Тысячи россиян попадают в секты: как они бегут от сексуального насилия

Тысячи россиян ежегодно попадают в секты, где становятся жертвами сексуального и психологического насилия. Их лидеры умело манипулируют чувствами людей, вынуждая их отдавать все свои сбережения и посвящать себя служению очередному культу. О чудовищной жестокости сектантов рассказывает книга социального психолога Михаила Вершинина «Внутри секты. Почему люди попадают под влияние культов и можно ли им помочь», в которой автор подробно исследует механизмы попадания в секты и рассказывает о способах спасения из них. «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует отрывок из книги.

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Контроль мышления

Это моя самая любимая часть в изучении культов — разбираться, с помощью каких действий формируются культовые убеждения и установки, подавляется критическое мышление и поощряется конформизм перед группой и ее лидером. Как только вы присоединяетесь к группе, вы отказываетесь от того, что до культа вы жили правильно. Все, что было до этого, становится неважным или даже грешным.

Технологии вербовки и изменения личности или препятствием для вашего личного роста. От вас требуют принятия «культовой реальности» как основы вашего мировоззрения. Это происходит на порядок легче, если благодаря информационному влиянию сформировать у человека черно-белое мышление. Где культ и сам человек в его рядах — это «защитники всего прекрасного», а такие, как я, психологи, правоохранители, священники, атеисты, бывшие друзья и родственники, кто не присоединяется к культу или даже говорит какие-то выдуманные гадости про Учителя, вот мы являемся «злом». Или другой вариант установки: «мы против них», последняя надежда человечества против серой массы, которая тянет нашу цивилизацию и попадание в рай / в никуда / черную дыру / Тьмутаракань / Ад / к отключению серверов Матрицы.

Начинать с чистого листа легко, когда у вас есть новая личность/идентичность. Помимо прически и одежды, помогает смена имени или тайное имя, а еще лучше несколько имен: для приближенного круга, для рядовых культистов и для внешнего мира. Поверьте, я, Святозубр третьей ложи Вечного Дуба, не могу ошибаться.

Одной из техник остановки мышления в культах служит использование шаблонных формулировок, терминов и клише, которые обозначают какую-то проблему, но при этом позволяют останавливать критическое мышление и упрощают общение сверху вниз.

Например, у корейских мунистов есть термин «синдром Каина и Авеля» или просто «проблема Каина». Когда вы сомневаетесь и высказываете свое сомнение, то вам говорят: «У тебя проблема Каина». В переводе на нормальный язык это означает, что «Каин был плохим и убил Авеля, и если ты сомневаешься в мудрости решений руководителей и наставников, то ты такой же, как и он, готовишься совершить тяжелейший грех». И таких коротких слов, которые содержат в себе упакованный с помощью идеологии контроль мышления и поведения, могут быть десятки в жизни культиста. Если ты не останавливаешься, то тебя накажут.

К тому же, твой «бадди», друг или наставник объяснят в личной беседе или на проповеди, что мир полон искушений, плохих людей и гадких бесов/демонов/рептилоидов/ инопланетян/масонов, которые пытаются тебе внушить плохие и неправильные мысли. А что нужно делать с плохими мыслями? Правильно, мой юный ученик, перестать об этом думать и сфокусироваться на хороших и пристойных мыслях. Что тебе поможет в этом: отрицание критической информации, рационализация, оправдание действий культа, принятие желаемого за действительное. Можешь начать воспевать культ и лидера через песни, это помогает, или начать долго и много молиться или медитировать.

Для некоторых культистов, которые, как неохаризматы, считают, что умеют говорить на неизвестных, забытых, древних языках, есть возможность спрятаться за набор звуков и букв — все ради того, чтобы пропускать через себя только правильные и позитивные мысли, а сомнения отбросить. Попахивает «позитивной психологией» и «черно-белым мышлением», не находите?

Экс-культистка Алена из запрещенных «Свидетелей Иеговы» рассказывает о том, какие мысли ее пугали и что помогло покинуть культ:

«Вопросы и сомнения, конечно, возникали, у меня было ощущение, что я что-то упускаю в своей жизни. Я же жила, училась и работала среди обычных "мирских" людей, и они вовсе не казались мне несчастными. У меня были мысли, а что если все мои ограничения будут напрасны? Я не могла быть уверена, что вечное и прекрасное будущее, что обещают "Свидетели Иеговы", настанет. А если и настанет, доживу ли я? Но пугало, что возможно такими мыслями я оскорбляю Бога.

