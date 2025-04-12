Счастье в котах: верные приметы на Вербное воскресение 13 апреля
Православные верующие отметят Вербное воскресенье уже 13 апреля 2025 года. Традиционно в этот день наблюдали за погодой, проводили обряды с вербой и даже обращали внимание на поведение животных, чтобы предсказать будущее.
«Народные приметы, складывающиеся из многолетних наблюдений за природой, приобретали особое значение, если совпадали со значимыми праздниками. У Вербного воскресения есть и погодные приметы и приметы на удачу, здоровье, счастливую семейную жизнь», – пишет на своем сайте телеканал «Царьград».
Одним из самых известных обычаев Вербного воскресенья считается ритуальное хлестание ветками вербы. Считалось, что легкие удары по близким отгоняют болезни и придают сил. Освященные веточки хранили весь год: их почки съедали при недомоганиях, а незамужние девушки использовали для гаданий на суженого. Например, если посаженная ветка приживалась, это сулило скорую свадьбу.
Народные наблюдения связывали погоду в Вербное воскресенье с будущим урожаем:
- Солнечный день – к плодородному лету.
- Сильный ветер – к холодному сезону.
- Похолодание – к хорошему урожаю пшеницы.
- Распустившиеся сережки на деревьях – к изобилию фруктов и овощей.
Особое внимание уделялось поведению природы и в частности животным:
- Прилет жаворонков сулил теплое лето.
- Пушистые и сытые коты в доме считались знаком счастливого года.