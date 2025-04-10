Почему перед казнью атаман-предатель Краснов был в тюрьме на особом положении

Знаменитый атаман Петр Краснов, который в период Второй мировой войны сотрудничал с нацистами, после пленения англичанами был доставлен во внутреннюю тюрьму ГБ СССР. На Лубянке Краснов пользовался множеством привилегий. Например, атаман получал особое питание, а также имел право находиться в туалете дольше 12 минут.

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Медицинское заключение

Атаман Петр Николаевич Краснов, который в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистами и даже был назначен начальником Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии, после поражения гитлеровцев попал в английский плен и вскоре был выдан Советскому Союзу. 5 июня 1945 года Краснова доставили во внутреннюю тюрьму ГБ СССР. 28 числа того же месяца он прошел медицинское освидетельствование. Как утверждает автор книги «Казачьи атаманы» Александр Смирнов, помимо так называемой «старческой дряхлости» (такая формулировка значилась в официальных документах), у 76-летнего Петра Краснова были диагностированы артериосклероз и нарушения сердечной деятельности.

Осторожные допросы

Именно медицинским заключением, подписанным полковником медицинской службы Лариным, по мнению Смирнова, и было обусловлено крайне острожное отношение чекистов к Петру Краснову. Пожилой атаман плохо видел по ночам и с трудом передвигался, поэтому допрашивали его исключительно в дневные часы. Это только поначалу Краснов бывал у следователя почти каждый день, а впоследствии его вызывали очень редко. Так, за весь 1946 год Краснов побывал на допросах всего трижды: 13 и 19 сентября и 21 ноября. Мало того, как пишут Вячеслав Науменко и Павел Стрелянов в издании «Великое предательство», Краснова допрашивал заместитель Лаврентия Берии, генерал НКВД Всеволод Меркулов, причем в своем кабинете (неслыханная честь для арестанта). Состояние здоровья и почтенный возраст Петра Николаевича должны были стать прямыми доказательствами того, что заключенных на Лубянке не били, не пытали и не оказывали на них психологического давления.

Особое питание

Для того, чтобы поддерживать здоровье Петра Краснова в заключении, на Лубянке его обеспечили особым («генеральским») питанием. По крайней мере так утверждает автор книги «Проклятые легионы. Изменники Родины на службе у Гитлера» Олег Смыслов. По словам Смыслова, в день Краснов получал 1200 граммов белого хлеба (другим было положено лишь 700 граммов черного хлеба или 500 граммов черного и 200 граммов белого хлеба) и 9 кусков сахара (остальные довольствовались 2 кусками в сутки). На завтрак атаману подавали блин, рисовую кашу или яйцо. Обедал генерал борщом, а также жареным мясом с гарниром (другим заключенным полагались рыбный суп и каша). Ужин же состоял из каши или картофельного пюре с куском сельди (прочие ели щи). Все это Краснову приносили отдельно из офицерской кантины.

Тюремная гигиена

Вообще, в порядках Лубянской тюрьмы для Петра Краснова было сделано множество послаблений. Например, если верить Михаилу Астапенко, автору учебного пособия «История Донского края, 1920-2006 гг.», во время допросов по просьбе атамана на стул, где он сидел, всегда клали подушку. Более того на кровати Краснова, в отличие от спальных мест других заключенных, постелили сразу 2 матраса. Петру Николаевичу регулярно меняли постельное и нижнее белье. Это происходило, как правило, один раз в 10 дней, когда Краснов мылся в тюремной бане. Строго регламентировалось в подобных местах и посещение туалета. Большинству узников Лубянки дольше 12 минут справлять нужду было не положено. Но бывшему царскому генералу в уборной можно было находиться до 20-25 минут. На таком временном интервале настояли медики.

Исполнение приговора

Состояние здоровья Петра Краснова действительно оставляло желать лучшего. Многие исследователи уверены в том, что атаман умер бы в силу естественных причин всего через несколько месяцев после вынесения приговора. Однако, как пишет в своей книге «Тайные трибуналы КГБ. Ловля "кротов"», Николай Чистяков, в январе 1947 года следствие было завершено, а Краснов предстал перед Военной коллегией Верховного суда СССР. Последнее заседание суда состоялось 16 января, тогда же генерала приговорили к смертной казни. Через час после оглашения решения все было кончено. Примечательно, что, по одним данным, Краснов и другие осужденные были казнены через повешение. Однако существует версия, согласно которой для Петра Николаевича и здесь было сделано исключение: его, как пожилого и больного человека, якобы расстреляли.