Многое в моей жизни не приносило мне удовлетворения, и мне страшно было понимать, что так будет всегда. И во имя чего? Меня пугало мое неверие. Почему другие верят, терпят, а я нет? Может это со мной что-то не так? Меня угнетало, что я постоянно должна контролировать себя — от внешнего вида до фильмов и музыки — чтобы не совершить что-нибудь предосудительное. Мои мысли были о том, зачем все это Богу? Чтобы что? Озвучить свои сомнения было некому.

И постоянный страх осуждения, что меня будут сторониться или накажут лишением назначений и общения, ведь моя семья и друзья были СИ. Ты живешь в постоянном ожидании чего-то лучшего, надо только немного потерпеть. А стоит ли оно того? С одной стороны, на тебе нет ответственности за свое будущее, тебе же все даст Бог — достаточно удобная позиция. А если я уйду, как я буду жить? Смогу ли?

Ведь меня учили, что без собрания жить я буду 100 % плохо. Вот эта неизвестность, когда ты в сомнениях, она и пугает. Вдруг там "в миру", действительно хуже? Ты не узнаешь, пока не попробуешь. А пробовать — значит, поставить все на кон. Что страшнее — на этот вопрос ответа нет»

Кроме того, в культе будут создавать ситуации, когда от вас будут ждать определенных историй и рассказов, а вы, чтобы соответствовать этим ожиданиям и не потерять поддержку группы, можете начать манипулировать своими воспоминаниями, переосмысливать их и даже создавать ложные воспоминания. Про ложные воспоминания в исправительных лагерях Китая очень хорошо рассказал психолог Роберт Лифтон, про которого я уже несколько раз говорил.

В «Нью-эйджевских» движениях очень популярен тезис, что рациональный анализ, критическое мышление и критика — это создания «прогнившей западной и христианской культур», которые мешают людям развиваться и жить в мире и добре. От них нужно отказаться, так как они ужасны, как и неправильные мысли, и вообще это «проблема Каина» и вам пора остановиться. Тем более недопустимо задавать критические вопросы о лидере, идеологии культа и особенностях управления группой.

Ты что, прояви смирение, брат/сестра, тобой управляет твой «буржуазно-капиталистический умишко», «похоть и разврат» или Сатана/Ксену / Загадочник из Готэма.

И конечно, все, что создала до культа человеческая цивилизация и традиционные религии — либо незаконно, либо бесполезно, либо несет в себе семена разрушения. Если, конечно, эти достижения нельзя использовать как позитивные аргументы в пользу защиты идеологии культа или укрепления имиджа лидера секты.

Задача контроля мышления — заменить ваше докультовое мышление, чтобы вы приняли навязанную реальность такой, какой ее создал и формирует культ.

Эмоциональный контоль

Эмоции в своем ярком проявлении очень интересно влияют на критическое мышление. Чем более мы эмоциональны в какой-то ситуации, тем сложнее нам критически мыслить — наступает некий аффект.

Возьмите поведение толпы на празднике, концерте, открытии нового магазина, распродаже или спортивном мероприятии. Есть определенные шансы, что толпа начнет себя вести неуправляемым образом и всем потом будет очень стыдно за свое поведение или погромы.

В культах манипулируют эмоциями, поощряя зависимость и лояльность с помощью «бомбардировки любовью», чувства вины и страха.

Например, возьмем вину, которая может включать в себя совершенно разные виды. Культ должен заставить вовлеченных чувствовать себя таким образом, что в любых проблемах всегда имеется их вина: вина перед конкретным лицом; вина за свои низкие показатели и потенциал; вина за прошлое свое и своей семьи; вина за мысли, чувства, действия, которые противоречат установкам культа; социальная, национальная и историческая вина.

Можно играть на страхах, которые позволяют формировать фобии и неврозы, а также отучают от самостоятельности: бойтесь независимого мышления, так как это влияние третьих сил; бойтесь внешнего мира, полного врагов, опасностей и греха; бойтесь ошибиться и потерять возможность духовного спасения; бойтесь потерять поддержку группы и остаться одному; бойтесь неодобрения группы, наставника и лидера.

