Движение «усташей»: какие преступления они совершили

На рубеже 1920-1930-х годов на Балканском полуострове при поддержке Муссолини и Гитлера зародилось хорватское движение «усташей». Националистически настроенная организация смогла дважды добиться своей цели – создания государства Хорватии.

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Идеология первых усташей

Один из идеологов предвоенных усташей («повстанцев») Миле Будак поначалу отвергал связь хорватского национализма с фашизмом и национал-социализмом. Идеологию усташей он определил как продолжение политического учения о панхорватстве, созданного ещё в середине XIX века австро-венгерским политиком и публицистом хорватского происхождения Анте Старчевичем. Последний долгое время боролся за наделение Хорватии правами широкой автономии внутри Австро-Венгерской империи, за что не один раз подвергался репрессиям со стороны монархии. Он стоял у истоков формирования первой Хорватской партии права.

Другим предшественником своего движения усташи считали основателя Хорватской крестьянской партии Степана Радича, убитого в августе 1928 года во время заседания Скупщины (югославского парламента).

Некоторые югославские историки, в свою очередь, полагали, что хорватский национализм и усташское движение были всего лишь инструментом в руках Ватикана, начавшего новый крестовый поход на Балканы с целью расширить сферы влияния католицизма.

Отец-основатель

Адвокат Анте Павелич, выходец из семьи мелкого железнодорожного служащего, свою политическую карьеру начал в Хорватской партии права, с 1919 года являясь её секретарем. Как и остальные члены этой партии, он не поддержал решение о создании единой Югославии, назвав это событие началом «Голгофы хорватского народа». На выборах в югославский парламент 1927 года Анте Павелич, выступивший с лозунгом «Бог и хорваты», стал одним из двух хорватских националистических депутатов, прошедших в Скупщину.

После убийства единомышленника, руководителя Хорватской крестьянской партии Степана Радича, Павелич занял ещё более радикальную позицию по отношению к Югославии. В декабре 1928 года он создал подпольную боевую организацию «Хорватский домобран», которая в течение последующих лет занималась терроризмом на территории Югославии.

Именно на основе «Хорватского домобрана» зародилось усташское движение. Его днем рождения можно считать 7 января 1929 года, когда был принят устав новой революционной организации. После того, как в том же году король Югославии Александр ввел чрезвычайное положение, Анте Павелич эмигрировал из Хорватии и продолжил борьбу за ее независимость на территории стран, разделявших его ненависть к сербской Югославии – Италии и Болгарии.

Усташская организация

Официальная история гласит – оформление усташской организации завершилось в первой половине 1932 года. Именно тогда был создан Главный усташский штаб и началось издание газеты «Усташа», что переводится с хорватского как «повстанцы». Впервые название организации, появилась в одном из весенних номеров газеты «Ustaša». Организация представляла себя не как небольшое террористическое формирование, а как массовое движение. В эмиграции было создано несколько усташских баз, главным образом в Италии.

Большинство участников движения составляли хорватские иммигранты, выходцы из рабочих семей, рыбаков или моряков, покинувших югославскую Хорватию и отправившихся на заработки в другие страны: Бельгию, Уругвай, Аргентину, Бразилию и США.

Международное право или терроризм

Вначале Павелич стремился добиться независимости для Хорватии мирными средствами. Для этого 1 сентября 1929 года он направил меморандум Лиге наций, апеллируя к праву народов на самоопределение. Он ссылался на факт принудительного включения Хорватии в состав югославского государства в 1918 году. Но европейские державы проигнорировали обращение лидера хорватских националистов.

Разочаровавшись в международном праве, Павелич обратился к «нелегальным» средствам борьбы, в первую очередь, к терроризму. Главным успехом усташей стало убийство короля Югославии Александра I 9 октября 1934 года, устроенное совместно с македонской революционной организацией. После убийства, вплоть до января 1940-го года, усташская организация оказалась под запретом не только в Югославии, но и в Италии и Венгрии. Все это время Павелич пытался заручиться поддержкой Гитлера и Муссолини. Последнему национальная борьба усташей была особенно выгодна, поскольку помогала в достижении собственных целей на Балканском полуострове.

Государство – марионетка

Весной 1941 года Югославия оказалась втянута во Вторую мировую войну. Страна капитулировала за 11 дней, король и правительство эмигрировали. В Хорватии установился прогерманский авторитарный режим. Настало время усташей, которые в начале апреля подняли революционное восстание. 10 апреля 1941 года было провозглашено марионеточное Независимое государство Хорватия во главе с усташским Поглавником (вождем) Анте Павеличем. В его состав вошли Славония, Босния и Герцеговина, часть Далмации и часть Срема.

Независимость в новом государстве была видимой, уже через несколько дней Павелич официально провозгласил государство монархией, а первым королем итальянского монарха Виктора-Эммануила. С целью установить тоталитарный режим в Хорватии Павелич начал систематический террор против мирных жителей, главным образом сербов и евреев. Устраивались массовые убийства, целые деревни обращали в католицизм.

Против произвола усташей начали бороться сербские четники под командованием Драголюба Михайловича и коммунисты во главе с Иосифом Броз Тито. Внутри усташей тоже не было единения. В 1944 году министр внутренних дел хорватского государства Младен Лоркович и военный министр Анте Вокич начали готовить переворот с целью свержения Павелича и разрыва с Гитлером. Но заговор был раскрыт, а все участники расстреляны. В течение осени 1944-го года – весны 1945 года Народно-освободительная армия Югославии во главе с маршалом Тито освободила сначала Сербию, а потом и Боснию с Хорватией, восстановив югославское государство.

Бегство

Большинство лидеров усташского движения после крушения государства успели покинуть страну и эмигрировать в Западную Европу и Америку. Несмотря на то что югославские власти постоянно передавали Союзникам списки военных преступников, только десятая часть из числа усташей вернулась на родину и предстала перед судом. Последний усташский министр внутренних дел Андрие Артукович был освобожден британцами из-под стражи и выехал в США. Анте Павелич по поддельным документам перебрался в Аргентину, где прожил ещё два десятилетия, пока его не настигла шальная пуля уцелевших четников в апреле 1957 года в Буэнос-Айресе. Через два года, так и не оправившись от этих ранений, он умер в Мадриде.

В 1986 году 87-летний Андрие Артукович, бывший министр иностранных дел Независимого государства, выданный наконец американскими властями, предстал перед судом. Во время судебного процесса в качестве свидетельств использовались показания 50 очевидцев усташских злодеяний. Процесс стал приговором е только министру, но и деятельности всего усташского движения. Артуковича приговорили к расстрелу, отсроченному по состоянию здоровья. Бывший министр усташского правительства так и не дождался казни, он умер в тюрьме 16 января 1988 года.