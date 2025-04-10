Какие испанские фамилии стали русскими

Фамилии испанского происхождения представляют собой один из самых малочисленных пластов русской ономастики. Однако интересно, что именно эти фамилии сохранились практически в первоначальном виде. По мнению лингвистов, они не были русифицированы просто потому, что легко транскрибировались.

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Особенности испанских фамилий

Ни для кого не секрет, что среди испанцев распространены фамилии, оканчивающиеся суффиксами –az, –ez и –oz: Диаз, Родригез, Гомез, Лопез, Перез, Мартинез, Фернандез, Гонзалез, Санчез. По утверждению автора учебного пособия для вузов «История испанского языка» Нины Ивановой, с помощью данных суффиксов в испанском языке образуются патронимические фамилии, происходящие от имени отца.

Но безусловным лидером считается фамилия Гарсиа, оканчивающаяся на –а, так как ею обладают более 1,5 миллионов испанцев. Сильва – тоже фамилия, которую носят многие жители Испании. В список наиболее «ходовых» входят также фамилии на –о: Морено, Алонсо, Наварро, Серрано, Бланко, Кастро и т. д.

Впрочем, на самом деле в Испании распространены двойные фамилии. Примечательно, что они образуются с помощью обычного сложения первой фамилии отца и первой фамилии матери. К примеру, известный испанский певец Энрике Иглесиас в действительности является Энрике Мигелем Иглесиас Прейслер. Отец Энрике носит фамилию Иглесиас де ла Куэва, а мать – Прейслер Аррастия.

Сохранившиеся фамилии

Испанские фамилии, как и другие иностранные фамилии, появились в России благодаря эмигрантам. Знатные испанцы обосновывались в нашей стране еще в царские времена. После прихода к власти большевиков в СССР из Испании были вывезены дети, которых таким образом планировалось спасти от гибели в годы Гражданской войны. Многие из этих детей сохранили свои фамилии.

Дело в том, что испанские фамилии было несложно транскрибировать на русский, поэтому они и не растеряли свое изначальное звучание. По крайней мере, об этом писал в своем труде «Русские фамилии. История происхождения, значение и национальные черты наследственных родовых имен и псевдонимов» знаменитый отечественный лингвист Борис Унбегаун.

Исключения из правил

Хотя из любого правила есть свои исключения. Так, некоторые исследователи считают, что фамилия Кордовский могла произойти от испанской фамилии Кордоверо. Последняя фамилия была одной из самых популярных среди евреев-сефардов, которые обзавелись фамилиями в современном понимании чуть ли не первыми в мире. В данный момент наиболее ярким представителем этой фамилии является иудейский богослов Моше Кордоверо.

Интересна также и история Осипа Михайловича Дерибаса, испанского дворянина, служившего в российской армии, которого на самом деле звали Хосе де Рибас. Де Рибас прославился тем, что стал основателем города Одессы и порта в нем. Несмотря на то, что Дерибас умер в Петербурге, его фамилия не была сильно искажена. Мало того, именно благодаря Дерибасу в русской ономастике появились такие фамилии, как Дерибасов и Дерибазов.