Приметы на Вербное воскресение 13 апреля

Православные верующие отметят Вербное воскресенье уже 13 апреля 2025 года. Традиционно в этот день наблюдали за погодой, проводили обряды с вербой и даже обращали внимание на поведение животных, чтобы предсказать будущее.

«Народные приметы, складывающиеся из многолетних наблюдений за природой, приобретали особое значение, если совпадали со значимыми праздниками. У Вербного воскресения есть и погодные приметы и приметы на удачу, здоровье, счастливую семейную жизнь», – пишет на своем сайте телеканал «Царьград».

Одним из самых известных обычаев Вербного воскресенья считается ритуальное хлестание ветками вербы. Считалось, что легкие удары по близким отгоняют болезни и придают сил. Освященные веточки хранили весь год: их почки съедали при недомоганиях, а незамужние девушки использовали для гаданий на суженого. Например, если посаженная ветка приживалась, это сулило скорую свадьбу.

Народные наблюдения связывали погоду в Вербное воскресенье с будущим урожаем:

Солнечный день – к плодородному лету.

Сильный ветер – к холодному сезону.

Похолодание – к хорошему урожаю пшеницы.

Распустившиеся сережки на деревьях – к изобилию фруктов и овощей.

Особое внимание уделялось поведению природы и в частности животным: