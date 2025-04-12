Каким был СССР при Брежневе

8 апреля 66-го года Леонид Брежнев становится генеральным секретарём ЦК КПСС. Он останется на этом посту до конца своей жизни, а его вступление в должность знаменует начало того, что сегодня историки называют эпохой застоя. Впрочем, в первое десятилетие это точно не застой, это стабильность, именно в годы правления Брежнева происходит значительное улучшение материального положения советских граждан, а страна переживает бурное развитие промышленности. Осуществлена и политика разрядки в отношениях с Западом. Но ошибок совершено не меньше.

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Сегодня эти кадры с теплотой и ностальгией смотрят миллионы граждан бывшего СССР. В то время многие из них - молоды, а некоторые - совсем юны. Период правления Брежнева - в разгаре, а великая страна находится на вершине своего развития.

"Очень интересная эпоха. Существуют разные, диаметрально противоположные точки зрения. Есть мнение, что это эпоха застоя, с чем я категорически не согласен. Есть мнение, что это "золотой век" советского государства. Нужно отметить, что мнения россиян по этому поводу менялись. И в последние годы и даже десятилетия увеличиваются симпатии российского общества к этому периоду", - отметил Владимир Шаповалов, политолог, кандидат исторических наук.

По опросам, в рейтинге советских правителей 20 века Леонид Брежнев набрал 56 процентов и уверенно занимает первое место, обходя Ленина и Сталина. О Горбачеве и Ельцине речь даже не идет - они в самом конце списка. А ведь в последние годы руководства страной о Брежневе все больше шутили и пересказывали на кухнях анекдоты - о его заторможенной походке, странной речи и любви к регалиям и наградам.

Но страна знала Брежнева и другим. К моменту, когда Леонид Ильич встал во главе СССР, он, несмотря на возраст - 57 лет - энергичен, статен и, как пишут современники, нравится женщинам. Брежнев прошел войну. Также за плечами - огромный опыт руководящей работы: от предприятий и областных партийных организаций - Запорожской и Днепропетровской, до союзных республик - Молдавии и Казахстана. На Октябрьском пленуме 1964 года после снятия со всех постов Никиты Хрущева Брежнева избирают первым секретарем ЦК КПСС. Причем, в тот момент многие считали его временной фигурой. Но уже в апреле 66-го на 23 съезде прозвучало предложение восстановить должность генерального секретаря партии и на последовавшем пленуме им стал Леонид Ильич Брежнев.

Это полное единство съезда вокруг политической линии Центрального комитета как во внутренних, так и во внешних делах. На Западе внимательно следили за тем, что происходит в руководстве ядерной державы. В записке ЦРУ президенту США отмечалось, что "Брежнев - человек волевой, не выделяющийся интеллектом, любит охоту гонки и футбол". Впрочем, всемогущая американская спецслужба, как это часто бывает, и тут была не точна. Как известно, из видов спорта Леонид Ильич больше всего любил хоккей. А оценка его интеллектуальных способностей и вовсе выглядит странной. Хотя, конечно, как принято тогда было считать, в СССР правил коллективный разум.

"Все достижения СССР - это был результат совместной работы. Но фигура лидера партии всегда оказывала определяющее значение. Брежнев был чрезвычайно опытным человеком. Он все проблемы реально обсуждал со своими помощниками, со своими коллегами по высшим органам власти и принимал единое, согласованное решение. И я могу сказать, что на 90 процентов эти решения были верные", - рассказал Евгений Спицин, историк, публицист.

Как минимум первая половина эпохи правления Брежнева - это уверенное поступательное развитие СССР. Когда люди уверенно смотрели в будущее и работали, его созидая. Вся территория огромного государства стала огромной стройкой. При том, что население страны выросло на 12 миллионов, 146 миллионов - почти половина населения - получили отдельные квартиры, и большинство бесплатно. Введены в строй более 5000 промышленных предприятий. Брежнев хорошо понимал: советскому народу нужны продукты и товары, но лучше их не покупать за рубежом, а производить на родной земле. И вот для этого можно закупать передовые технологии. Например, в кооперации с Италией строится автогигант ВАЗ. За 18 лет объем промышленного производства вырос почти в два с половиной раза, сельского хозяйства - в полтора. В итоге по экономической мощи СССР - первый в Европе и второй в мире после США.

Обустраиваются Дальний Восток и Сибирь. В 1974 году начинается строительство БАМа. В сегодняшних реалиях эта железная дорога стала стратегической, и ее развитие продолжается. Также в 70-е СССР строит и трубопроводные магистрали на Запад. Из богатых нефтью и газом регионов сырье начинает поступать в Европу сразу по нескольким ниткам. А соглашение между СССР и ФРГ "нефть за трубы" называют контрактом века. На 60 - 70 годы пришелся и пик автодорожного строительства в СССР.

