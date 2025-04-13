Самые разыскиваемые клады России

Ровно 130 лет назад при раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ. Ученые утверждают: клады возможно отыскать и сегодня, притом в Москве и по всей России. Археолог Константин Горлов рассказал «Вечерней Москве», где могут быть спрятаны в столице драгоценности.

© Вечерняя Москва

Кладом можно считать укрытые где-либо ценные для их владельцев предметы. По составам их можно разделить на три группы: вещевые, денежно-вещевые и монетные. Последние, кстати, очень интересны для историков-археологов.

Чем больше на площади жило людей, тем больше там кладов: их констатация также связана с уровнем экономического развития. К примеру, очень интересная группа сокровищ IX–XII веков была найдена на территориях многих рек (в то время реки были крупными магистралями, и купцы во время опасности часто прятали сокровища у воды).

В Москве же самые крупные клады связаны с местами, где происходила торговля. К слову, в 1996 и 2015 годах в столице были обнаружены большие монетные захоронения.

Если человек намеренно или ненамеренно стал обладателем клада, то он должен или сдать его в музей, или принести в отдел МВД. По закону нашедший может получить 50 процентов стоимости находки. Но, к сожалению, подавляющее число кладов все равно остается в руках нашедшего. Так и теряются уникальные исторические артефакты... Основным инструментом для кладоискателя является металлоискатель. Без него обнаружить что-либо ценное сложно. При этом, к сожалению, многие варварски вытягивают находки из исторического слоя.

Кладоискательской деятельностью можно заниматься только в рамках законодательства РФ. По сути, официально этим могут заниматься только археологи. Надо иметь при себе разрешение. Само по себе понятие «кладоискатель» незаконно.

Чемодан золотой

Чемодан с боспорским золотом по документам проходил как «спецгруз № 15». Внутри находились: 70 серебряных понтийских и боспорских монет, медали, золотые бляшки, ювелирные украшения... Ценности были переданы Керченскому историко-археологическому музею в 1926 году. Но через 15 лет они потерялись! В 1941 году, пытаясь спасти ценную коллекцию от фашистских захватчиков, директор музея Юрий Юльевич Марти попытался перевезти экспонаты. Однако здание, где хранились ценности, сгорело. До сих пор 719 предметов из золота и серебра весом около 80 килограммов считаются утерянными.

Не досталось золота полякам!

Подавление восстания жителей Москвы против польских оккупантов в 1611 году привело к разграблению столицы. Поляки грабили царскую казну, хватая все, что попадало им под руки: утварь древних венценосцев, их сосуды, короны, жезлы, оклады икон... Потерянное добро было перечислено в «кладовой записке», оригинал которой выполнен на «медной доске» на латинском и польском языках в Варшаве. Кстати, этот список широко распространен среди русских кладоискателей. Примечательно, что 923 предмета не дошли даже до Смоленска, пропав по дороге.

Золотое копытце в казне пригодится

Еще одно сокровище — золотые кони хана Батыя. Когда-то два золотых коня в натуральную величину украшали вход в Сарай-Батый, столицу Золотой Орды. В сентябре 1380 года хан Мамай проиграл Куликовскую битву, после чего вместе со своим войском начал отступать. При этом золотых коней далеко утащить не удалось. Однако статуи не нашли. По некоторым источникам, один из коней должен был быть захоронен вместе с Мамаем и искать его стоит на берегу реки Ахтубы.

Спрятал от души

Питерский вор Ленька Пантелеев успел побывать и красноармейцем, и чекистом, и «Робином Гудом», грабящим только предпринимателей... После вор сел в тюрьму, но благополучно из нее сбежал, а потом совершил около 35 вооруженных налетов с убийствами! Забирал у жертв деньги, драгоценности. Карьера Пантелеева завершилась, когда его застрелили оперативники при задержании, однако его сокровища так и не были обнаружены.

Переоценили свои силы

В 1812 году Наполеон вывез из Москвы множество повозок с награбленным добром. Однако на обратном пути на армию Бонапарта навалилось несколько напастей — голод, холод. Солдаты Наполеона ослабли, им стало тяжело везти ношу, тем более их нагоняла русская армия. Надо было оперативно уезжать, а с тяжелыми повозками сделать это не получалось. И французы были вынуждены потихоньку скидывать все добро с телег: что-то прятать, что-то полностью уничтожать (лишь бы русским не досталось). Так, позже, к примеру, у подмосковной реки Нары была найдена серебряная посуда. Когда Наполеон добрался до Можайска, у него оставалось совсем немного ценностей, а у реки Березины армия лишилась и остатков. Кладоискатели считают, что основная часть сокровищ была затоплена в Семлевском озере.

Из сказки

Среди кладоискателей ходит легенда о том, что где-то в «брынских лесах», в том месте, где Илья Муромец сразился с Соловьем-разбойником, лежит меч знаменитого богатыря. Уже ни для кого не секрет, что Илья Муромец существовал на самом деле (его мощи были обнаружены в Киево-Печерской лавре), а его бой с разбойником предположительно прошел на территории сегодняшнего Орловского полесья в Хотынецком районе. Также в былине в ходе сражения Илья Муромец теряет свой богатырский меч. Может быть, он до сих пор ждет своего владельца...

Помощники археолога

Металлоискатель — прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в земле.

Пинпоинтер — младший брат металлоискателя. Он позволяет поисковику с большой точностью определить расположение цели в грунте.

Рюкзак. Модель с дополнительными карманами для мелкого снаряжения.

Аккумуляторы. Позволяют подзаряжать электронику после долгой работы.

Навигатор для лучшей ориентации на месте.

Лопата, чтобы аккуратно поддеть слой грунта.

Перчатки для защиты рук.

Головной убор. Особенно необходим при работе в «полях» в теплое время года.

Клад от «Вечерки»

Дорогие читатели, специально для вас мы спрятали в столице небольшой сюрприз. Найти его можно, следуя инструкции и карте. Если вы стали обладателем клада, то обязательно напишите нам и пришлите фото с находкой на почту vecher@vm.ru. Клад спрятан на Аллее газеты «Вечерняя Москва». Чтобы добраться до сюрприза, надо отыскать табличку с упоминанием «Вечерки», которая находится возле храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

В феврале археологи обнаружили в Нидерландах три древних клада, содержащих так называемые деньги дьявола. Тайники с золотыми и серебряными монетами, а также драгоценными украшениями и металлами были найдены во время раскопок в деревне Хезинген, расположенной в 130 километрах от Амстердама.