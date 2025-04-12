Полет Гагарина в космос: какие опасные ситуации он пережил

Знаменитый полет, который состоялся 12 апреля 1961 года и открыл человечеству дорогу в космос, иногда называют «108 минут, которые потрясли мир».

Когда народ СССР, ликуя, встречал своего героя, мало кто думал о том, что для самого Гагарина, для генерального конструктора Королева и всех, кто занимался обеспечением полета, эти 108 минут показались настоящей вечностью.

Поскольку едва ли не все, что могло пойти не так, пошло не так.

Перед взлетом

Когда Юрий Алексеевич вошел внутрь корабля и уселся в кресло пилота, техники начали закрывать люк. И оказалось, что один из трех контактов не замкнулся. Между тем, этот контакт имел принципиальное значение: в момент спуска и отстрела люка, именно он должен был запустить таймер катапультирования. Королев распорядился, чтобы крышку сняли и вновь установили, устранив все неполадки. Гагарин слышал, что с люком что-то делают, а затем в динамике раздался голос Королева: «Не волнуйся, один контакт почему-то не прижимается. Все будет нормально!».

В итоге люк был благополучно задраен.

Взлет

Ракета-носитель с космическим кораблем «Восток» стартовала в 9 часов 7 минут по Московскому времени. Во время выведения корабля на расчетную орбиту один из приборов вышел из строя. Из-за этого команда на выключение двигателя из центра управления полетом не поступила вовремя. Двигатель в итоге выключился, но произошло это по «варианту В» — на полсекунды позднее, и на скорости, превышающей расчетную на 22 метра в секунду. Поэтому корабль оказался на высоте примерно на 85 километров выше, чем было запланировано.

Ситуация сложилась критическая: если бы по какой-то причине не сработала тормозная часть, корабль носило бы на орбите почти месяц, прежде чем он за счет трения об атмосферу не начал бы тормозить и не вернулся бы на землю. Окажись корабль на расчетной высоте, на подобное торможение ушло бы около 72 часов. Космонавт в таком случае остался бы в живых, поскольку системы жизнеобеспечения на «Востоке» были рассчитаны на 10 суток.

На земле поняли, что произошло, но информировать об этом Юрия Гагарина не стали, надеясь на то, что тормозная установка сработает нормально. Так и случилось.

Полет

Само пребывание в космосе обошлось без эксцессов. На этом этапе все внимание было сфокусировано на самочувствии космонавта. Никто не знал, как поведет себя человек в невесомости, а вдруг он потеряет адекватность, запаникует, или сойдет с ума? Ничего такого с Гагариным не произошло. Он четко и спокойно общался с центром управления полетом, передавая на землю свои наблюдения. С ним произошла лишь одна маленькая «неприятность» — в невесомости он упустил карандаш.

Торможение

Тормозная часть, как уже было сказано, сработала вовремя, через 67 минут нахождения на орбите. Однако, из-за неполадок тормозная установка не смогла «выдать» полный импульс. В результате орбитальная скорость снизилась до 132 метров в секунду вместо расчетных 136. Корабль пошел на спуск по иной траектории, чем ожидалось. И это стало причиной последовавших за этим неприятных сюрпризов.

Прежде всего, нарушилась стабилизация корабля, поведение которого Гагарин впоследствии описал емким словом «кордебалет» — корабль вращался вокруг своей оси со скоростью не менее 30 градусов в секунду.

«Голова-ноги, голова-ноги, то Африку вижу, то горизонт, то небо» — описывал свои ощущения первый космонавт.

Впрочем, он и тут не потерял присутствия духа. В отчете Гагарина есть такие строки:

«Я поставил ноги к иллюминатору, но не закрывал шторки. Мне было интересно самому, что происходит. Я ждал разделения».

Разделение

Разделение корабля на приборный отсек и спускаемый аппарат с космонавтом должно было произойти через 10 секунд после выключения тормозной установки. Но поскольку полного тормозного импульса не случилось, разделение пошло не по плану.

Гагарин терпел «кордебалет» и страшные перегрузки, из-за которых едва не лишился сознания, и длилось это почти 10 минут.

Сам он, вспоминая эту ситуацию уже на земле, буднично рассказывал, что не стал поднимать «шума», поскольку решил: страна большая, и уж где-нибудь он да сядет.

Разделение произошло на высоте 100 километров. Из-за трения об атмосферу и нагрева сработали термодатчики резервной системы, и приборный отсек отделился. Капсула с космонавтом начала самостоятельный спуск.

Посадка

Несмотря на все нештатные ситуации, имевшие место во время полета корабля «Восток», Гагарин все же приземлился почти в расчетной точке – в Саратовской области, но в 200 километрах от места, где его ожидали поисковики и спасатели. Это, с учетом всех проблем, возникших при торможении и вхождении в атмосферу, практически «в яблочко».

Катапультировался Гагарин благополучно, но спускался на двух парашютах вместо запланированных трех. Приземлился он мягко, однако, и тут не обошлось без приключений: в складках одежды запутался тросик клапана, дающего возможность дышать атмосферным воздухом. Первый космонавт потратил на открывание клапана более 5 минут, и, несмотря на громоздкий скафандр, все же справился с задачей. Иначе он мог бы попросту задохнуться, находясь уже на родной земле.

Гагарин смог дышать, смог самостоятельно справиться со стропами парашютов и сам вышел к людям. Носимый аварийный запас (НАЗ), содержащий все необходимое для выживания, которым его снабдили перед полетом, ему не понадобился. И это очень хорошо, поскольку НАЗ был потерян еще при спуске.

В целом, первый полет человека в космос прошел по плану – благодаря техническому гению Королева и его команды, и мужеству Гагарина. Все недочеты и непредвиденные случайности были учтены при подготовке следующих полетов.