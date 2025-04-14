Будь «мужиком»! Как служат женщины в «непобедимой» армии Ким Чен Ына

Защита Родины, как правило, долг представителей сильного пола. Однако на планете есть страны, где наравне с мужчинами с этим весьма неплохо справляются и женщины. В их числе – КНДР, там девушки в возрасте от 17 лет проходят обязательную срочную службу, начиная с 2015 года. О том, как слабому полу служится в Северной Корее и не только в ней, - в нашей статье.

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Если не служишь – изгой!

Не секрет, что КНДР – одно из самых закрытых государств мира. Однако армия этой дружественной нам страны слывет одной из самых многочисленных и отлично подготовленных к возможным боестолкновениям с потенциальным неприятелем. Не многие читатели, наверное, знают, что в вооруженных силах Северной Кореи служит практически каждый четвертый гражданин, включая резервистов.

Армия Ким Чен Ына насчитывает более 7 000 000 человек, а население страны – около 26 000 000. Почти все взрослые трудоспособные граждане в любой момент готовы «встать под ружье». Примечательно, что последние лет 10 военная служба стала обязательной для корейских девушек в возрасте от 17 до 23 лет. Получается, что в армию КНДР они, по сути, попадают со школьной скамьи.

При этом, что интересно, служат девчата разное количество лет – от трех до семи (в зависимости от рода войск). Правда, в отличие от мужчин-воинов, представительницам слабого пола делаются небольшие послабления. Так, даже если где-то предусмотрено служить семь лет, их «дембель» может наступить года через три-четыре. В остальном – все, как у мужчин!

© Солдаты КНДР приветствуют своего Верховного главнокомандующего

Несколько лет назад гражданка Северной Кореи, которой удалось сбежать из своей закрытой страны, поделилась с сотрудниками Комитета США по правам человека в Северной Корее подробностями армейской службы. По словам Дженнифер Ким, а именно так назвалась «беглянка», лично она была вынуждена пойти служить, поскольку у нее не было другого выбора.

«Если бы я отказалась, то не смогла бы стать членом Трудовой партии Кореи, - пояснила женщина. - Если я не буду иметь возможности вступить в партию, меня станут воспринимать как проблемного человека и клеймить позором всю оставшуюся жизнь. Это означает, что ты не сможешь найти хорошую работу, проблематично выйти замуж. Что мне оставалось?»

За несколько лет военной службы, как призналась кореянка, у нее было только четыре гигиенические прокладки. Вместо средств гигиены ей и другим военнослужащим женщинам выдавалась марля, до этого использовавшаяся для перевязки ран. Ее необходимо было стирать, чтобы повторно использовать. Портянки в основном приходилось носить мокрыми, поскольку в плохо отапливаемых казармах они практически не успевали высыхать.

© С одной стороны - красота да и только, а вот другая - скрыта от глаз посторонних

Кроме того, военная служба запомнилась ей постоянным чувством голода. Приходилось в буквальном смысле считать «каждое кукурузное зернышко». Ким также рассказала о наказаниях, которыми подвергали ее и ее подруг. Одно, например, заключалось в том, чтобы опустить руки в ледяную воду, а затем схватиться за металлический шест. Ладони примерзали, отдирать их от металла приходилось буквально с мясом. Рассказала Ким и о домогательствах и случаях сексуального насилия, каковых в северо-корейской армии, по ее словам, весьма предостаточно. Даже ей в свое время не удалось этого избежать...

За что боролись…

Как пишет интернет-канал «Этобаза», кореянки попадают на службу почти во все рода войск, включая ракетные, пехотные, ВВС и ВМФ. В программу женской службы включены ровно те же дисциплины, что и мужской: рукопашный бой, огневая подготовка, умение обращаться с тяжелой техникой. Встречается и такое, что женщины-воины могут делить одну казарму и душ вместе с мужчинами. А вот брить головы налысо, как это полагается представителям сильного пола, дамам вовсе не нужно.

© Никаких поблажек, все - наравне с мужчинами!

Обязательную воинскую службу для женщин ввели в связи с тем, как писал в свое время сайт thenews.com.pk, что в КНДР начался ощущаться острый недостаток призывников. Все дело в том, что к моменту ввода срочной службы для женщин, в армию должны были идти корейцы, родившиеся в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. В то время, если кто помнит, в стране свирепствовал голод, который резко снизил уровень рождаемости. Таким образом молодых мужчин стало катастрофически не хватать, поэтому и было принято решение об обязательной службе для девушек.

Помимо КНДР представительницы слабого пола проходят обязательную службу в Израиле, Норвегии, Малайзии, Китае и еще ряде стран. Тель-Авив, кстати, как и Пхеньян, не особо заботится о комфорте женщин в военной амуниции. Как пишет «Комсомолка», командование Армии обороны Израиля не создает им практически никаких преференций или послаблений. Так, после базового трёхмесячного курса обучения многие женщины отправляются служить в танковые и медицинские подразделения, службы связи и тыла.

В королевстве Норвегия первый женский призыв в армию состоялся в 2016 году. При этом, что примечательно, порядка 90% кадровых офицеров норвежской армии выступили категорически против срочной воинской службы для женщин.

© Норвежкам тоже приходится нелегко

В качестве контраргументов выдвигались следующие: необходимость оснащения отдельных спальных и туалетных помещений, несоответствие молодых девушек-срочниц общим «мужским» стандартам и нормативам физической нагрузки. Их даже загодя пытались обвинить в подрыве дисциплины в подразделениях и неизбежности «эксцессов» на интимной почве.

Дальше возмущений, дело, кстати, так и не пошло. Условия армейского быта для девушек в Норвегии почти ничем не отличаются от мужских. Они живут и спят в одних и тех же казармах и палатках (во время полевых выездов). У них одинаковые нормативы, снаряжение, общие командиры и подразделения, столовые и рацион.

Первый срочный призыв женщин в армию Китая прошел в 2020 году. До этого женщины могли идти служить в Народную освободительную армию добровольцами, а страна оставляла за собой право объявлять всеобщую мобилизацию в случае войны. Однако пять лет назад Поднебесная изменила подход к призыву на военную службу: он стал проводиться дважды в год и коснулся, в том числе представительниц слабого пола.

Так что можно с уверенностью утверждать: чаяния знаменитых в свое время «главных феминисток» начала прошлого века Розы Люксембург и Клары Цеткин воплотились в реальность. Сегодня у многих женщин возможностей, прав и обязанностей намного больше, чем у мужчин. Как говорится, за что боролись… Не правда ли?