведь неизвестно, каким образом эти усы получают, особенно если речь идет о продажах оптом. Тем не менее интерес к этому необычному товару растет.

Любители кошек время от времени находят выпавшие вибриссы своих питомцев на полу, мебели или подушке. Так как процесс обновления усов занимает достаточно много времени, находки случаются нечасто. Однако продавцы уверяют, что их товар собирается естественным образом, без вреда для животных. Цены на усы могут варьироваться от 50 до 1000 рублей за штуку, причем стоимость зависит от породы кошки: например, усы мейн-куна стоят дороже, чем у обычной дворовой кошки.

Существует несколько направлений применения вибриссов:

в рукоделии для создания аксессуаров, кукол и украшений;

в моделировании используются как антенны для автомобилей и паруса для миниатюрных кораблей;

в керамике благодаря тому, что они не горят в печи;

в музыкальных инструментах служат струнами для небольших моделей;

в магических ритуалах и приметах считается, что найденный самостоятельно ус приносит удачу и финансовый успех.

Во всех перечисленных случаях кошачьи усы можно заменить искусственными материалами, например, леской или мононитью, которая ничем не будет уступать по своим свойствам.

Важно помнить, что процесс насильственного удаления усов причиняет кошке сильную боль. Луковицы вибриссов располагаются глубоко в тканях, и их вырывание можно сравнить с выдергиванием зубов. Более того, кошка, лишенная усов, испытывает серьезные трудности в жизни.

Согласно российскому законодательству, жестокое обращение с животными, приведшее к их увечьям или гибели, может повлечь за собой штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.