Главное, чтобы член культа постоянно чувствовал, что в проблемах виноват он, а не лидер или группа. Или его подталкивают к эмоциональным признаниям перед группой в сомнениях, темных мыслях и грехах. Культиста с помощью манипуляций и группового давления приучают считать некоторые свои эмоции или потребности злыми и греховными, заставляют их останавливать и блокировать, вытеснять чувства тоски по дому, гнева к группе, сомнения в учении и все это на уровне самоконтроля и автоматизма.

Во многих культах постоянно катают на «эмоциональных качелях» своих последователей, где «все хорошо» меняется на «шеф, все пропало», и «вы молодцы» сменяется на «вы ужасные грешники».

Главное, чтобы у вас не было состояния спокойствия, и вы постоянно демонстрировали свои эмоции группе, если это, конечно, не противоречит правилам группы.

Чем опасна демонстрация чувств перед группой, рассказывает семейный психолог, кандидат психологических наук Ирина Камаева:

«Чем опасна постоянная демонстрация чувств перед группой? Даже если мы на минуту уберем из внимания главный эффект — групповое заражение, и представим, что каждый участник этой группы отдельно переживает свои состояния... это состояния, включающиеся "в ответ". И интенсивность этой ответной реакции всегда примерно равна интенсивности воздействия.

Очень эмоциональный, "горячий", демонстративный, давящий ведущий группы включает такие же по интенсивности ответные реакции в каждом участнике. Дальше само наличие группы не дает "прийти в себя" (правда же, тут уместно это выражение — "прийти в себя", то есть вернуться из групповой психики, из групповых эмоций, из группового мышления в свое собственное).

И человек довольно быстро привыкает к интенсивному эмоциональному воздействию и своему интенсивному эмоциональному ответу. В тот момент, когда такого воздействия нет, и ответ не настолько сильный эмоционально, он уже игнорируется психикой человека.

Давайте представим гипотетическую ситуацию, в которой вот такого участника группового заражения, группового давления, да еще и с постоянными сильными эмоциональными проявлениями лидера, встречает старый друг. И пытается "спокойно поговорить" с ним о том, что происходит, куда он попал, в чем опасность.

Вот это "спокойно поговорить" больше не работает. Человек просто не слышит, так как уже сформировавшаяся привычка к ярким эмоциональным коммуникациям притупила реакции на обращения, может быть, умные и глубокие, но не яркие. Вот если кто-то попытается так же страстно отговорить его от участия в групповых сборищах, тогда, возможно, реакция будет. Но именно реакция, а не осмысление происходящего. К тому же, люди склонны спокойно разговаривать, надеясь, что удастся "воззвать к разуму". Так постепенно уходит, растворяется в этом ядовитом эмоциональном болоте, исчезает спокойное, глубокое, критическое, разумное».

Помните, что: «счастье или самореализация невозможны вне группы»; «вас ждут ужасные последствия», если вы покинете группу (или вам расскажут про одного бывшего участника, с которым это произошло). Вот примерно, что вас ждет:

Ад и одержимость демонами, скорее всего, неизлечимые болезни, несчастные случаи и происшествия, самоубийство или безумие. Или бесконечная череда реинкарнаций;

Общение с ушедшими или с близкими вне культа может заразить вас неудачей, проклятьем и опять же потерей возможности попадания в рай или духовного/личностного роста;

Нет никакой объективно возможной причины ухода из единственного верного учения нашего движения и дружной новой семьи. Уходят только глупые, слабые, бездуховные личности, зависимые от искушений современного мира, — или же их обманули психологи, которых наняли члены семьи и докультовые друзья;

Если ты уйдешь, то пострадает твой друг в культе или член семьи вне культа.

А что? Шантаж, помноженный на страх, отлично работает и создает фобии на выход из культа.

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Удержание в культе

Единого описания культов и их системы манипулирования, контроля и удержания своих приверженцев нет. По отдельности мы действительно знаем, какие инструменты они используют, какие социальные процессы запускают, как наносят вред психике и часто снижают когнитивные способности человека или его критическое мышление, как минимум по отношению к лидеру и группе.

Есть культы, которые будут держать своих последователей подальше от их близких, в другом городе или на ферме. Где-то последователей будут удерживать силой, где-то до ближайшего населенного пункта будет 100 км через леса, или у последователей не будет денег на обратный билет.

Есть культы, где последователей физически принуждают через избиение, изнасилования и запугивание, а есть культы, которые создают такую обстановку, что последователи сами предлагают себя наставнику, считая, что это нужно им для их духовного развития или как демонстрация любви к гуру.