Что означают сны со змеями

Приснилась змея? Для вас послание: хорошие и плохие сигналы по сюжету сна
Сны со змеями — одни из самых многозначных. Чаще всего они являются посланием для человека. Их толкование зависит от деталей и эмоций, которые вы испытывали во сне.
Хорошим предзнаменованием станут сны, где змеи ведут себя спокойно, переплетаются или сбрасывают кожу. Такие ночные ведения могут указывать на хорошие перемены в жизни, исцеление от болезней и даже любовь.
Насторожиться стоит, если вам приснилась змея, готовящаяся к атаке. Это может говорить, что вас, вероятно, ждет предательство. Если во сне змея обвивает ваше тело, то такое видение может предзнаменовать скорую болезнь, а если вам приснилось много мелких змей — так ваше подсознание реагирует на внутренние страхи.
Расшифровка сна по сюжету:
- Убегать — избегаете проблем;
- Убить — преодолеете трудности;
- Держать в руках — контролируете ситуацию.
- Также большое значение имеет цвет змеи: черная часто означает тайну, зеленая — деньги, красная — страсть.
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