«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Эта дата выбрана не случайно в этот день в 1755 году родился Джеймс Паркинсон, врач и хирург, который первым описал характерные признаки этого недуга. Болезнь Паркинсона это распространенное нейродегенеративное хроническое заболевание, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. По данным ВОЗ, от него страдает около 9-10 миллионов человек, и к 2040 году прогнозируется увеличение этого числа до 14,2 миллиона. Основные симптомы заболевания проявляются постепенно и включают: дрожь в руках, снижение мышечного тонуса, замедление движений, нарушение координации, проблемы с речью, изменения в походке и мимике.

Всемирный день аниме

История мультипликации началась в начале XX века, когда японцы стали проявлять интерес к иностранным техникам создания анимационных фильмов. В течение 1970-х годов аниме активно изменялось, рождая новые жанры, такие как меха. В среднем на одну серию (20-25 минут) уходит около 4-6 недель работы команды из 20-30 человек. Косплей (костюмированное представление) как явление появился именно благодаря аниме и манге, первые официальные конкурсы проводятся с 1990-х годов. В некоторых японских школах существуют специальные клубы аниме, где ученики могут смотреть и обсуждать любимые сериалы. В России этот праздник также отмечается масштабно, как и в Японии проводятся фестивали, конкурсы, показы и встречи с фанатами.

День цветения магнолии

Магнолия является одним из древнейших растений на Земле, ее возраст может достигать более 90 миллионов лет. Существует более 200 видов этого растения, которые произрастают в разных частях света, включая Северную Америку, Европу и Азию. Некоторые виды магнолий имеют аромат, напоминающий запах ванили или цитрусовых. Она также используются в народной медицине для лечения различных заболеваний, таких как головная боль, лихорадка и проблемы с пищеварением. В Викторианскую эпоху этот розовый цветок символизировал красоту и достоинство. Кстати, древесину магнолии используют в мебельном производстве.

Также 11 апреля отмечают День коллектора.

События 11 апреля:

В 1147 году в Ипaтьeвcкoй лeтoпиcи впepвыe упoминaeтcя Мocквa.

В 1832 году в Ρoccии утвepждeны звaния пoчетныx гpaждaн.

В 1857 году утвepждeн гocудapcтвeнный гepб Ρoccии двуглaвый opел.

В 1909 году в Изpaилe ocнoвaн гopoд Тeль-Aвив.

1933-1945 год Памятная дата: Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.