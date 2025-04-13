Взрыв в космосе. Что случилось с миссией "Аполлон-13"

55 лет назад, 13 апреля 1970 года, в космосе произошел взрыв: разорвало кислородный баллон в служебном модуле корабля "Аполлон-13", державшего курс на Луну. Авария случилась на третий день после старта.

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Эта миссия должна была стать третьей высадкой американцев на Луну. Однако была еще одна задача: изучение лунного кратера Фра Мауро, названного так в честь венецианского картографа и монаха. Он находится на видимой стороне Луны и, предположительно, был сформирован из выброса или обломков пород, образовавшихся в результате столкновения с крупным метеоритом. Через год этот кратер изучил "Аполлон-14".

А вот в 13-й миссии все пошло не по плану: экипаж оказался на грани жизни и смерти. Он стартовал к Луне 11 апреля 1970 года. Роковое стечение обстоятельств и цифр.

Тринадцатая миссия к спутнику Земли покинула старт в 13 часов 13 минут по хьюстонскому времени. И первое ЧП произошло еще при выведении - центральный двигатель ступени S-II выключился на 132 секунды раньше положенного. Спасла положение система управления, и корабль все же вышел на расчетную орбиту.

Когда корабль ушел на 330 тысяч км от Земли, а до Луны оставались "каких-то" 91 тысяча км и 20 часов полета, раздался громкий глухой удар. Взорвался кислородный бак в командно-служебном модуле...

В первые минуты ни на борту, ни в американском ЦУПе не осознавали масштаба аварии. А когда осознали, прозвучала коронная фраза: "Мы никогда не теряли американца в космосе и не собираемся терять сейчас". Было принято решение: облететь Луну и вернуть экипаж на Землю, используя системы лунного модуля.

Лунный модуль был рассчитан на работу двух человек в течение полутора суток, однако теперь он должен был обеспечивать троих уже четверо суток. Не хватало электричества, воды. Для экономии выключили все возможные системы жизнеобеспечения. Стало невыносимо холодно, к тому же в атмосфере начал скапливаться избыток выдыхаемого СО2…

Кто входил в экипаж? Джеймс Ловелл - командир, уже совершивший два полета на "Джемини" и облет Луны на "Аполлоне-8". Джон Суайгерт - пилот командного модуля. Для него это был первый полет в космос, причем готовился он как дублер, но буквально за несколько дней заменил в основном экипаже заболевшего астронавта. Для пилота лунного модуля Фреда Хейза это тоже был первый полет.

Тот драматичный полет продолжался 142 часа 55 минут, из них 87 часов - в состоянии аварии. Тяжелораненый "Аполлон-13" был спасен. Позже, когда командир экипажа Джеймс Ловелл слышал слова о том, что миссия "тринадцатого" была обречена, он всегда говорил: "13 - это только число, которое следует за 12".

Впрочем, члены экипажа "Аполлона-13" в космос больше так и не слетали.