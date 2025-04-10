«Теория Блюменбаха»: почему Кавказ считают родиной всех европейцев

В научных кругах до сих пор существует дискуссия о том, что европейская раса происходит с Кавказа. Теория, которую впервые высказал основатель физической антропологии Иоганн Фридрих Блюменбах в конце XVIII века, имеет своих сторонников и оппонентов.

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Мы все - кавказцы

Блюменбах, опираясь на инструменты сравнительной антропологии, одним из первых предложил деление человечества по комплексу определенных наследственных признаков. Так в научной теории появились пять рас: кавказская (белая), монголоидная (желтая), негроидная (черная), малайская (коричневая), американоидная (красная). Подобная классификация в различных вариантах продолжает существовать и сегодня.

Особое место в исследованиях Блюменбаха занимает кавказская раса. Согласно представлениям ученого, древние народы Кавказа являются прародителями всех европейцев. Толчком к возникновению этой теории послужила находка – череп, обнаруженный Блюменбахом в 1795 году в Грузии. Изучая краниологические особенности кавказцев, проживающих на территории между Черным и Каспийским морями, ученый приходит к выводу, что население этих мест – наиболее чистые представители «белой расы».

Идеальными европеоидами Блюменбах считал грузин, называя их «самой прекрасной расой людей». Более того, выводы ученого свидетельствуют о том, что на южных склонах Кавказских гор с очевидной вероятностью находится прародина всего человечества. Все расы, по мнению Блюменбаха, являются результатом «пигментных трансформаций исходной белой кавказской расы», которые происходили на протяжении многих тысяч лет путем метисации.

Немецкий ученый в какой-то степени повторяет воззрения мыслителей античности и средневековья, которые считали Кавказ осью земли, проходящей между Западом и Востоком, а также колыбелью нового человечества, расселившего по планете после всемирного потопа. Блюменбах полагал, что Кавказ как ни один другой регион достоин называться родиной ариев, которые впоследствии заселили земли от Индии до Британии и от Урала до Африки.

Идеи живы

Теории Блюменбаха оказались плодородной почвой, которая взрастила множество последователей. Теми же понятиями, что и германский антрополог оперировал один из творцов немецкой классической философии Гегель. Он писал:

«Только в кавказской расе дух приходит к абсолютному единству с самим собой, постигает себя в своей абсолютной самостоятельности, достигает самоопределения, саморазвития и тем самым осуществляет всемирную историю».

Идеи основателя физической антропологии во многом стали толчком и для возникновения научного расизма, ярким представителем которого был американский ученый-естествоиспытатель Сэмюэль Джордж Мортон. Согласно его представлениям, расы находятся на разных ступенях развития: на самом верху располагается белая кавказская раса, в самом низу – черная негроидная, все остальные занимают промежуточное положение. Эта теория послужила обоснованием для расового неравноправия в Соединенных Штатах: ее постулатов придерживались вплоть до середины XX века.

Существует мнение, что в нацистской Германии также верили, что арии имеют отношение к Кавказу. Его высказывал доктор Вэр Жулем из Берлинского государственного университет им. Гумбольдта. По мнению ученого, для подтверждения этой теории осенью 1942 года на Кавказ была отправлена экспедиция Аненербе под руководством группенфюрера Генриха фон Митке. Правда официально она числится пропавшей без вести.

В дальнейшем понятие «кавказская раса» постепенно стало выходить из обихода. Так, антрополог Франц Мюллер предложил термин «средиземноморская раса», включая в него народы и цивилизации, сформировавшиеся в древнее время на берегах Средиземного моря. В Советском Союзе прижился термин «европеоидная раса», иногда используется словосочетание «евразийская раса».

В 50-х годах XX века антропологами из Тбилиси было введено определение «кавкасионский тип», которое охватывало не всю «белую расу», а лишь горские народы Центрального Кавказа по обе стороны хребта. Однако в западных языках в настоящее время термин Caucasian, Kaukasoid либо Kaukasische используется в том же значении, что и Europoid.

Преподаватель антропологии из США, Кэрол Мукхопадхьяй, считает, что использование термина «кавкасоид» в расовом значении воскрешает идеи научного расизма, что не очень приветствуется американцами. Ведь, по словам ученого, эта доктрина утверждает, что в биологически выстроенных рядах человеческих видов люди «белой расы» превосходят других.

Так или иначе, идеи Блюменбаха о кавказском происхождении «белой расы» забыты не были. Профессор факультета антропологии университета МакМастера в Канаде, лингвист и специалист по кавказкой культуре, Джон Коларуссо, провел исследование, в котором выявил высокую концентрацию «индоевропейского гена» среди адыгов. Ученый признавался, что еще до начала исследований он пришел к заключению, что древний язык многих индоевропейцев – славян, англичан, греков, итальянцев – был очень близок к языку, на котором говорят адыги, убыхи и абазы.

Не выдерживает критики

Теория Блюменбаха с его первых публикаций подвергалась критике. Многим было непонятно, почему, к примеру, немецкий ученый высказывания о том, что у грузин среди всех народов самая белая кожа, сопроводил портретом посла Османской империи в Лондоне, Юсуфа Аги Эфенди, уроженца Триполи.

Научный мир уже в XIX веке пришел к выводу, что Кавказ не может быть родиной европеоидов, если представители «белой расы» и жили там (к примеру, киммерийцы в VIII веке до н.э.), то лишь временно, используя Кавказ в качестве транзитного пункта. А современные лингвисты утверждают, что языки большинства кавказских народностей не имеют никакого отношения к индоевропейским языкам.

Антропологи доказали, что нынешнее население Закавказья имеет мало общего с прародителями европеоидной расы, расселявшимися по просторам Евразии. Единственное исключение – это жители Западной Грузии, Абхазии и Адыгеи, предки которых кода-то переселились сюда из Средиземноморского региона.

Окончательно теоретические изыскания Блюменбаха развенчивают генетики. Так, итальянец Луиджи Кавалли-Сфорца, один из ведущих мировых специалистов по популяционной генетике, говорит, что по набору генетических маркеров почти все коренные жители Кавказа, как и областей Передней Азии (турки, курды, сирийцы) к европеоидам не относятся. Кроме того, Кавалли-Сфорца, опираясь на данные генетических исследований, еще раз доказывает, что колыбель современного человека следует искать в Африке, а не на Кавказе. Лишь впоследствии наши далекие предки мигрировали на Ближний Восток и Европу, а далее распространились по суше и побережью до Юго-восточной Азии и Америки.

Ряд исследователей полагает, что теория Блюменбаха, согласно которой жители Кавказа называются прародителями человечества, имеет не столько научную, сколько культурную подоплеку. Возможно, ученого просто восхищали гордые и независимые племена горцев, отличавшиеся суровостью характера и простотой нрава.