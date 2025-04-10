Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — это народное название одного из важнейших праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году православные верующие отметят этот день 13 апреля. В материале BFM-Новосибирск рассказывается о сути праздника, его истории, а также традициях и обычаях, связанные с этим днем в России.

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Когда отмечают Вербное воскресенье в 2025 году?

Вербное воскресенье относится к переходящим праздникам, его дата зависит от Пасхи. Оно всегда выпадает на воскресенье за неделю до Светлого Христова Воскресения, то есть на шестое воскресенье Великого поста. В 2025 году праздник будет отмечаться 13 апреля.

Что такое Вербное воскресенье

Это один из значимых христианских праздников, который отмечают не только православные, но и католики, а также некоторые протестантские общины. В России символом праздника являются веточки вербы, которые распускаются одними из первых весной. В других странах традиции отличаются: в Италии используют оливковые ветви, во Франции — апельсиновые, в Восточной Европе — сухоцветы, а в южных регионах — пальмовые ветви. Церковное название праздника — Вход Господень в Иерусалим.

Значение праздника

Вербное воскресенье входит в число двунадесятых праздников — двенадцати самых важных событий в православии, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы.

Этот день знаменует начало Страстной недели, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя. Согласно христианскому учению, Иисус вошел в Иерусалим, чтобы принять крестные страдания за грехи человечества, а затем воскреснуть, даровав людям избавление от смерти.

Событие, которое вспоминают в этот день, описано в Евангелии. Иисус въехал в Иерусалим на осле, а жители города, впечатленные чудом воскрешения Лазаря, встречали Его как Мессию. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и восклицали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!»

История праздника

Традиция освящать пальмовые ветви в этот день известна с III века. В Иерусалиме проводились торжественные шествия, а позднее праздник распространился по всему христианскому миру.

На Руси до реформ Петра I существовал особый обряд — «шествие на осляти». Патриарх, символизируя Христа, ехал на коне, изображавшем ослика, а царь вел его под уздцы. Процессия двигалась от Успенского собора через Красную площадь и возвращалась обратно.

Традиции и обычаи

На Руси к празднику готовились заранее: на вербных базарах продавали веточки вербы, украшенные бумажными ангелочками, а также сладости и игрушки. В сам праздник было принято легонько хлестать друг друга вербой, приговаривая: «Будь здоров, как верба». Освященные ветви ставили у кровати больных, клали в детские колыбели для защиты. В некоторых регионах пекли печенье в форме вербовых почек, а в Полесье съедали по девять почек, чтобы уберечься от болезней. С вербой связывали и приметы о весне: «Без вербы — не весна», «Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед».

Поделки к празднику

Верующие часто делают простые поделки, чтобы поздравить близких. Это могут быть открытки с аппликациями из ваты, изображающими вербные веточки, декоративные композиции из прутиков и цветов, а также венки-обереги, украшенные лентами.

Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В канун праздника верующие посещают всенощное бдение и освящают вербу, которую хранят весь год. В сам праздник рекомендуется побывать на литургии, а затем собраться за семейным столом.

Нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, сквернословить или ссориться. Лучше посвятить день общению с близкими, чтению духовной литературы и помощи нуждающимся. Шумные гуляния не приветствуются, так как праздник имеет и трагический оттенок.

Что можно и нельзя есть в Вербное воскресенье

Поскольку праздник приходится на Великий пост, мясные и молочные блюда исключаются. Однако церковь разрешает употреблять рыбу, морепродукты, икру и немного красного вина. Традиционно на стол подают каши, гречневые блины, голубцы, печенье и рыбный пирог. Главное — соблюдать умеренность в еде и напитках.