Продолжается соревнование СССР и США в космосе. В 1965 советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории человечества выходит в открытый космос. В 71-м на орбиту выведена первая в мире космическая станция "Салют-1". И уже совместный проект двух конкурирующих сверхдержав "Союз - Аполлон" тоже был реализован при Брежневе.

Цену хорошей шутке Брежнев знал всегда. С удовольствием смотрел великолепные советские комедии тех лет. А некоторым из них по сути позволил выйти на экран, когда ретивые чиновники пытались их запретить. Он был одним из первых и благодарным зрителем "Бриллиантовой руки" и "Джентльменов удачи", и "Кавказской пленницы".

При этом одним из самых любимых фильмов Брежнев считал "Белорусский вокзал". Фронтовик Брежнев знал и цену миру. При нем был достигнут стратегический ядерный паритет с США и пришло осознание необходимости разрядки. В 1972 году на московском саммите Брежнев и президент США Никсон подписывают Договор об ограничении систем противоракетной обороны и первый Договор об ограничении стратегических вооружений. В 1975-м в Хельсинки уже 35 стран утверждают заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обозначивший начало политического и экономического сотрудничества и постепенного выстраивания взаимного доверия между Западом и Востоком.

"Этот человек любил страну, любил народ. Прошел огромный жизненный путь. Настоящий мужчина, который работал на земле, воевал на фронте, восстанавливал из разрухи страну. То есть этот человек по праву находился на посту генерального секретаря, а затем и главы советского государства", - отметил Евгений Спицин.

1977 год. Верховный совет СССР принимает новую Конституцию. В ней впервые закреплено право на бесплатное образование. Также советским людям - и это уже было в СССР - гарантировались право на труд и на отдых. Медицинская помощь тоже была бесплатной. А в 1967 году были введены пенсии для колхозников, рабочая неделя трудящихся стала пятидневной. И особое внимание уделялось ветеранам. При Брежневе 9 Мая снова стало красным днем календаря, возобновились парады на Красной площади.

В день Победы генеральный секретарь и все политбюро - неизменно на трибуне Мавзолея, но постепенно зрители телетрансляций начинали замечать, как один за другим уходили партийные вожди, а сам Леонид Ильич уже с трудом поднимался на трибуну и путал слова. В обществе слова "дорогой Леонид Ильич" все чаще сопровождались понимающими усмешками.

"Период расцвета советского государства был одновременно и началом его конца. И те негативные процессы, которые стали определяющими, и привели к краху СССР в 1991-м году, по сути, основы этих процессов были заложены именно в этот период. Усиливались кризисные явления в кадровой политике. Отсутствие притока свежих сил в советское руководство вместе с идеологическим кризисом составили основу дальнейшего кризиса советской государственности", - рассказал Владимир Шаповалов.

Одновременно с генсеком словно начинала дряхлеть вся страна. А на Западе происходящее тонко чувствовали и, казалось, уже готовились к падению исполина - конкурента. Но Брежнев ни заметить это, ни тем более противостоять уже был не в состоянии.

"Ситуация в мире в это время ухудшалась. Начался второй по сути жесткий период "холодной войны". Советские войска в это время выполняли свой интернациональный долг в Афганистане. К этому нужно добавить тот факт, что страна начинала постепенно испытывать определенные экономические негативные моменты. Процессы, связанные с дефицитом товаров и замедлением темпов экономического развития", - отметил Владимир Шаповалов.

А еще "кремлевские старцы" не заметили, как выросли их собственные дети, которые имели возможность ездить за границу и впитывать западные ценности. В частности, Европа к тому моменту же восстановилась после войны. И наглядно демонстрировала, что в тот момент может развиваться в экономическом и социальном плане не хуже, а во многом и лучше, чем СССР, где все было спланировано и неповоротливо.

Видели, что что-то идет не так, и простые советские граждане. В общество зрело недовольство и нарастали критические настроения по отношению к руководству, падал авторитет КПСС. Но кресло руководителей еще три года продолжали занимать больные и немощные старики. Впрочем, и с приходом Горбачева недолгий всплеск оптимизма сменился новым и уже непреодолимым кризисом. Молодой генсек, хотя и был воспитанником системы и, по некоторым данным, именно его прочили в преемники еще Брежневу, оказавшись на вершине власти, благополучно сдал все завоевания СССР и в итоге потерял страну. Которую немедленно разорвали на куски те самые дети и внуки "кремлёвских старцев".