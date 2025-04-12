Фронтовая жена Брежнева: судьба медсестры Тамары Левченко

Судьба свела Леонида Брежнева с медсестрой Тамарой Левченко в годы Великой Отечественной войны. Голубоглазая девушка со светлыми волосами тут же покорила сердце будущего генсека. К тому же она оказалась ещё и землячкой Брежнева. Неудивительно, что Леонид Ильич не устоял перед такой красотой, поэтому с фронта вернулся с твёрдым желанием развестись со своей супругой Викторией Денисовой. Но брак всё же удалось сохранить…

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Брежнев пользовался успехом у прекрасного пола. Ему это, естественно, льстило. Даже после женитьбы Леонид Ильич продолжал проявлять внимание к другим женщинам. В этом советский политик не видел ничего плохого, да и такие заигрывания на стороне он не рассматривал всерьёз. Хотя в узком кругу Брежнев отзывался о Виктории Петровне как о «чемодане без ручки, который нести тяжело, а выбросить жалко».

Всё изменилось с появлением в его жизни фронтовой медсестры Тамары Левченко. После знакомства стало понятно — чувства к законной жене ослабли.

После окончания войны Левченко уехала в Киев. Брежнев же свою фронтовую подругу забыть не смог. Вскоре она получила письмо от любовника с просьбой о встрече. Однако, на свидание вместо Леонида Ильича пришла Виктория Петровна. Оказывается, она была в курсе любовных страданий супруга.

«Я прошу тебя уехать», — обронила жена Брежнева.

Соперница вроде бы согласилась, пообещав не разрушать семью. Через некоторое время, правда, сам ухажёр нарисовался в Киеве для того, чтобы уговорить Тамару перебраться вместе с ним в Москву. Устоять Левченко не смогла.

В столице Брежнев выбил для любовницы квартиру, слухи о которой дошли до Виктории Петровны. Жена генсека сначала старалась не обращать внимание на загулы супруга, но долго так продолжаться не могло.

Виктория как-то решилась на разговор с мужем. Рядом также присутствовал брат Брежнева — Яков. Он пришёл на помощь уличëнному в неверности родственнику, и заявил, что квартира — его рук дело.

«Может, ты ещё скажешь, что спал с ней вместо него?», — выпалила собеседница.

Но разговор всё-таки имел последствия. Отношения Брежнева и Левченко прекратились. Конечно, существует мнение, что и до разговора у Леонида Ильича на стороне дела были плохи и всё шло к разрыву. По другой же версии, Брежнев действительно разошёлся с Тамарой, но потом именно он подыскал ей супруга-генерала.