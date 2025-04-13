Семь коммунистов, которые воевали против России

Вся Восточная Европа перед началом Первой мировой войны находилась под властью Германии и Австро-Венгрии. Из-за этого получилось несколько парадоксально – воевали против России те, кто позже возглавил коммунистические партии и «страны народной демократии», дружественные СССР. Остановимся на семи известных коммунистов, которые в начале своей карьеры противостояли русским.

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Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт

Два будущих первых руководителя Германской Демократической Республики – Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт – в 1915 году должны были пополнить ряды кайзеровской армии. В это время 39-летний Вильгельм Пики занимался усиленной антивоенной агитацией, что и помогло ему избежать отправки на фронт. За организацию антивоенной демонстрации у рейхстага его сначала арестовали, а потом ему удалось эмигрировать в Нидерланды до конца войны.

А 22-летний Ульбрихт летом 1915 года оказался на Восточном фронте. Спустя несколько месяцев его часть перебросили на Балканы, где немцу пришлось воевать против Сербии. Завершил Ульбрихт войну на Западном фронте.

Иосип Броз Тито

Хорват Иосип Броз Тито на фронте оказался в 1913 году. На тот момент будущий маршал Югославии был социал-демократом, партия которых поддерживала войну против царизма, поэтому не принять в ней участия Тито не мог. К началу Первой мировой войны хорват уже дослужился до унтер-офицерского чина. Он отличился в боях в Галиции и Карпатах, где сражался против русских.

25 марта 1915 года в бою в Буковине у села Мытков Тито попал в плен. К моменту установления советской власти пленный находился в Омске, ещё занятом белогвардейцами. Россию он покинул в январе 1920 года.

Клемент Готвальд и Людвик Свобода

А в составе 19-й (чешской) пехотной дивизии оказался новобранец Клемент Готвальд – будущий первый президент социалистической Чехословакии. Летом 1917 года подразделение сражалось с русскими войсками у города Зборова в Западной Украине. После ранения Готвальд перебежал на сторону России, в 1921 году репатриировался.

В Зборовском бою 19-й чешской дивизии противостояла 1-я добровольческая Чехословацкая бригада, состоящая из австрийских военнопленных чешской и словацкой национальностей. В этом сражении командиром одной из рот оказался ещё один будущий президент социалистической Чехословакии – Людвик Свобода.

В мае 1918 года Свобода принял участие в мятеже, с которого началась гражданская война в Сибири. Он сражался против Красной Армии, эвакуировался в Чехословакию в 1920 году, а в 1939 году выехал на территорию Польши, так и не смирившись с фашистской оккупацией страны.

Несмотря на довольно сомнительное (по коммунистическим меркам) прошлое, в период с 1968 по 1975 года Свобода являлся президентом Чехословакии. Проявил же он себя во время подавления Пражской весны.

Бела Кун и Имре Надь

Многие венгерские коммунистические вожди начинали свою военную и политическую карьеру в годы Первой мировой войны с противостояния русской армии. Свои взгляды они, как правило, меняли, попадая в плен. Так, Бела Кун стал вождём первой Венгерской советской республики в 1919 год, затем «прославился» уничтожением сдавшихся под большевистское «честное слово» 50 тысяч белогвардейских офицеров в Крыму.

Имре Надь стал известен как диссидент в руководстве компартии. В 1919 году он находился в России и служил в Красной армии. Считается, что он мог принимать участие в расстреле Николая II. Но утверждать этого нельзя, так как Надь – чуть ли не самая распространённая фамилия в Венгрии.