Чем закончилось столкновение Африканский корпус Гитлера против кавалерии СССР

Гитлеровцы уделяли особое внимание расовой принадлежности и относили чернокожих людей к представителям недочеловечества, которых необходимо истребить. Однако это не помешало фюреру взять африканцев в ряды своих солдат ради завоевания арийцами мирового господства.

© Русская семерка

Дискриминация

Расовые различия были важной темой философии и политики Третьего рейха. Согласно нацистским представлениям, обладатели темного оттенка кожи считались непригодными для жизни в высокоразвитом обществе.

«Нет и не бывает никаких революций, кроме расовых: нет политических, экономических или социалистических революций, всегда и всюду есть только борьба низшей прослойки низшей расы против господствующей высшей расы, и, если эта высшая раса пренебрегает законом своего существования, она проигрывает.», — заявлял Адольф Гитлер во время дискуссии с Отто Штрассером в 1930 году.

Фюрер придавал огромное значение «чистоте крови» своего народа и активно выступал против смешанных браков в Германии. По его приказу темнокожих жителей страны, рейнландских бастардов, принудительно стерилизовали с 1937 года.

Несмотря на предвзятое отношение к представителям негроидной расы, Гитлер высоко оценивал их физическую мощь. На Олимпийских играх в Германии 1936 года, политик был раздосадован выдающимися достижениями чернокожего легкоатлета Джесси Оуэнса. В «Энциклопедии Третьего рейха» сказано, что фюрер намекал о желании запретить чернокожим индивидам выступать на спортивных соревнованиях, так как они превосходили арийцев силой.

Хитрый ход

Накануне Второй мировой войны гитлеровские фашисты решили использовать физические данные африканского народа в своих целях. Будучи недовольными правлением французских и британских колонизаторов, темнокожие мужчины добровольно пополнили ряды вермахта.

Так, в феврале 1941 года вооруженные силы гитлеровской Германии основали Немецкий Африканский корпус, а летом следующего года усовершенствовали свою задумку и создали из арабов особый штаб. Согласно тексту книги В.А. Закруткина «Кавказские записки», осенью 1942 года красноармейцы увидели в бескрайних песках между Кизляром и Элистой необычную фашистскую группировку.

«Наши разведчики обнаружили, что в степи появилась вражеская часть, которая не вступала в бои, двигалась только по ночам и была зашифрована латинской литерой «F».», — выразился писатель.

Неприятель с Юга

Тот самый вражеский отряд представлял собой корпус «Ф». Это подразделение состояло из выходцев с Ближнего Востока, Индии, а также Африки, которые разделяли идеи Третьего рейха. Свое название группировка получила по первой букве фамилии командира, генерала Хельмута Фельми.

В историческом труде «Год 1942 — «учебный"» В.В. Бешанова говорится о преимуществах арабского корпуса. Изначально в команду входилj шесть тысяч человек. Многие солдаты и офицеры прекрасно владели французским, английским и рядом восточных языков. В группировке присутствовали части всех родов войск и были сформированы различные подразделения.

«Кроме того, в корпус входили: отдельный танковый батальон (25 танков), авиационный отряд (25 самолетов), рота связи, саперная и минометная роты, разведотряд, кавалерийский эскадрон, взвод метеослужбы, автоколонна. Артиллерия состояла из дивизиона 4-батарейного состава, батареи 105-мм штурмовых орудий, тяжелого и легкого зенитных дивизионов — всего 120 орудий и минометов...», — утверждал В.В. Бешанов.

Хаджи Мурат Ибрагимбейли в статье «"Особый штаб Ф»: Арабские наемники на Восточном фронте» сообщил об основных задачах темнокожих фашистов. Солдаты корпуса «Ф» занимались пропагандистско-агитационной и разведывательно-диверсионной деятельностью. В частности, им поручили готовить антисоветские восстания на Кавказе.

Боевая программа

В 1942 году гитлеровские фашисты захотели усилить позиции 1-й танковой армии вермахта, которая противостояла советским войскам на Кавказе. Они решили укрепить группу армий «А» корпусом «Ф», чтобы в середине октября начать ожесточенные бои в районе Буденновска.

Командир чернокожих фашистов планировал захватить Кавказ для того, чтобы примкнуть на Ближнем Востоке к итало-немецким войскам, которые к тому времени овладели бы Суэцким каналом. Объединившись с группой армий «А», корпус «Ф» получил дополнительные воинские формирования и стал более мощным противником, чем раньше.

Крушение надежд

15 октября 1942 года корпус «Ф» напал на 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус севернее села Ачикулак, что привело к череде ожесточенных боев гитлеровских африканцев с красноармейцами. В ходе сражений против арабского войска выступал также сводный Ставропольский партизанский полк. Команда темнокожих фашистов стремилась перерезать железную дорогу Кизляр – Астрахань.

«Части корпуса «Ф» заняли населенные пункты Владимировка и Урожайное, но продвинуться дальше не смогли, так как встретили упорное сопротивление советской кавалерии, поддержанное артиллерией и минометами», — утверждал И.Б. Мощанский в книге «Стоять насмерть!».

Несмотря на обилие военной техники, полученное финансирование и продуманный план захвата, вражеская группа африканцев потерпела поражение и не смогла выполнить возложенную на нее задачу.

Красноармейцы нанесли корпусу «Ф» непоправимый урон. Вермахт уже не возлагал на него никаких надежд. В январе 1943 года группировку трансформировали из корпуса в штаб, что означало ее абсолютный разгром. Через месяц после этого генерал Фельми и остатки его команды капитулировали в Тунисе.