Зачем СССР в 1990 году отдал США часть своих территорий

Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер 1 июня 1990 года в Вашингтоне подписали соглашение о линии разграничения морских пространств. Согласно условиям документа, США получили часть акватории Берингова моря — ранее она находилась под советской юрисдикцией.

В Конвенции о продаже Аляски, которую подписал 1867 году Александр II, не было положений о делении морских пространств. В 1976 году прибрежные государства начали вводить рыболовные, а позже и экономические зоны, перекрывающие друг друга в Беринговом и Чукотском морях. Нужно было разграничить экономические зоны и континентальный шельф в морях, а также территориальные воды на маленьком участке Берингова пролива между островами Ратманова и Крузенштерна.

За основу разграничения взяли линию, определённую Конвенцией 1867 года. США отошли части исключительных экономических зон СССР площадью 23,7 тысяч квадратных километров и 7,7 тысяч квадратных километров. Также Штаты получили участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи квадратных километров в открытой центральной части Берингова моря, который находился за пределами 200 морских миль от исходных линий. СССР в данной части Берингова моря достался участок континентального шельфа площадью всего 4,6 тысячи квадратных километров.

Соглашение временно вступало в силу с 15 июня 1990 года. 18 сентября 1990 года его ратифицировал Конгресс США, однако российский парламент не сделал этого. Соглашение стали использовать лишь на временной основе.

Переговоры вызвали множество вопросов и у одной, и у другой стороны. В законности установления границ между США и Россией усомнились представители Аляски, так как соглашение было подписано Бейкером без их участия.

Также бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков говорил, что документ не выносился на рассмотрение ни Политбюро, ни Совмина. Заниматься определением государственной границы СССР мог только Съезд народных депутатов. В России многие негативно высказываются о Шеварднадзе, который, в понимании критикующих его людей, единолично принял решение о передаче 34 тысяч квадратных миль акватории Берингова моря.

По данным Счётной палаты РФ 2003 года, за период действия соглашения о линии разграничения в Беринговом море потери России составили 1,6-1,9 миллионов тонн рыбы, то есть $1,8-$2,2 миллиарда. Кроме того, пограничная линия усложняет торговое судоходство и блокирует с востока Северный морской путь, играющий важную роль в евроазиатских транзитных грузоперевозках.