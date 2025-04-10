Жертва метеорита стала знаменитостью, но не смогла разбогатеть

Падение метеоритов на поверхность Земли не слишком большая редкость. Бывали и случаи гибели людей в результате подобных катаклизмов. Но факт, что метеорит попал в человека и тот выжил, за всю историю человечества был задокументирован лишь один раз. Счастливчиком оказалась Энн Элизабет Ходжес, жительница американского городка Сулакога, штат Алабама.

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Чрезвычайное происшествие случилось 30 ноября 1954 года, около семи часов вечера. Обломок астероида Торо весом 3,8 кг пробил крышу дома, в котором жили Энн и ее супруг. Хозяйка дома отдыхала на софе перед телевизором, когда метеорит проломил крышу, врезался в радио, стоящее на столе и рикошетом попал в бок женщины.

Фрагмент небесного тела нанес серьезный ущерб помещению и находившимся в нем вещам, но пострадавшая отделалась лишь большой гематомой и легким испугом. Психологические последствия могли быть и более тяжелыми, но в момент катастрофы Ходжес мирно спала и, проснувшись от сильного удара, не сразу поняла в чем дело.

Ее соседи видели, что перед падением метеорита округа озарилась ярким светом, а по небу пронесся с шумом некий объект. Холодная война была в самом разгаре, поэтому некоторые сразу решили, что город атакован русскими ракетами и поспешили в укрытия. Но когда за грохотом удара последовала тишина, любопытство взяло верх, и люди вышли на улицу, чтобы узнать что случилось.

Вокруг дома Ходжесов собралась толпа и жертва метеорита сразу же стала местной знаменитостью. Вскоре к дому прибыли медики и полиция, которых вызвал муж женщины. Журналисты подоспели почти одновременно с ними — события было явно сенсационное и каждое издание хотело рассказать о нем первым.

Энн и ее муж не хотели отдавать обломок небесного тела копам, сразу же заявив на него свои права. Но полиция особо не церемонилась и изъяла метеорит для исследований. В первую очередь нужно было убедиться, что СССР и в самом деле не имеют отношения к этому происшествию, а кроме этого, обломок астероида страстно желали изучить ученые.

Спустя время гость из космоса был возвращен семье Ходжес, но на него начал претендовать хозяин дома, который Энн с мужем снимали. Пришлось отстаивать право на камень в суде, что обошлось Энн и ее супругу в немалую по тем временам сумму 500 долларов.

В итоге справедливость восторжествовала и Ходжесы стали полноправными владельцами метеорита Сулакога (в прессе его стали называть в честь города). Семейная пара всерьез рассчитывала поправить свое материальное положение за счет диковинки, но, как это ни странно, ни музеи, ни коллекционеры не проявили к метеориту никакого интереса.

В конце концов, Энн и ее муж просто подарили 3,5-килограммовый осколок небесного тела музею Смитсоновского института, где он находится по сей день. Что касается счастливицы, единственной в мире пережившей попадание метеорита, то она развелась в 1964 году. Комментируя развод, мистер Ходжес сообщил журналистам, что вместе с «проклятым камнем с неба» в его семью прилетел разлад.

Сама Энн Ходжес покинула этот мир 18 лет спустя, в 1972 году, не дожив даже до 50 лет. Но метеорит Сулакога можно считать отличным примером избирательности фортуны. Сосед несчастливой семейки, мелкий фермер, вскоре после падения метеорита, нашел на своем участке небольшой его осколок. Ему удалось выгодно продать свой кусочек, а на вырученные деньги купить большую ферму и новый автомобиль.