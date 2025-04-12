Что стало с животными, которые первыми побывали в космосе

Открытый космос непригоден для жизни зверушек. Однако они этого не знали и смело летели навстречу приключениям. В День космонавтики вспоминаем храбрых животных, в разное время покоривших космические просторы.

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Первые полеты: дрозофилы и обезьяны

Какое-то время ученые – исследователи космоса боялись, что тот мгновенно убьет любого, кто туда сунется. Особые опасения вызывал уровень радиации на орбитальных и суборбитальных высотах. Именно поэтому в 1947 году американцы затолкали фруктовых мух в капсулу «Цветик» и отправили вверх за 109-й километр. Мухи были не в восторге — знали, что следов предыдущей экспедиции 1946 года так никто и не обнаружил.

Однако на этот раз все прошло гладко: на заданной высоте капсула катапультировалась и мушки спустились на парашюте живыми-здоровыми. Так что можно считать, что космический век начали дрозофилы. Надо заметить, что на этом этапе США опережали наших соотечественников в космической гонке: вплоть до запуска «Спутника» американцы вообще не воспринимали СССР как серьезного космического гонщика.

14 июня 1949 года мартышка породы макак-резус по кличке Альберт II отправилась в полет на высоту 134 километра. Физические показатели Альберта II транслировались на Землю в режиме реального времени, процесс шел успешно вплоть до момента приземления: парашют отказал, и первый космический примат погиб, сделав огромный шаг для всего человечества.

Интересно, что для создания обезьяньих шлемов и костюмов NASA наняло скульпторшу по имени Элис Кинг Чатем. Ее работы пошли на ура: выпускнице художественной академии поручили кроить скафандры для собак, а затем и для астронавтов по индивидуальным меркам.

Собачья эра: полет Белки и Стрелки

Американцы продолжали катапультировать в небо обезьян, мух и мышей — в основном с печальным для тех финалом. 22 июля 1951 года последовал ответ из Страны Советов: Сергей Павлович Королев проводил в суборбитальный полет первых собак. Псы Цыган и Дезик вернулись и прошли курс реабилитации — первый успешный опыт выживания высокоорганизованного существа в надпланетном пространстве состоялся.

Однако прославились на весь мир вовсе не Цыган и Дезик, а их преемница Лайка. Вот что значит пиар и хайп! Но даже в жизни животных-героев случались горестные несправедливости.

4 октября 1957 года произошло невероятное: СССР не просто выпустил ракету в космос, но и вывел спутник на орбиту, где тот сделал 1440 витков вокруг Земли. С этого момента и принято отсчитывать уже полноценное покорение космоса. Тогда весь мир сошел с ума и жил только этим событием.

Всего через месяц, 3 ноября 1957 года, следом отправился «Спутник-2» с Лайкой на борту. Причем Лайка — это кличка, а не порода. Советские собаки-космонавты были простого происхождения: без влиятельных родителей, званий и породы. А все потому, что породистые хуже выживали в экстремальных условиях, как показала практика. Плюс собака должна была быть небольшой и белого окраса, чтобы четко смотреться на фотографиях. Да, фотогеничность была важна уже тогда.

Как вернуть Лайку с орбиты, тогда не знал никто, так что ее отправляли фактически на верную смерть. Прожила она на орбите от силы пять часов, а затем скончалась от перегрева. Многих собак ждала подобная судьба: спутники постепенно снижались и рано или поздно выгорали в атмосфере планеты.

Череду мрачных подвигов прервали Белка и Стрелка — воспитанные и хорошо подготовленные дворняжки. Их усадили в капсулу «Спутник-5» 19 августа 1960 года, они 17 раз облетели Землю вместе с мышами и мухами, а затем в спускаемом аппарате приземлились на территории СССР. Белка и Стрелка преодолели 700 тысяч километров — представить страшно, сколько бонусных миль заработали! Жили они долго и безмятежно, теперь их чучела хранятся в мемориальном Музее космонавтики у метро ВДНХ. А щенка от Стрелки подарили первой леди Америки Жаклин Кеннеди: собака по имени Пушинка провела всю свою жизнь в Белом доме.

Конец эпохи: мисс Бейкер и человек в космосе

Соединенные Штаты все это время упорно засылали в космос обезьян: видимо, решили, что так будет проще перевести космическую программу от животноводческой стадии к людской. Фиаско следовало за фиаско, и лишь в 1959 году обезьяны мисс Эйбл и мисс Бейкер поднялись на 579 километров, испытали невесомость и благополучно совершили посадку. И если Эйбл умерла всего через четыре дня после полета, то мисс Бейкер стала любимицей Америки. В 1962 году Бейкер вышла замуж за Большого Джорджа и пережила его на пять лет, встретив смерть в почтенном возрасте в 1984 году.

После того как Гагарин 12 апреля 1961 года посетил с официальным визитом космос на корабле «Восток-1», зверушки-астронавты постепенно вышли из моды. Животные продолжали пахать на нас в космосе, но прессе уже все равно: лошадей и слонов по сей день на орбите никто не видел. Да и кошек в космос почти не посылали — скорее всего, виной тому их скверная дисциплина. 18 октября 1963 года французская дворовая киса Фелисетт стала первой и последней кошкой, слетавшей туда и обратно. Пять минут она пробыла в невесомости. По легенде должны были отправить кота Феликса, но тот сбежал прямо перед полетом. Очень по-кошачьи!