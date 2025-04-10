Почему с карты СССР исчез город Царицын

Век назад, 10 апреля 1925 года, с карты СССР пропал Царицын. На его месте появился Сталинград. В стране как раз шла волна переименований. Большевики старались стереть память о дореволюционном прошлом России и давали городам и селам свои имена. Еще в начале 1924 года (через пять дней после смерти Ленина) Петроград стал Ленинградом, в мае Симбирск уступил место Ульяновску, в октябре того же года Екатеринбург нарекли Свердловском.

"Этот случай с переименованиями свидетельствует об отсутствии первичной культуры, пренебрежении к народу, к стране и, конечно, об отсутствии выдумки и воображения", - написал свидетель тех событий Константин Паустовский.

Исконное название Царицын с монархией никак не связано. И здесь классик, говоривший о недостатке культуры, конечно, прав. Изначально город стоял на берегу речки Царицы (русифицированный вариант тюркских слов "сары су", то есть "желтая вода" - в турецкой Анталье и сегодня есть район Сарысу).

Во время Гражданской войны Сталин был одним из руководителей обороны Царицына. В последующие годы его роль в событиях на Волге была возведена в абсолют. Но любопытно, что Царицын посвятили Иосифу Виссарионовичу еще до того, как в Союзе сформировался культ личности вождя. Хронология такова. 1 сентября 1924 года в Царицын приехал председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Рыков (будет расстрелян в 1938 году). И в своей речи он сделал акцент на роли Царицына в Гражданской войне. С этого момента и возникает идея, что хорошо бы город переименовать. 15 февраля 1925 года на заседании губкома было принято решение, которое 10 апреля утвердил президиум ЦИК СССР. 17-м пунктом повестки шел Сталинград.

Сам Сталин был против. Кто теперь скажет - почему. В январе он написал "с коммунистическим приветом" секретарю царицынского губкома Борису Шеболдаеву (расстреляют в 1937 году):

"Я узнал, что Царицын хотят переименовать в Сталинград. Узнал также, что Минин добивается переименования его в Мининград. Знаю также, что Вы отложили съезд советов из-за моего неприезда, причем думаете произвести процедуру переименования в моем присутствии. Все это создает неловкое положение и для Вас, и особенно для меня. Очень прошу иметь в виду, что: 1) Я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград; 2) Дело это начато без меня и помимо меня; 3) Если уж так необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом или как-нибудь иначе; 4) Если уж слишком раззвонили насчет Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде советов - иначе может получиться впечатление, что я добиваюсь переименования; 5) Поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни славы, ни почета и не хотел бы, чтобы создалось обратное впечатление".

Упомянутый Сергей Минин вместе со Сталиным участвовал в обороне города во время Гражданской. Одно время был главой Царицына. В качестве компромисса один из районов города получил название Мининский. Впрочем, вскоре его переименовали в Ворошиловский, каковым он и остается поныне.

Советская власть любила подавать изменения как инициативу снизу. Так Царицын сделали Сталинградом. Точно по такой же схеме Сталинград потом станет Волгоградом. Историки не могут сказать, кто конкретно выдвинул идею посвятить город Сталину. Тот же Шеболдаев в послании вождю отмечал, что вопрос о переименовании в его честь поднят партийным активом и единогласно поддержан рабочими.

- Действительно, на заводе "Красный Октябрь" проходили митинги, собрания, где рабочие выступали за переименование в Сталинград, - рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник музея-заповедника "Сталинградская битва" Елена Лепкова. - У нас есть очень интересный экспонат. Это сделанный из металла план города - подарок рабочих завода "Красный Октябрь" городскому совету 7 ноября 1923 года. И здесь написано "План гор. Красный Царицын н/в". Еще до переименования в Сталинград в некоторых документах наш город назывался Красный Царицын-на-Волге.

Справка "РГ"

Город Царицын был основан в 1589 году как крепость. В 1925 году переименован в Сталинград. Затем, в 1961 году, состоялась вторая смена имени - на Волгоград. Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, идею возвращения названия Сталинград поддерживают только 26 процентов волгоградцев. Большинству жителей роднее нынешнее имя города.