Быдло: что на самом деле означает это русское слово

В современном мире быдлом называют, как правило, грубых, невежественных людей. Но такое же ли значение имело это слово в момент своего возникновения?

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«Быдло» пришло в русский язык из польского. Дословно нынешнее оскорбление можно перевести как «крупный рогатый скот». Так паны предпочитали называть работников тяжелого физического труда. Дело в том, что эта деятельность (в том числе и земледелие) у шляхты уважением не пользовалась. Например, разорившийся шляхтич предпочитал смерть от голода попыткам заработать себе на пропитание физическим трудом.

Возникает вопрос: откуда пошло такое разделение? Объясняется это тем, что шляхта считала себя «пришельцами» на польской земле. Любой шляхтич искренне верил, что является потомком воинственных сарматов, поэтому делать то, что делают крестьяне, для него было сопоставимо с унижением. Понятно, что и единым народом с простыми трудягами ясновельможные паны себя не считали.

В конце XVIII века завершился раздел Речи Посполитой, в результате которого часть польских земель отошла Российской империи. Несмотря на то, что государственная принадлежность изменилась, привычка называть работников физического труда никуда не делась. Мало того — её переняли сначала русские дворяне, а потом она распространилась и в мещанской среде. Со временем так стали презрительно называть всех бедняков и простых трудяг без образования.

Примечательно, что далеко не все использовали слово «быдло» для того, чтобы оскорбить кого-либо. Так, в Чехии быдлом называли кров, жилище. И у польских соседей в это слово вовсе не вкладывался негативный смысл.