Что осталось за кадром известных советских фильмов

Глядя на любимого артиста, многие хотят знать, как живёт кумир и чем увлекается в свободное время. Иногда истории становятся популярнее самих артистов и долгие годы хранят добрую память о своих героях. О курьёзных случаях, произошедших с актерами советского кинематографа читайте в нашей статье.

© Кадр из фильма "Тот самый Мюнхгаузен"

Мало кто знает, что любимый многими Семен Фарада — не только актер театра и кино, но и мастер эстрадных миниатюр.

Его монологи услышал весь Советский Союз, а сам он вместо вымышленных историй рассказывал о собственной жизни. Иногда со сцены Фарада рассказывал анекдоты. Один из них и поставил артиста в неловкое положение.

Во время выступления на одном из промышленных предприятий Семен Фарада решил пошутить на тему техники безопасности. Со сцены он представился главным инженером и заявил, что знает технику безопасности на этом заводе, «как свои три пальца».

После его слов зал буквально взорвался хохотом. Зрители падали с кресел от смеха и не давали юмористу продолжить выступление.

Ничего не понимающий Фарада покинул сцену, где его познакомили с главным инженером по технике безопасности. У мужчины на одной из рук было всего три пальца.

Семен Львович долго просил у нового знакомого прощения. С тех пор артист, приезжая на заводы и предприятия, первым делом знакомился с инженерами, чтобы лично удостовериться в наличии всех пальцев или их отсутствии и не попасть в курьезную ситуацию.

Горячительное за счёт поклонников

Однажды Валентин Гафт, Зиновий Гердт и Анна Самохина между съёмками фильма «Воры в законе» в Ялте посетили местный ресторан.

Для поднятия настроения Валентин Гафт предложил Гердту взять коньяку, однако коллега остановил его. Зиновий Ефимович посоветовал молодому артисту выждать некоторое время и понаблюдать за ситуацией.

© Кадр из кинофильма «Воры в законе»

Через несколько минут официант принес им бутылку с шампанским, отметив, что презент передан гостями, сидящими за соседним столиком. Буквально через полчаса на столике артистов стояло несколько бутылок с горячительными напитками.

«Вот видите, Валя. Никогда в таких случаях не торопитесь заказывать», — поучал Гердт Гафта.

Неприступный иностранец

Актер Евгений Киндинов считался секс-символом советского времени. За ним ходили толпы поклонниц, предлагавших личное общение. Однако сам артист до конца своих дней был верен супруге Галине Стецюк.

Во время командировки в Испанию на кинофестиваль Киндинов столкнулся с пристальным вниманием местных красоток. Высокий, атлетичного телосложения мужчина из враждебной русской страны сразу привлек двух ассистенток из оргкомитета фестиваля.

Девушки буквально по пятам ходили за иностранцем и были готовы выполнить любую его просьбу.

© Кадр из фильма «Детям до 16-ти»

По приезде на Родину Евгений Киндинов рассказывал, что купался с иностранками ночью. Однако даже тогда устоял перед соблазном, поскольку помнил о жене.

На память разочарованные испанки подарили русскому мужчине пластинку с музыкой, на которой отметили, что общение мужчины и женщины не всегда ограничивается умными разговорами.

Сладкий портрет

Съёмки фильма «Легенда о Тиле» проходили в сжатые сроки. Из-за этого артисты были на площадке буквально с утра до ночи. Расселили актёров в местном доме отдыха.

Чтобы порадовать знаменитых постояльцев, повара решили приготовить десерты, похожие на артистов. Первым внимание работников кухни привлек исполнитель главной роли Евгений Леонов.

Для него приготовили пирожное и придали угощению сходство с любимым артистом.

© Фото из личного архив Евгения Леонова

Однако уставший после съёмок Евгений Леонов спокойно съел десерт, не обращая внимания на его внешний вид. Удивлённые повара спросили у гостя, неужели тот не заметил, на кого был похож сюрприз.

«На торт «Наполеон»! Точно, на него! Очень похоже!», - заявил Леонов после недолгой паузы.

Любовный дневник

Звезда кинофильмов «Много шума из ничего», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Труффальдино из Бергамо» в юности был невероятно любвеобильным и темпераментным. А свои победы на любовном фронте вносил в специальный дневник.

Однажды, уходя из дома, Райкин забыл тетрадь на столе, а по возвращении застал за ней родителей.

© Кадр из фильма «Труффальдино из Бергамо»

С интересом изучив записи будущего знаменитого наследника, отец Райкина заявил, что в их доме парикмахер покончил с собой. Перед трагедией брадобрей ставил странную записку.

«Представляешь, повесился. И оставил предсмертную записку. А знаешь, что он в ней написал? «Всех не переброешь»!», — заявил с насмешкой отец Константина.

Через много лет Райкин продолжал рассказывать о курьезном случае, добавляя, что «стремиться к этому все-таки надо».